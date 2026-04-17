Xuất khẩu dầu bằng đường biển của Nga có thể tiếp tục giảm mạnh

Theo báo cáo của Trung tâm Chỉ số Giá (PIC) trong tuần từ ngày 6 đến ngày 12/4 Nga đã giảm xuất khẩu dầu đường biển 16,1% xuống còn 291.000 tấn.

Nguyên nhân do các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng cảng tăng mạnh vào cuối tháng Ba và đầu tháng Tư. Lượng dầu vận chuyển bằng đường biển đã xuống mức thấp nhất kể từ tháng Sáu/2024.

Do hai bến chính chưa hoạt động trở lại sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào đêm 6/4 xuất khẩu từ cảng Novorossiysk giảm mạnh nhất với 73,2% xuống còn 19.000 tấn.

Các cảng vùng Baltic là Primorsk và Ust-Luga duy trì lượng hàng hóa vận chuyển ở mức của tuần trước - lần lượt là 54.000 tấn và 46.000 tấn, 60% số này xuất khẩu sang Ấn Độ và 33% sang Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo các chuyên gia thị trường được PIC trích dẫn, thiệt hại về cơ sở hạ tầng ở Novorossiysk có thể ảnh hưởng đến các lô hàng xuất khẩu dầu Urals trong tháng Tư.

Đến cuối tháng Tư, xuất khẩu dầu bằng đường biển từ Nga có thể giảm xuống còn 310.000-360.000 tấn mỗi ngày - mức thấp nhất kể từ năm 2023.

Ông Igor Yushkov, chuyên gia tại Đại học Tài chính, cho biết tình trạng ngừng hoạt động tại một số cảng lớn đang tạo ra các vấn đề mang tính hệ thống đối với xuất khẩu.

Ông ước tính nếu không ổn định tình hình, các công ty Nga có thể buộc phải giảm sản lượng và sẽ không thể tận dụng tối đa môi trường xuất khẩu thuận lợi bao gồm chiết khấu hạ và giá dầu tăng.

Hiện, tại Nga đang chủ yếu bán dầu trên tàu chở dầu. Giấy phép Bộ Tài chính Mỹ cho phép giao dịch với dầu Nga trên tàu bao gồm khoảng 100 triệu thùng, trong khi lượng bán một tháng có thể đạt 70-80 triệu thùng.

Như vậy đến cuối tháng Tư, lượng dầu trên tàu này có thể còn 10-20 triệu thùng. Ngày 15/4, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố sẽ không gia hạn giấy phép.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), doanh thu của Nga từ xuất khẩu dầu và các sản phẩm dầu mỏ đạt 19,04 tỷ USD trong tháng 3/2026, tăng 9,7 tỷ USD so với tháng Hai và tăng 4,76 tỷ USD so với tháng Ba năm ngoái./.

