Các tàu chở dầu kiểm chứng hiệu lực lệnh phong tỏa Hormuz của Mỹ

Tàu Rich Starry, một tàu chở dầu hạng trung trước đây có tên là Full Star, đang di chuyển ra khỏi eo biển Hormuz để tiến vào Vịnh Oman.

Động thái này được xem là phép thử đối với lệnh phong tỏa hàng hải của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tàu Rich Starry đã bị Mỹ đưa vào danh sách đen từ năm 2023 với cáo buộc hỗ trợ Iran lách các lệnh trừng phạt năng lượng.

Hiện vẫn chưa rõ liệu trong chuyến hành trình này, con tàu có ghé qua các cảng của Iran hay có đang chở hàng hay không.

Đây là nỗ lực rời đi lần thứ hai của con tàu này. Trước đó, ngay khi lệnh phong tỏa của Mỹ có hiệu lực vào đầu tuần này, con tàu đã bắt đầu di chuyển nhưng sau đó phải quay đầu.

Các chủ tàu, giới kinh doanh năng lượng và những nhà đầu tư trên các thị trường tài chính đang theo dõi sát sao lộ trình của con tàu qua Hormuz.

Họ kỳ vọng qua đây có thể hiểu rõ hơn về nỗ lực mới nhất của Mỹ nhằm gây áp lực lên Iran và cắt giảm doanh thu từ dầu mỏ của nước này, cũng như cách thức vận hành thực tế của lệnh phong tỏa.

Một con tàu khác là Elpis cũng có mặt tại eo biển và hướng về vịnh Oman ngay khi lệnh phong tỏa bắt đầu.

Tuy nhiên, tàu này dường như đã dừng lại bên ngoài eo biển này và neo đậu ngoài khơi bờ biển Iran.

Các nền tảng theo dõi tàu biển như Kpler và Vortexa cho thấy tàu Elpis đã cập cảng Iran trong vịnh trước khi tìm cách băng qua Hormuz.

Điều này đồng nghĩa với việc con tàu có thể trở thành mục tiêu kiểm soát của các tàu hải quân Mỹ đang tuần tra.

Năm ngoái, con tàu này (dưới tên cũ là Chamtang) cũng đã bị Mỹ trừng phạt do có liên hệ với hoạt động buôn bán dầu của Iran.

Trả lời phỏng vấn của Bloomberg, đa số các chủ tàu tại Trung Đông và châu Á đều cho biết họ sẽ tạm dừng mọi nỗ lực đi qua eo biển cho đến khi cơ chế hoạt động của lệnh phong tỏa được làm rõ. Hiện nay, các tàu phải có sự chấp thuận của cả Iran và Mỹ mới có thể rời khỏi vịnh Ba Tư./.

Iran cảnh báo hệ lụy toàn cầu nếu eo biển Hormuz bị đe dọa Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định lập trường cứng rắn trước sức ép từ Mỹ, cảnh báo mọi nguy cơ đối với eo biển Hormuz có thể gây chấn động thương mại toàn cầu và làm gia tăng căng thẳng.