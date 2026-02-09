Hội chợ mùa Xuân: "Cú hích" để doanh nghiệp Việt nâng cao năng lực cạnh tranh

Mối quan hệ giao thương giữa Việt Nam và Malaysia đang bước vào giai đoạn phát triển mới, nơi sự thành công không chỉ được đo bằng kim ngạch mà còn ở hàm lượng công nghệ và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường quốc tế.

Qua các hoạt động xúc tiến tiêu dùng và hợp tác thương mại, tiêu biểu là Hội chợ mùa Xuân, các chuyên gia và cơ quan đại diện thương mại đã chỉ ra những hướng đi chiến lược để hàng hóa hai nước cùng bứt phá, dựa trên nền tảng niềm tin và sự đổi mới sáng tạo.



Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, đánh giá về kinh nghiệm tổ chức các sự kiện xúc tiến thương mại, bà Nguyễn Thị Thanh Vân, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Malaysia, cho rằng thành công thực chất nằm ở tỷ lệ kết nối giữa các doanh nghiệp.

Theo bà Vân, Malaysia có kinh nghiệm dày dạn trong việc chuẩn bị kỹ lưỡng và mời gọi các đối tác phù hợp từ sớm, đồng thời duy trì sự tương tác thông qua các nền tảng số để mối quan hệ giữa người mua và người bán không bị "nguội" đi sau khi hội chợ kết thúc.



Đồng quan điểm này, ông Ngô Quang Hưng, Đại diện Thương vụ Việt Nam tại Malaysia, nhấn mạnh rằng các hội chợ cần được tổ chức như một hoạt động xúc tiến tổng hợp, có chiều sâu và tầm nhìn dài hạn.

Ông Hưng chia sẻ rằng tại Malaysia, các sự kiện này luôn gắn liền với chiến lược xúc tiến thương mại quốc gia, kết hợp mạnh mẽ giữa kết nối B2B với quảng bá văn hóa và du lịch, giúp người tiêu dùng trực tiếp nâng cao nhận diện thương hiệu.



Về các mặt hàng thế mạnh, Malaysia đang nỗ lực đưa các sản phẩm "mũi nhọn" vào thị trường Việt Nam, đặc biệt là thực phẩm Halal, hóa dầu và linh kiện điện tử cao cấp.

Bà Thanh Vân chỉ ra rằng các sản phẩm Halal của Malaysia được người tiêu dùng Việt tin tưởng không chỉ vì lý do tôn giáo mà còn bởi quy trình kiểm định nghiêm ngặt, sạch sẽ và an toàn. Bên cạnh đó, với vị thế là một trong những trung tâm bán dẫn lớn của thế giới, Malaysia cung cấp các giải pháp năng lượng thông minh và linh kiện công nghệ cao mà doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam đang có nhu cầu lớn.



Ông Ngô Quang Hưng bổ sung rằng các giải pháp nhà thông minh, thiết bị y tế số và công nghệ nông nghiệp truy xuất nguồn gốc của Malaysia có sức hấp dẫn lớn đối với xu hướng tiêu dùng thông minh tại Việt Nam.

Những sản phẩm này không chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng mà còn tạo dư địa cho việc chuyển giao công nghệ và đồng phát triển sản phẩm giữa doanh nghiệp hai nước.



Ở chiều ngược lại, hàng hóa Việt Nam như gạo, trái cây nhiệt đới, càphê và thủy sản đang dần định vị được thương hiệu tại các siêu thị Malaysia. Đặc biệt, linh kiện điện thoại và máy tính sản xuất tại Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng của các tập đoàn đa quốc gia ở nước sở tại. Tuy nhiên, để tiến sâu hơn vào thị trường này, doanh nghiệp Việt Nam phải vượt qua rào cản lớn nhất là chứng chỉ Halal.

Ông Hưng lưu ý rằng mức độ cạnh tranh từ các nước láng giềng như Thái Lan hay Indonesia là rất gay gắt, đòi hỏi doanh nghiệp trong nước phải cải thiện về bao bì, nhãn mác và hiểu rõ thị hiếu tiêu dùng địa phương.

Bà Thanh Vân cũng khẳng định rằng trong bối cảnh năm 2026, các tiêu chuẩn về "xanh hóa," bao bì thân thiện môi trường và giảm dấu chân carbon (ESG) sẽ trở thành điều kiện bắt buộc để hàng Việt vào được các hệ thống bán lẻ cao cấp tại Malaysia.



Sự hiện diện ngày càng nhiều của các sản phẩm nước ngoài tại các kỳ hội chợ như Hội chợ mùa Xuân được kỳ vọng sẽ tạo ra áp lực cạnh tranh lành mạnh để doanh nghiệp Việt bứt phá khỏi "vùng an toàn."

Bà Thanh Vân tin rằng đây là “sân chơi” thực tế để hàng Việt tự nhìn lại, từ đó nâng cao tiêu chuẩn chất lượng và tối ưu hóa tư duy thị trường. Đặc biệt, thông qua các buổi kết nối B2B, doanh nghiệp Việt có thể tiếp cận các công nghệ sản xuất mới như trí tuệ nhân tạo (AI) và tự động hóa, chuyển từ cạnh tranh bằng giá sang cạnh tranh bằng giá trị và hàm lượng chất xám trong sản phẩm.



Doanh nghiệp Việt có thể tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu bằng cách hợp tác sản xuất cho các thương hiệu lớn, từ đó học hỏi quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt. Khi liên kết với đối tác nước ngoài, các sản phẩm Việt không còn chỉ dựa vào nguồn lực thô hay lao động giá rẻ mà bắt đầu tích hợp các yếu tố công nghệ.

Sự cọ xát này giúp hàng Việt định hình lại bản sắc, không chỉ cạnh tranh bằng giá mà cạnh tranh bằng giá trị. Kết hợp công nghệ hiện đại của nước ngoài với bí quyết và nguồn nguyên liệu đặc trưng của Việt Nam để tạo ra những sản phẩm độc bản.



Theo bà Thanh Vân, khi hàng Việt vượt qua được những kiểm định khắt khe tại các kỳ triển lãm quốc tế, niềm tin của người tiêu dùng trong và ngoài nước sẽ được củng cố vững chắc hơn.

Việc quan sát cách các đối thủ nước ngoài đóng gói, trình bày và xử lý hậu cần giúp doanh nghiệp nội địa rút ngắn khoảng cách về tư duy thị trường. Bà nhấn mạnh: “Sự tham gia của các sản phẩm nước ngoài giống như một luồng gió mới, buộc chúng ta phải thay đổi cánh buồm công nghệ để đi xa hơn.”



Về phần mình, ông Ngô Quang Hưng kỳ vọng chuỗi hội chợ theo mùa sẽ là công cụ chiến lược để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam, thúc đẩy các hoạt động liên doanh sản xuất và xây dựng chuỗi cung ứng bền vững.



Trong năm 2026, Thương vụ Việt Nam tại Malaysia đã đặt ra kế hoạch triển khai đồng bộ nhiều hoạt động như Tuần lễ hàng Việt tại Malaysia và tham gia các hội chợ và triển lãm quốc tế uy tín tại Malaysia như MIHAS hay MIFB.

Ông Ngô Quang Hưng khẳng định mũi nhọn của kế hoạch là hỗ trợ doanh nghiệp Việt chuẩn hóa sản phẩm và tìm kiếm các giải pháp công nghệ của Malaysia có thể ứng dụng tại Việt Nam.

Những nỗ lực này không chỉ nhằm tăng kim ngạch thương mại mà còn hướng tới việc tạo lập mối quan hệ bền vững, nâng cao giá trị gia tăng cho hàng hóa cả hai nước trong kỷ nguyên đổi mới sáng tạo và thương mại bền vững./.

Hội chợ Mùa Xuân 2026: Tiềm năng to lớn cho hợp tác Australia-Việt Nam Chuyên gia kinh tế nhận định, tiềm năng hợp tác giữa doanh nghiệp Australia và Việt Nam tại Hội chợ Mùa Xuân 2026 là rất to lớn do hai thị trường có tính bổ trợ rất rõ rệt.