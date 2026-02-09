Hội chợ Mùa Xuân 2026: Nền tảng bền vững cho xúc tiến thương mại quốc gia

Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 không chỉ là điểm hẹn mua sắm sôi động mà còn đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong chiến lược xúc tiến thương mại quốc gia. Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) đã trao đổi với báo chí để làm rõ hơn về vai trò và định hướng phát triển của mô hình này.

- Thưa ông, điểm nhấn của Hội chợ Mùa Xuân năm nay là sự kết hợp chặt chẽ giữa xúc tiến thương mại truyền thống với thương mại điện tử, logistics và tiêu dùng xanh. Ông đánh giá thế nào về hướng đi này đối với sự phát triển của doanh nghiệp?

Ông Vũ Bá Phú: Đây không chỉ là một sự đổi mới mà là xu thế tất yếu. Trong bối cảnh hiện nay, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hướng tới tiêu dùng bền vững không còn là lựa chọn mà là con đường bắt buộc nếu doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển.

Thực tế cho thấy, người tiêu dùng ngày càng quan tâm sâu sắc tới trách nhiệm môi trường, các tiêu chuẩn ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị) và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Song song đó, Chính phủ cũng đang thúc đẩy mạnh mẽ việc ứng dụng thương mại điện tử và logistics hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả của toàn bộ chuỗi cung ứng.

Khi ba yếu tố: xúc tiến thương mại trực tiếp, nền tảng số và tiêu dùng xanh được tích hợp trong cùng một mô hình hội chợ, doanh nghiệp sẽ nhận được lợi ích kép. Doanh nghiệp không chỉ bán được hàng tại chỗ mà còn có cơ hội mở rộng kênh phân phối online, tối ưu hóa quy trình vận chuyển và tiếp cận khách hàng dài hạn. Đây chính là bước chuyển quan trọng từ xúc tiến thương mại ngắn hạn sang việc xây dựng một hệ sinh thái thương mại bền vững.

- Với doanh thu ấn tượng, lượng khách tham quan đông đảo và sự tham gia nhiệt tình của các địa phương, doanh nghiệp, ông nhìn nhận như thế nào về vai trò của hội chợ quốc gia trong việc kích cầu tiêu dùng và hỗ trợ sản xuất, kinh doanh?

Ông Vũ Bá Phú: Có thể khẳng định, hội chợ quốc gia là một kênh xúc tiến thương mại vô cùng hiệu quả, song hành cùng các hình thức kết nối cung cầu, giao thương B2B hay các chương trình xúc tiến tại thị trường nước ngoài.

Giá trị thực tiễn đầu tiên là tại hội chợ, người tiêu dùng được tiếp cận trực tiếp sản phẩm từ chính nhà sản xuất mà không qua các khâu trung gian, nhờ đó được hưởng mức giá hợp lý cùng các chương trình khuyến mại tốt nhất.

Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) giới thiệu trải nghiệm mua sắm tại Hội chợ Mùa Xuân. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Tuy nhiên, giá trị lớn hơn nằm ở câu chuyện thương hiệu. Thông qua hội chợ, các doanh nghiệp và địa phương đã giới thiệu thành công những sản phẩm gắn liền với chỉ dẫn địa lý, với câu chuyện văn hóa và bản sắc vùng miền. Lúc này, sản phẩm không chỉ đơn thuần là hàng hóa, mà còn là đại sứ văn hóa, mang theo hình ảnh của địa phương đến với công chúng.

Quan trọng hơn cả, hội chợ đã góp phần tôn vinh các sản phẩm “Made in Vietnam”, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đây là yếu tố nền tảng, có ý nghĩa lâu dài đối với sự phát triển của sản xuất trong nước.

- Qua thực tế tổ chức hai hội chợ quốc gia vừa qua, theo ông, đâu là những yếu tố then chốt quyết định đến sự thành công của sự kiện?

Ông Vũ Bá Phú: Thành công của hội chợ là sự tổng hòa của nhiều yếu tố. Trước hết, đó là sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của lãnh đạo Chính phủ và Bộ Công Thương. Công tác tổ chức được chuẩn bị bài bản, kỹ lưỡng, từ quy hoạch mặt bằng, thiết kế không gian trưng bày cho đến việc điều phối các hoạt động bên lề.

Thứ hai, yếu tố cốt lõi vẫn là chất lượng sản phẩm - điều này hoàn toàn do doanh nghiệp chịu trách nhiệm. Hàng hóa phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, chất lượng đảm bảo thì mới tạo dựng được niềm tin nơi người tiêu dùng.

Đặc biệt, tôi muốn nhấn mạnh đến vai trò của công tác truyền thông. Hội chợ lần này đã nhận được sự vào cuộc đồng bộ, tích cực của các cơ quan báo chí trung ương, địa phương và ngành. Thông tin được lan tỏa nhanh chóng, rộng rãi từ trước, trong và sau sự kiện. Ban Tổ chức cũng đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông để đảm bảo thông tin đến với công chúng luôn chính xác và kịp thời.

Bài học lớn nhất rút ra là phải tổ chức chuyên nghiệp, có chiến lược truyền thông đồng bộ và luôn đặt doanh nghiệp, người tiêu dùng vào vị trí trung tâm.

Thông qua hội chợ, các doanh nghiệp và địa phương đã giới thiệu thành công những sản phẩm gắn liền với chỉ dẫn địa lý, với câu chuyện văn hóa và bản sắc vùng miền. (Ảnh: PV/Vietnam+)

- Từ những kết quả khả quan của Hội chợ Mùa Thu và Hội chợ Mùa Xuân lần đầu tiên, ông kỳ vọng mô hình hội chợ quốc gia sẽ được nâng tầm như thế nào trong thời gian tới?

Ông Vũ Bá Phú: Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ, Bộ Công Thương đang nghiên cứu để xây dựng mô hình hội chợ quốc gia tổ chức định kỳ với định vị thương hiệu rõ ràng.

Cụ thể, Hội chợ Mùa Xuân sẽ được định hướng tập trung vào lễ hội tiêu dùng, mua sắm Tết, phục vụ nhu cầu thiết thực của người dân. Song song đó, chúng tôi sẽ phát triển Hội chợ Mùa Thu với định vị là sự kiện kết nối doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B) trong và ngoài nước, nhằm thu hút công nghệ, máy móc, đầu tư và quảng bá sản phẩm công nghiệp Việt Nam ra thị trường quốc tế.

Khi các hội chợ quốc gia được tổ chức bài bản, định kỳ, đạt tiêu chuẩn quốc tế và có chuẩn mực rõ ràng, chúng sẽ trở thành nền tảng bền vững cho hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư và quảng bá hình ảnh quốc gia. Đây sẽ không chỉ là những sự kiện ngắn hạn, mà thực sự trở thành công cụ chiến lược để nâng cao vị thế hàng Việt trên cả thị trường trong nước và quốc tế.

- Xin trân trọng cảm ơn ông!

Hội chợ Mùa Xuân 2026: "Kết nối thịnh vượng - Đón Xuân huy hoàng” Hội chợ Mùa Xuân 2026 hướng tới xây dựng không gian hội chợ vừa đậm đà bản sắc văn hóa Việt Nam, vừa phát huy vai trò của thương mại, công nghiệp và du lịch trong dịp cao điểm tiêu dùng đầu năm.