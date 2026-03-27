Các nghệ sỹ ballet Nga đưa “Romeo and Juliet” chạm đến trái tim khán giả Hà Nội

Tối 26/3, tại Nhà hát Hồ Gươm, khán giả Thủ đô được thưởng thức vở ballet “Romeo and Juliet” do các nghệ sỹ tài năng của Nhà hát Russian State Ballet - Nhà hát Ballet danh tiếng đến từ Liên bang Nga biểu diễn.

Được chuyển thể từ kiệt tác văn học của William Shakespeare, với phần âm nhạc giàu kịch tính của Sergei Prokofiev, vở ballet “Romeo and Juliet” là sự hòa quyện, đan cài giữa bi kịch tình yêu bất tử và ngôn ngữ hình thể mãnh liệt, tái hiện tinh thần lãng mạn, xung đột dữ dội đầy kịch tính của câu chuyện tình yêu.

Vở diễn kể câu chuyện về sự xung đột giữa hai dòng họ Montague và Capulet. Romeo và Juliet - hai người con của hai dòng họ gặp nhau tại một buổi dạ tiệc, họ yêu nhau và bí mật kết hôn.

Nhưng rồi bi kịch xảy ra khi hai dòng họ xảy ra xung đột. Juliet lên kế hoạch giả chết, dẫn đến hiểu lầm định mệnh, Romeo tự vẫn và Juliet cũng chọn cái chết để được ở bên người yêu mãi mãi…

Trong vở diễn lần này, các nghệ sỹ Nhà hát Russian State Ballet đã để lại ấn tượng sâu sắc trong công chúng bởi những màn vũ điệu thể hiện cao trào cảm xúc, kỹ thuật và sự phối hợp đỉnh cao giữa hai nghệ sỹ, được xây dựng như điểm nhấn tinh tế, nơi cảm xúc được đẩy lên cao trào qua từng chuyển động.

Các nghệ sỹ biểu diễn vở ballet “Romeo & Juliet”. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Cùng với cách bài trí sân khấu, âm thanh, ánh sáng và phục trang… là chất xúc tác khơi gợi cảm xúc lãng mạn, tăng thêm phần kịch tính qua những tình tiết xung đột của câu chuyện, cuốn khán giả vào một thiên tình sử đã trở thành bất tử…

“Romeo and Juliet” vốn khởi nguồn từ vở kịch bất hủ của William Shakespeare - câu chuyện tình yêu bi kịch nổi tiếng bậc nhất trong lịch sử nhân loại.

Tác phẩm này vượt qua ranh giới ngôn ngữ và thời đại, trở thành nguồn cảm hứng cho hàng trăm hình thức nghệ thuật khác nhau, từ opera, điện ảnh đến ballet.

Phiên bản ballet nổi tiếng nhất do Sergei Prokofiev sáng tác vào năm 1935 và được xem là một đỉnh cao của âm nhạc thế kỷ 20. Prokofiev đã tái hiện lại câu chuyện bằng âm nhạc, nơi mỗi nhân vật, mỗi xung đột được khắc họa bằng các thanh âm giàu kịch tính và chiều sâu tâm lý.

Sức sống mãnh liệt của tác phẩm đến từ cốt truyện xung đột mạnh mẽ giữa hai gia tộc, những cảnh hội hè rực rỡ, các màn vũ điệu giàu cảm xúc và cao trào bi kịch được kể bằng những chuyển động hình thể.

Âm nhạc của Prokofiev giàu hình tượng, như trong trích đoạn “Dance of the Knights” đã trở thành giai điệu quen thuộc trên toàn thế giới.

Với cốt truyện giàu kịch tính, tâm lý nhân vật phức tạp và âm nhạc giàu hình tượng, “Romeo and Juliet” trở thành một trong những tác phẩm được các biên đạo nhiều quốc gia trên thế giới lựa chọn dàn dựng...

Được thành lập năm 1981, Nhà hát Russian State Ballet là một đơn vị uy tín, quy tụ nhiều nghệ sỹ ballet danh tiếng. Với phong cách trình diễn, kỹ thuật chuẩn mực của nghệ thuật ballet kinh điển và tinh thần biểu cảm đặc trưng của trường phái ballet Nga, Nhà hát đã chinh phục khán giả tại hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, đưa ballet Nga đến với đông đảo công chúng.

Nghệ sỹ danh dự Viktor Davydov - Giám đốc Nghệ thuật Nhà hát Russian State Ballet (Moskva) chia sẻ niềm vui khi được trở lại Việt Nam, nơi nghệ thuật ballet Nga luôn nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ khán giả.

Ông nhấn mạnh, Russian State Ballet đã biểu diễn tại nhiều quốc gia trên thế giới, nhưng hiếm có nơi nào mang lại cảm giác gần gũi, nồng hậu như tại Việt Nam. Sự chân thành và tình cảm của khán giả là nguồn động lực đặc biệt, tiếp thêm cảm hứng cho các nghệ sỹ thăng hoa trên sân khấu.

Các nghệ sỹ dành nhiều thiện cảm cho không gian biểu diễn của Nhà hát Hồ Gươm với cấu trúc hiện đại, yếu tố quan trọng để các tác phẩm ballet được thể hiện trọn vẹn.

Vũ công Alexey Rybin chia sẻ, đây là lần thứ hai anh đến Việt Nam và biểu diễn tại Nhà hát Hồ Gươm, nơi đã để lại trong anh nhiều ấn tượng đẹp.

Chuyến lưu diễn lần này không chỉ là cơ hội tái ngộ khán giả, mà còn là dịp để anh được tiếp tục cống hiến và lan tỏa vẻ đẹp của nghệ thuật ballet Nga tới công chúng Việt Nam./.

