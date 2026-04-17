Anh điều tra về nghi vấn người di cư khai gian để xin ở lại

Chính phủ Anh đang tiến hành điều tra sau khi truyền thông nước này đăng tải các bài phóng sự cho thấy có tình trạng người di cư được tư vấn khai báo không đúng sự thật để xin ở lại nước này theo diện tị nạn hoặc cư trú dài hạn.

Theo các phóng sự, một số trường hợp được hướng dẫn khai là người đồng tính hoặc là nạn nhân bạo lực gia đình để tăng khả năng được chấp nhận hồ sơ.

Một số người di cư có thị thực sắp hết hạn được cung cấp “kịch bản” và hướng dẫn cách tạo dựng bằng chứng, bao gồm thư xác nhận, hình ảnh và hồ sơ y tế.

Trong một số trường hợp, các đơn vị tư vấn và luật sư thu phí cao để hỗ trợ người di cư xây dựng hồ sơ xin tị nạn dựa trên các lý do không có thật.

Một số người lợi dụng các quy định nhằm bảo vệ nạn nhân của bạo lực gia đình để xin cư trú lâu dài nhanh hơn. Số hồ sơ xin cư trú theo diện này đã tăng lên hơn 5.500 trường hợp mỗi năm, tăng hơn 50% trong vòng 3 năm gần đây.

Bộ Nội vụ và Cơ quan Quản lý tư vấn di trú Anh đang phối hợp làm rõ các cá nhân và tổ chức liên quan, nhằm xử lý các hành vi có dấu hiệu lạm dụng hệ thống nhập cư.

Các cơ quan chức năng của Anh cho biết nếu phát hiện hành vi vi phạm, các cá nhân và tổ chức liên quan sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật, trong đó có thể chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra.

Liên quan đến vấn đề này, người phát ngôn của Thủ tướng Anh Keir Starmer khẳng định hệ thống quản lý người tị nạn của nước này được xây dựng với các cơ chế kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm các hồ sơ được xem xét nghiêm túc và công bằng, tuy nhiên Chính phủ Anh cũng nhấn mạnh sẽ xử lý nghiêm các hành vi gian lận, đặc biệt là việc lợi dụng các quy định về bảo vệ nạn nhân của bạo lực gia đình.

Ủy viên phụ trách quản lý dịch vụ di trú của Anh, ông Gaon Hart nhận định một bộ phận nhỏ các nhân viên tư vấn đã làm ảnh hưởng tới uy tín của toàn ngành.

Trong thời gian qua, cơ quan chức năng của Anh đã tăng cường các biện pháp kiểm tra và xử lý, đồng thời kêu gọi người dân cung cấp thông tin về các hành vi sai phạm.

Chính phủ nước này cho hay sẽ tiếp tục rà soát các quy định liên quan, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng và doanh nghiệp để bảo đảm tính minh bạch, công bằng của hệ thống nhập cư./.

Số đơn xin tị nạn tại EU giảm mạnh trong 6 tháng đầu năm Nguyên nhân dẫn đến số người xin tị nạn tại EU giảm trong nửa đầu năm nay một phần do số đơn của người Syria giảm mạnh, phần lớn số đơn xin tị nạn là của người Venezuela (khoảng 49.000 đơn, tăng 30%).