Anh: Văn phòng kênh tin tức Iran bị phóng hỏa, 3 đối tượng bị bắt

Cảnh sát Anh đã bắt giữ 3 đối tượng, trong đó có một thiếu niên 16 tuổi, liên quan đến vụ phóng hỏa bất thành nhằm vào trụ sở của một tổ chức truyền thông tiếng Ba Tư tại khu vực Wembley, Tây Bắc London.

Cảnh sát London ngày 16/4 cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 20h30 tối hôm trước, khi một vật đang cháy được ném vào khuôn viên một cơ sở tại Wembley.

Mục tiêu được cho là văn phòng của Volant Media - công ty mẹ của kênh tin tức Iran International.

Vật cháy rơi xuống khu vực bãi đỗ xe và ngọn lửa đã tự tắt, không gây thiệt hại về người và tài sản. Các nghi phạm sau đó rời khỏi hiện trường bằng xe ôtô thể thao đa dụng (SUV) màu đen.

Để bảo đảm an toàn, một số tòa nhà lân cận đã được sơ tán tạm thời. Cảnh sát cho biết vụ việc không gây thương vong.

Lực lượng cảnh sát vũ trang đã truy đuổi sau khi phương tiện này không chấp hành hiệu lệnh dừng xe. Chiếc xe sau đó gặp tai nạn trên đường Ballards Lane, khu vực Finchley.

Lực lượng chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng, gồm hai nam thanh niên 19 và 21 tuổi cùng một thiếu niên 16 tuổi, với cáo buộc phóng hỏa gây nguy hiểm đến tính mạng.

Hiện vụ việc không được coi là hành vi khủng bố, song đang được các đơn vị điều tra, trong đó có lực lượng chống khủng bố London, tiếp tục làm rõ.

Cảnh sát cũng cho biết chưa có dấu hiệu liên quan giữa vụ việc này với các vụ phóng hỏa gần đây nhằm vào một cơ sở tôn giáo tại Finchley và phương tiện cấp cứu tại Golders Green. Cơ quan chức năng Anh đang tiếp tục điều tra để xác định động cơ và các tình tiết liên quan./.

