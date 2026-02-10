Truyền thông Trung Quốc: Kinh tế Việt Nam đã phục hồi mạnh mẽ

Ngày 10/2, Nhân dân nhật báo - cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc đăng tải bài viết với tiêu đề “Việt Nam thúc đẩy phát triển đa dạng hóa ngành công nghiệp,” trong đó nhấn mạnh các ngành, lĩnh vực như chế biến chế tạo, dịch vụ đạt được kết quả nổi bật.

Bài viết dẫn số liệu mới nhất do Cục Thống kê thuộc Bộ Tài chính Việt Nam công bố cho thấy năm 2025, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Việt Nam tăng 8,02% so với cùng kỳ năm trước. Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu nhìn chung trì trệ, nền kinh tế Việt Nam đã thể hiện khả năng phục hồi mạnh mẽ.

Việt Nam hiện tích cực thúc đẩy đa dạng hóa công nghiệp, trong đó lĩnh vực xuất khẩu thể hiện hiệu quả đặc biệt mạnh mẽ. Số liệu cho thấy tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam năm 2025 tăng 18,2% so với năm trước, vượt trên 930 tỷ USD, duy trì thặng dư thương mại trong nhiều năm liên tiếp.

Ngành chế biến chế tạo định hướng xuất khẩu, chủ yếu là hàng điện tử và dệt may, đã phát triển nhanh chóng, đưa Việt Nam vào Top 20 quốc gia thương mại hàng đầu thế giới.

Năm ngoái, Việt Nam tiếp tục nới lỏng các tiêu chuẩn xuất nhập khẩu giao ngay, thực hiện ưu đãi thuế nhập khẩu và đơn giản hóa hoàn thuế. Xuất nhập khẩu giao ngay được hưởng mức thuế giá trị gia tăng (VAT) 0%, các ngành công nghệ cao cùng các ngành trọng điểm khác được hưởng ưu đãi thuế sau khi được phê duyệt và chứng nhận.

Theo bài viết, để thu hút thêm đầu tư nước ngoài, Chính phủ Việt Nam đã thực hiện các biện pháp như đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường tự do kinh doanh và giảm rào cản gia nhập thị trường.

Sau khi sửa đổi “Luật Đầu tư,” thủ tục hành chính “thành lập doanh nghiệp trước, xin giấy phép sau” đã được áp dụng cho đa số các ngành, giúp giảm đáng kể rào cản gia nhập thị trường.

Thống kê cho thấy tính đến ngày 31/12/2025, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực tế được sử dụng tại Việt Nam đạt 27,62 tỷ USD, tăng 9% so với năm trước, lập kỷ lục mới kể từ năm 2021.

Ngành chế biến chế tạo vẫn là lĩnh vực trọng điểm thu hút đầu tư nước ngoài, chiếm 82,8% tổng vốn FDI thực tế được sử dụng. Singapore, Trung Quốc và Thụy Điển là những nước rót vốn đầu tư chính.

Cùng với đó, sự phục hồi của ngành dịch vụ và các lĩnh vực khác đã tạo động lực đáng kể cho nền kinh tế. Bộ Công Thương và các bộ ngành liên quan đã phối hợp thúc đẩy nỗ lực mở rộng thị phần của các thương hiệu trong nước và triển khai nhiều biện pháp kích thích nhu cầu và tiêu dùng trong nước.

Theo báo cáo sơ bộ của Bộ Tài chính, ngành dịch vụ Việt Nam tăng trưởng 8,62% năm 2025, đóng góp 51,08% vào GDP của cả nước. Lượng khách du lịch quốc tế gia tăng đã thúc đẩy hơn nữa sự phục hồi của ngành dịch vụ.

Năm 2025, Việt Nam đón hơn 21,2 triệu lượt khách du lịch quốc tế, tăng 20,4% so với năm trước, thiết lập kỷ lục mới. Lượng khách du lịch từ các nước như Trung Quốc và Nga đã phục hồi mạnh mẽ.

Sự gia tăng tiêu dùng trong nước và du lịch quốc tế đã thúc đẩy sự phát triển của các ngành như vận tải, bán lẻ, kho bãi và dịch vụ ăn uống, góp phần tạo thêm việc làm cho người dân.

Bên cạnh đó, bài viết của Nhân dân nhật báo đưa ra nhận định khi sức sống thị trường dần được giải phóng và cải cách được đẩy mạnh, trong quá trình tăng tốc phát triển, nền kinh tế định hướng xuất khẩu của Việt Nam vẫn đối mặt với nhiều thách thức. Những thách thức này bao gồm việc giải quyết hiệu quả những bất ổn của thị trường quốc tế, khắc phục những nút thắt về cơ sở hạ tầng, thúc đẩy đổi mới và nâng cấp công nghiệp để từng bước chuyển đổi từ “sản xuất theo đơn đặt hàng” sang “sáng tạo.”

Để giảm bớt sự phụ thuộc vào thị trường châu Âu và Mỹ, Việt Nam đã xây dựng các chính sách khuyến khích các ngành có lợi thế truyền thống như nông sản và dệt may tìm kiếm các thị trường mới nổi ở Ấn Độ, châu Phi và Mỹ Latinh.

Ngoài ra, Việt Nam cũng tăng cường chủ động nguồn nguyên liệu và thúc đẩy đầu tư vào công nghệ tự động hóa để nâng cao hơn nữa khả năng cạnh tranh của hàng xuất khẩu Việt Nam trên thị trường quốc tế./.

Kinh tế Việt Nam ghi nhận nhiều kết quả tích cực trong tháng đầu năm 2026 CPI tháng Một tăng 2,53% so với cùng kỳ; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu, xuất khẩu, nhập khẩu lần lượt tăng 39,0%, 29,7% và 49,2%, phản ánh xu hướng đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh ngay từ đầu năm.