Nga phóng thành công tên lửa Soyuz-2.1b

Ngày 17/4, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Lực lượng Hàng không Vũ trụ nước này đã phóng thành công tên lửa đẩy tầm trung Soyuz-2.1b từ sân bay vũ trụ Plesetsk thuộc vùng Arkhangelsk, mang theo các thiết bị vũ trụ phục vụ hoạt động của cơ quan này.



Trong thông báo, bộ trên cho biết, sau khi rời bệ phóng, tên lửa Soyuz-2.1b đã được các hệ thống đo lường mặt đất của trung tâm vũ trụ theo dõi và giám sát chặt chẽ. Quá trình phóng tên lửa diễn ra theo đúng kế hoạch.



Cùng ngày, Tập đoàn hàng không vũ trụ Nga Roscosmos đăng tải thông tin về vụ phóng tên lửa Soyuz-2.1b trên nền tảng Telegram.



Từ đầu năm đến nay đã có 3 vụ phóng vệ tinh phục vụ Bộ Quốc phòng Nga được tiến hành từ sân bay vũ trụ Plesetsk./.

