Quả Dưa Hấu tái hợp sau gần ba thập kỷ, viết tiếp hành trình âm nhạc dang dở

“Giọng ca tôi xuyên qua tim, tâm hồn tôi dâng hiến cho cuộc đời/ Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi được sống trong âm nhạc/ Cảm ơn âm nhạc đã cho tôi được sống một cuộc đời…”

Đó là lời tự sự của các thành viên nhóm nhạc Quả Dưa Hấu trong ca khúc mới “Cảm ơn âm nhạc” (nhạc sỹ Tùng Sax) sẽ được giới thiệu trong live concert có tên gọi “Bản ghi nhớ” diễn ra tối 14-15/3 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội).

Lần trở lại này, Bằng Kiều, Tuấn Hưng, Anh Tú là những “mảnh ghép” sẽ xuất hiện trên sân khấu, cùng nhau khơi lại tinh thần Quả Dưa Hấu trong diện mạo mới qua bàn tay của Tổng đạo diễn Hồ Hoài Anh.

Sau gần ba thập kỷ kể từ khi rời khỏi sân khấu chung, Quả Dưa Hấu - nhóm nhạc từng được biết đến như “dấu son” rực rỡ của thị trường âm nhạc Việt Nam những năm cuối thập niên 1990 với phong cách trẻ trung hiện đại - sẽ chính thức tái hợp.

Các nghệ sỹ và êkip thực hiện live concert "Bản ghi nhớ." (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sự kiện đánh dấu cuộc hội ngộ được người yêu nhạc mong đợi sau nhiều năm, khi những giai điệu từng gắn với thanh xuân của nhiều thế hệ được mang trở lại, nhắc nhớ khoảng trời ký ức xưa nhưng được kể lại bằng màu sắc âm nhạc mới, chín chắn và giàu trải nghiệm hơn.

Hai đêm diễn lần này cũng là nơi để các thành viên của ban nhạc Quả Dưa Hấu gặp lại nhau trong âm nhạc, bước lên sân khấu với một diện mạo khác, trưởng thành hơn, điềm tĩnh hơn nhưng vẫn nguyên vẹn “chất” riêng từng khiến hàng triệu khán giả say mê.

Hai đêm diễn sẽ không chỉ đưa khán giả trở về với những ca khúc quen thuộc gắn liền với tên tuổi của nhóm một thời mà còn mở ra sự tiếp nối bằng các sáng tác mới.

Điểm đặc biệt của live concert không chỉ nằm ở sự tái hợp của các thành viên Quả Dưa Hấu mà còn ở sự xuất hiện thú vị của ba ca sỹ khách mời: Lệ Quyên, Minh Tuyết và Thùy Chi.

“Bản ghi nhớ” còn mở ra một giai đoạn mới trong hành trình âm nhạc của Quả Dưa Hấu. Nhóm sẽ chính thức ra mắt EP “Bản ghi nhớ” gồm 6 MV, được đầu tư cả về phần nghe lẫn phần nhìn, đảm bảo trải nghiệm âm nhạc cho khán giả. Đó là 3 bản hit: “Hè muộn” (Bằng Kiều), “Mưa” (Tuấn Nghĩa), “Trái tim không ngủ yên” (Thanh Tùng) và những ca khúc hoàn toàn mới: “Cho tôi thêm một lần,” “Unstopable” (nhạc: Hồ Hoài Anh, lời: Hà Quang Minh) và “Cảm ơn âm nhạc” (Tùng Sax)./.

Ra đời vào năm 1998, Quả Dưa Hấu được xem là một trong những ban nhạc nam tiêu biểu giai đoạn nhạc Việt bước vào thời kỳ bùng nổ của văn hóa thần tượng. Sau khi ngừng hoạt động, mỗi thành viên trong Quả Dưa Hấu bước sang một ngã rẽ riêng và đều để lại dấu ấn rõ nét trong đời sống âm nhạc. Bằng Kiều tiếp tục con đường ca sỹ với vị trí đặc biệt trong dòng nhạc trữ tình Pop Ballad, Tuấn Hưng trở thành gương mặt nổi bật của nhạc trẻ với cá tính mạnh mẽ và phong cách riêng, Anh Tú không chỉ thành công khi “solo” mà còn bền bỉ với vai trò nhạc sỹ, nhà sản xuất, người đứng sau nhiều dự án âm nhạc gây tiếng vang, còn Tường Văn chọn lối đi lặng lẽ hơn, ít xuất hiện trước công chúng nhưng vẫn giữ mạch sáng tác và tình yêu âm nhạc theo cách của mình.

