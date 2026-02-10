VPI dự báo giá xăng dầu tiếp tục tăng nhẹ trong kỳ điều hành 12/2

Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) dự báo giá bán lẻ xăng trong kỳ điều hành ngày 12/2/2026 tiếp tục tăng nhẹ, đưa giá xăng E5 RON 92 lên mức 18.430 đồng/lít và xăng RON 95-III lên mức 18.880 đồng/lít.

Mô hình dự báo giá xăng dầu ứng dụng Machine Learning của VPI cho thấy, tại kỳ điều hành ngày 12/2/2026, giá xăng dầu bán lẻ có thể tiếp tục tăng nhẹ 0,2-3,6% so với kỳ điều hành trước đó, nếu Liên bộ Tài chính - Công Thương không trích lập, hay chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Theo ông Đoàn Tiến Quyết, chuyên gia phân tích dữ liệu của VPI, mô hình dự báo giá xăng dầu ứng dụng mô hình mạng nơron nhân tạo (artificial neural network - ANN) và thuật toán học có giám sát (supervised learning) trong machine learning của VPI dự báo, giá bán lẻ xăng E5 RON 92 tăng 100 đồng (0,5%) lên mức 18.430 đồng/lít và xăng RON 95-III tăng 40 đồng (0,2%) lên mức 18.880 đồng/lít.

Mô hình của VPI dự báo trong kỳ này giá dầu hỏa có thể tăng 220 đồng (1,2%) lên 18.390 đồng/lít, giá dầu diesel có thể tăng 280 đồng (1,5%) lên 18.450 đồng/lít, trong khi đó dầu mazut được dự báo có thể tăng mạnh 520 đồng (3,6%) lên mức 15.150 đồng/kg. VPI dự báo Liên bộ Tài chính - Công Thương kỳ này sẽ tiếp tục không trích lập hay chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Trên thị trường thế giới, kết thúc phiên giao dịch ngày 9/2 (giờ Mỹ), giá dầu Brent Biển Bắc tại thị trường London tăng 1,5%, lên mức 69,04 USD/thùng; giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 1,3%, chốt phiên ở mức 64,36 USD/thùng.

Giá dầu thế giới tăng do tâm lý thị trường đảo chiều nhanh chóng sau khi Cục Hàng hải thuộc Bộ Giao thông Vận tải Mỹ (DOT) lưu ý rằng các tàu thuyền đi qua khu vực này vẫn đối mặt với rủi ro bị lực lượng Iran bắt giữ, với vụ việc gần nhất được ghi nhận vào ngày 3/2.

Cơ quan chức năng Mỹ khuyến cáo các tàu thuyền di chuyển sát lãnh hải Oman khi đi theo hướng Đông qua eo biển Hormuz.

Động thái này làm gia tăng lo ngại về khả năng đứt gãy nguồn cung tại khu vực vốn là nơi lưu thông của khoảng 20% lượng dầu tiêu thụ toàn cầu.

Các chuyên gia từ công ty tư vấn Ritterbusch and Associates nhận định, diễn biến thị trường trong tháng này sẽ ít phụ thuộc vào các yếu tố cung-cầu cơ bản mà chủ yếu xoay quanh "phí rủi ro" liên quan đến Iran.

Bên cạnh điểm nóng Trung Đông, giới đầu tư đang theo sát nỗ lực của phương Tây nhằm hạn chế doanh thu năng lượng của Nga.

Ủy ban châu Âu (EC) vừa đề xuất lệnh cấm diện rộng đối với các dịch vụ hỗ trợ xuất khẩu dầu thô bằng đường biển của Nga nhằm gia tăng áp lực kinh tế.

Đáng chú ý, các nhà máy lọc dầu tại Ấn Độ - bên mua dầu lớn nhất của Nga - đang có xu hướng từ chối các đơn hàng giao vào tháng 4/2026.

Các nhà phân tích tại Sparta Oil Market cho rằng, nếu Ấn Độ hoàn toàn ngừng nhập khẩu dầu từ Nga, đây sẽ là yếu tố hỗ trợ giá dầu duy trì đà tăng trong dài hạn./.

