Phan Đinh Tùng quy tụ dàn nghệ sỹ đông đảo tham gia MV 'Happy New Year'

Những ngày đầu năm 2026, ca sĩ Phan Đinh Tùng chính thức giới thiệu đến khán giả ca khúc “Happy New Year” – sáng tác mới nhất do anh trực tiếp chắp bút.

Đây là sản phẩm đánh dấu điểm kết của hành trình 7 video ca nhạc (MV) thuộc chuỗi “Đinh Music – New Visual New Me” đồng thời gửi gắm một lời chúc năm mới mang tinh thần tích cực, hướng đến sự bình an và kết nối cộng đồng.

Nam ca sỹ vừa có buổi ra mắt MV “Happy New Year” tối 14/2 tại Hà Nội. Mở đầu chương trình, Phan Đinh Tùng và Phương Thanh trình diễn live ca khúc “Có lẽ nào” (Thu cuối) khuấy động không khí khán phòng. Bên cạnh những chia sẻ về MV “Happy New Year” và các kế hoạch sắp tới, nam ca sỹ còn liên tiếp thể hiện loạt ca khúc thuộc dự án Đinh Music.

Phan Đinh Tùng kỳ vọng “Happy New Year” sẽ không chỉ là một ca khúc dành riêng cho dịp năm mới, mà còn trở thành một lời chúc tinh thần – giúp khán giả khởi đầu mỗi ngày với tâm thế an yên, tích cực và hướng đến một năm mới bình an, hạnh phúc. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Để ca khúc dễ nghe, dễ nhớ và dễ hát theo, Phan Đinh Tùng lựa chọn cấu trúc đơn giản, lấy cảm hứng từ bố cục quen thuộc của bài hát "Khúc hát mừng sinh nhật."

“Happy New Year” có giai điệu ngắn gọn, gồm bốn câu hát chính, đồng thời có cả phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh, nhằm giúp khán giả ở nhiều quốc gia, nền văn hóa khác nhau có thể dễ dàng tiếp cận và cùng hòa giọng trong thời khắc đón năm mới.

Thông qua ca khúc, Phan Đinh Tùng mong muốn lan tỏa một thông điệp nhân văn về đời sống tinh thần trong nhịp sống hiện đại. Xuất phát từ thực tế con người thường bị cuốn vào áp lực công việc, tài chính và trách nhiệm gia đình vào những thời điểm cuối năm, “Happy New Year” hướng người nghe trở về với những giá trị giản dị nhưng bền vững như nụ cười, sự bình an nội tâm và năng lượng tích cực. Những câu hát như “ta biết mỉm cười,” “sống sao cho ta được bình an” được xem như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng để mỗi người khởi đầu ngày mới bằng sự tích cực, từ đó lan tỏa điều tốt lành đến cộng đồng.

Dù được xây dựng trên nền giai điệu đơn giản, “Happy New Year” vẫn được làm mới về mặt ngôn ngữ âm nhạc nhằm tăng tính thời đại và khả năng tiếp cận khán giả trẻ. Điểm nhấn của ca khúc là phần rap mang tính giao thoa thể loại, góp phần tạo nên màu sắc mới mẻ. Phan Đinh Tùng đã mời rapper GDucky tham gia dự án.

Song song với phần âm nhạc, MV “Happy New Year” do đạo diễn Kiên Ứng thực hiện cũng lựa chọn một hướng tiếp cận khác biệt so với nhiều sản phẩm Tết quen thuộc. Thay vì khai thác hình ảnh gia đình sum họp hay những biểu tượng truyền thống lặp lại, MV sử dụng ngôn ngữ thời trang để kể câu chuyện năm mới – nơi Tết không chỉ là sự trở về, mà còn là khoảnh khắc mỗi người định hình bản thân khi bước sang một chu kỳ mới của thời gian.

MV còn gây chú ý khi quy tụ dàn cameo đông đảo và giàu cá tính như Nguyễn Hải Phong, Đăng Khôi, Kiên Ứng, Duy Nhất, Ưng Đại Vệ, Phạm Việt Hoàng, Tới, Kim Cương… Sự xuất hiện của các nghệ sỹ góp phần tăng sức hút cho sản phẩm, đồng thời cho thấy sự kết nối giữa những đồng nghiệp đã đồng hành cùng Phan Đinh Tùng qua nhiều giai đoạn hoạt động./.

