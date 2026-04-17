Phát hiện mới hé lộ nơi ở cuối đời của đại văn hào Shakespeare tại London

Một bản đồ thế kỷ 17 vừa được phát hiện đã cung cấp những manh mối quan trọng về cuộc sống của đại văn hào William Shakespeare tại London, lần đầu tiên xác định chính xác vị trí ngôi nhà duy nhất mà ông từng mua tại thủ đô nước Anh.

Trong nhiều thế kỷ, Stratford-upon-Avon - quê hương của Shakespeare - vẫn là điểm đến quen thuộc của du khách yêu văn học. Tuy nhiên, chính London mới là nơi ông tạo dựng tên tuổi, dù những dấu tích về ông tại đây còn lại rất ít.

Phát hiện mới do Giáo sư Lucy Munro, chuyên gia về Shakespeare và văn học cận đại tại King’s College London, công bố. Bà cho biết tài liệu này giúp bổ sung “những mảnh ghép còn thiếu” trong bức tranh về cuộc đời của nhà soạn kịch.

Đáng chú ý, phát hiện này cũng mang yếu tố tình cờ khi bà bắt gặp bản đồ tại Kho lưu trữ London trong lúc tìm kiếm các tài liệu khác.

Bản đồ chi tiết khu Blackfriars - nơi từng đặt nhà hát mà Shakespeare đồng sở hữu - cho thấy rõ ngôi nhà của ông là một công trình lớn hình chữ L, được cải tạo từ một tu viện thời trung cổ, gồm cả cổng chính.

Trước đó, giới sử học chỉ biết rằng Shakespeare đã mua bất động sản gần Nhà hát Blackfriars vào năm 1613, nhưng vị trí cụ thể vẫn là điều bí ẩn.

Một tấm biển trên công trình thế kỷ 19 tại khu vực này chỉ ghi nhận ông từng sống “gần khu vực này.”

Khu Blackfriars vốn là một tu viện dòng Đa Minh từ thế kỷ 13, sau đó được chuyển đổi sang mục đích dân sự sau khi vua Henry VIII giải thể các tu viện vào thế kỷ 16.

Đây từng là nơi sinh sống của giới quý tộc và quan chức cấp cao. Tuy nhiên, theo bà Munro, đến thời Shakespeare, khu vực này bắt đầu “bình dân hóa” phần nào, với sự xuất hiện của những người giàu có nhưng gắn với sân khấu - một lĩnh vực khi đó vẫn bị coi là kém danh giá.

“Dù vẫn có nhiều nhân vật quan trọng sinh sống tại đây, họ cũng thường phản đối các nhà hát vì cho rằng gây phiền toái công cộng,” bà Munro cho biết.

Shakespeare được cho là đã dùng lợi nhuận từ các vở kịch để xây dựng một ngôi nhà lớn cho gia đình tại Stratford-upon-Avon, nơi ông qua đời năm 1616 ở tuổi 52. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ ông có trực tiếp sinh sống tại căn nhà ở London hay chỉ cho thuê lại.

Dẫu vậy, với quy mô lớn và vị trí chỉ cách Nhà hát Blackfriars khoảng 5 phút đi bộ, các nhà nghiên cứu cho rằng ông có thể đã dành nhiều thời gian hơn tại London vào cuối đời so với nhận định trước đây.

Bà Munro nhận định Shakespeare có thể đã hoàn thiện các tác phẩm cuối cùng của mình tại đây, bao gồm “Henry VIII” và “The Two Noble Kinsmen,” đồng sáng tác cùng John Fletcher.

Ông Will Tosh, Giám đốc giáo dục tại Nhà hát Shakespeare’s Globe, đánh giá phát hiện này mang lại “một góc nhìn sống động mới về Shakespeare như một nhà văn của London,” đồng thời cho thấy vai trò quan trọng của thành phố này trong cả sự nghiệp lẫn đời sống cá nhân của ông.

Theo di chúc, Shakespeare để lại bất động sản này cho con gái Susanna.

Căn nhà tiếp tục thuộc sở hữu gia đình trong khoảng nửa thế kỷ, trước khi được cháu gái Elizabeth Hall Nash Barnard bán vào năm 1665 - theo hai tài liệu lưu trữ mà bà Munro tìm thấy.

Chỉ 1 năm sau, công trình bị thiêu rụi trong trận Đại hỏa hoạn London năm 1666, sự kiện đã phá hủy phần lớn thành phố thời trung cổ.

Ngày nay, khu vực này nằm trong trung tâm tài chính London, chỉ còn lại một số dấu tích nhỏ như phần tường của tu viện cổ. Tên gọi Playhouse Yard gần đó vẫn gợi nhớ về sự tồn tại của một nhà hát trong quá khứ.

Đối diện vị trí ngôi nhà xưa của Shakespeare là quán rượu Cockpit - trên bản đồ thế kỷ 17 được ghi là “Sign of the Cock.”/.

Tái hiện lên không trung những tác phẩm nổi bật của Shakespeare Chân dung của đại văn hào người Anh William Shakespeare và một trích đoạn trong “Giấc mộng đêm Hè” ("A Midsummer Night's Dream") đã được gửi vào không trung bằng bóng thám không (khí cầu thời tiết).