Ấm áp nghĩa tình những "Bữa cơm tất niên"

Khi mùa Xuân "gõ cửa" cũng là lúc những bữa cơm tất niên trở thành sợi dây gắn kết yêu thương, sẻ chia và tri ân.

Từ những doanh nghiệp chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động bằng những bữa cơm sum vầy, ấm áp nghĩa tình, đến những cán bộ, đoàn viên, thanh niên lặng lẽ về bên các Mẹ Việt Nam Anh hùng để cùng nấu, cùng ăn bữa cơm cuối năm, tất cả đã góp phần lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc, làm nên một cái Tết trọn vẹn hơn-Tết của nghĩa tình, của lòng biết ơn và sự gắn bó bền chặt.

Chăm lo người lao động để giữ nhịp sản xuất

Thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức các “Bữa cơm tất niên-cảm ơn người lao động” đầm ấm, nghĩa tình.

Đây không chỉ là dịp sum họp cuối năm mà còn thể hiện sự tri ân đối với những người lao động đã bền bỉ gắn bó, nỗ lực lao động sản xuất, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của doanh nghiệp trong suốt năm qua.

Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực đã phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn Tổng Công ty tổ chức chuỗi hoạt động ý nghĩa với chủ đề “Tết Sum vầy – Xuân ơn Đảng.”

Điểm nhấn là chương trình “Bữa cơm tất niên Công đoàn,” dành cho 1.354 đoàn viên, người lao động thuộc gần 20 đơn vị thành viên. Mỗi suất ăn trị giá 400.000 đồng/người, được hỗ trợ hoàn toàn từ nguồn kinh phí của doanh nghiệp, thể hiện sự quan tâm thiết thực tới đời sống vật chất, tinh thần của người lao động.

Cùng với đó, các hoạt động giao lưu tập thể, trò chơi và quay số trúng thưởng diễn ra sôi nổi, với hàng trăm phần quà được trao, tổng trị giá khoảng 200 triệu đồng, góp phần tạo không khí vui tươi, ấm áp trong những ngày giáp Tết.

Mỗi suất ăn trị giá 400.000 đồng/người, được tổ chức tại nhà hàng sang trọng, mang đến trải nghiệm đặc biệt cho công nhân lao động. (Ảnh: TTXVN phát)

Đối với đoàn viên, người lao động đang làm nhiệm vụ đặc thù hoặc không thể trực tiếp tham dự, Tổng Công ty đã chỉ đạo hỗ trợ kinh phí cho các bếp ăn tại đơn vị để tổ chức phục vụ tại chỗ, bảo đảm mọi người lao động đều được quan tâm, chăm lo đầy đủ.

Song song với các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần, Ban Chấp hành Công đoàn Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực chủ động phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức đối thoại, thương lượng về phương án sản xuất, kinh doanh, chi trả lương, thưởng Tết và các chế độ phúc lợi. Công đoàn các cấp thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động; tuyên truyền, vận động đoàn viên đón Tết vui tươi, tiết kiệm, an toàn và trở lại làm việc đúng thời gian quy định.

Không chỉ dừng lại ở đó, Tổng Công ty đã thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời tiền lương, thưởng Tết theo quy định; đồng thời trao nhiều phần quà ý nghĩa đến tận tay người lao động, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, người lao động làm việc trong điều kiện đặc thù, giúp người lao động yên tâm gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Trong không khí phấn khởi chào đón năm mới, Công đoàn Công ty Điện lực Thanh Hóa đã tổ chức Bữa cơm tất niên dành cho cán bộ, công nhân viên và người lao động. Hoạt động không chỉ tạo không gian sum vầy, sẻ chia mà còn góp phần tăng cường sự gắn kết nội bộ, xây dựng môi trường làm việc thân thiện, nhân văn.

Theo ông Nghiêm Đình Sơn, Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa, không khí ấm áp, cởi mở của bữa cơm đã để lại nhiều cảm xúc tốt đẹp, qua đó khẳng định vai trò đồng hành của tổ chức Công đoàn trong chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, tạo động lực để cán bộ, công nhân viên yên tâm công tác, hăng hái thi đua lao động sản xuất.

Cùng chung tinh thần chăm lo Tết cho người lao động, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sakurai Việt Nam - doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Thanh Hóa - đã dành hơn 5 tỷ đồng tổ chức Bữa cơm Tất niên cho khoảng 13.000 đoàn viên, người lao động. Mỗi suất ăn trị giá 400.000 đồng/người, được tổ chức tại nhà hàng sang trọng, mang đến trải nghiệm đặc biệt, ấm cúng cho công nhân lao động.

Xúc động khi tham dự chương trình, chị Dương Thị Thủy, công nhân Xưởng 2, chia sẻ: "Nhiều năm làm việc trong khu công nghiệp, tôi đã quen với những bữa ăn vội vàng. Lần đầu tiên được dự tiệc Tất niên tại nhà hàng sang trọng với thực đơn phong phú, tôi thực sự bất ngờ và cảm thấy mình được trân trọng, được quan tâm."

Ông Nguyễn Hữu Quang, Chủ tịch Công đoàn Công ty trách nhiệm hữu hạn Sakurai Việt Nam cho biết, bữa cơm Tất niên là dịp để doanh nghiệp tri ân những đóng góp của người lao động trong năm 2025, đồng thời động viên, khích lệ tinh thần để người lao động tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp trong năm 2026.

Đây không phải là lần đầu tiên công ty tổ chức các hoạt động quy mô lớn cho người lao động. Trước đó, trong Tháng Công nhân năm 2025, doanh nghiệp đã tổ chức tiệc tri ân cho toàn bộ 13.000 công nhân.

Ngoài tiệc Tất niên, công ty còn triển khai nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho người lao động như tặng quà dịp Tết Dương lịch, tổ chức chương trình “Tết Sum vầy” Tết Nguyên đán 2026, thưởng lương tháng thứ 13 và thanh toán phép năm với mức 300%.

Nhiều năm liền, Sakurai Việt Nam được đánh giá là doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách lao động, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, tạo động lực để người lao động gắn bó, yên tâm bước vào năm mới.

Những bữa cơm tất niên ấm áp, nghĩa tình không chỉ góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia, tạo động lực để người lao động tin tưởng, gắn bó và cùng doanh nghiệp bước vào năm mới với nhiều kỳ vọng tốt đẹp…

Thắp lửa tri ân mỗi độ Xuân về

Chị Trần Thị Thu, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị cùng các đoàn viên, thanh niên và đơn vị liên quan thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: TTXVN phát)

Tại Quảng Trị, ngày 9/2, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, Công ty Cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị phối hợp tổ chức đồng loạt Chương trình “Bữa cơm tất niên-Ấm tình lòng Mẹ” tại 20 nhà Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn tỉnh.

Tại các gia đình, Ban Tổ chức cùng cán bộ, đoàn viên, thanh niên đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần các Mẹ, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những hy sinh to lớn của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, đồng thời tưởng nhớ công lao của các anh hùng liệt sỹ đã chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Trong khuôn khổ chương trình, các đoàn viên, thanh niên đã dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ, trao tặng những phần quà ý nghĩa chúc Tết các Mẹ.

“Bữa cơm tất niên - Ấm tình lòng Mẹ” tại nhà Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: TTXVN phát)

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động thiết thực, giàu ý nghĩa được triển khai như dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, đi chợ chuẩn bị nguyên liệu, nấu mâm cơm tất niên và cùng quây quần bên các Mẹ trong không khí ấm áp, thân tình.

Qua đó, chương trình đã lan tỏa sâu sắc các giá trị nhân văn, thắp lên không khí Xuân đong đầy yêu thương và lòng biết ơn của thế hệ trẻ hôm nay đối với các Mẹ Việt Nam Anh hùng và thế hệ cha anh đi trước.

Chia sẻ về chương trình, chị Trần Thị Thu, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị cho biết, “Bữa cơm tất niên-Ấm tình lòng Mẹ” được tổ chức hằng năm từ năm 2020 đến nay và đã trở thành hoạt động truyền thống giàu ý nghĩa của tuổi trẻ Quảng Trị mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Việc cùng các Mẹ chuẩn bị, nấu và ăn bữa cơm tất niên không chỉ thể hiện sự tri ân, mà còn là dịp để thế hệ trẻ “ôn cố tri tân,” khắc ghi truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc, qua đó tiếp thêm động lực để cán bộ, đoàn viên, thanh niên không ngừng rèn luyện, phấn đấu xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, phát triển./.

Cùng nhân dân vui Xuân đón Tết trong không khí ấm áp, nghĩa tình Chuỗi hoạt động “Mừng Đảng-Mừng Xuân Bính Ngọ 2026” được xã Nha Bích tổ chức với tinh thần thiết thực; quan tâm đến các hộ chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn để mọi người, mọi nhà đều có Tết ấm áp.