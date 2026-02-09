Lãnh đạo Trung ương thăm, động viên đồng bào vùng lũ, biên giới dịp Tết Bính Ngọ

Ngày 9/2, các đoàn công tác Trung ương do Ủy viên Bộ Chính trị Trần Đức Thắng và Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dẫn đầu đã triển khai nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà Tết tại các xã biên giới Sơn La và vùng rốn lũ Gia Lai, hỗ trợ hàng nghìn người dân, gia đình chính sách và công nhân khó khăn đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Ủy viên Bộ Chính trị Trần Đức Thắng thăm, tặng quà Tết tại Sơn La

Ngày 9/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng cùng Đoàn công tác của Trung ương đã đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Sơn La; trao quà Tết tới các gia đình chính sách, hộ nghèo và công nhân lao động tiêu biểu các xã biên giới Chiềng Sơn, Lóng Sập.

Tham gia Đoàn công tác có lãnh đạo tỉnh Sơn La và lãnh đạo các sở, ban, ngành của địa phương.

Bộ trưởng Trần Đức Thắng nhấn mạnh, việc chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, nhất là mỗi dịp Tết đến, Xuân về, không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm, đạo lý, thể hiện truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Ông đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Sơn La tiếp tục quan tâm tới công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; chú trọng hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng biên giới.

Tỉnh quan tâm xây dựng, tu sửa đường giao thông, hệ thống thủy lợi và nước sạch; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế đảm bảo an sinh xã hội; kết hợp phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới.

Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng Đoàn công tác của Trung ương và tỉnh Sơn La thăm hỏi, tặng quà gia đình bà Đỗ Thị Nghị, tiểu khu 4, xã Chiềng Sơn, tỉnh Sơn La. (Ảnh: TTXVN phát)

Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ hỗ trợ địa phương phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu, góp phần thúc đẩy tỉnh Sơn La phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.

Đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà gia đình bà Đỗ Thị Nghị, vợ liệt sỹ, người nuôi dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Túc, có hai người con là liệt sỹ; trao tặng 30 phần quà cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các xã Chiềng Sơn, Lóng Sập; trao tặng 500 triệu đồng ủng hộ Quỹ vì người nghèo tỉnh Sơn La.

Cùng ngày, Đoàn đến thăm, tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Chiềng Sơn. Ông Trần Đức Thắng ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích mà cán bộ, chiến sỹ Đồn đã đạt được trong thời gian qua.

Đơn vị cần tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp tốt với chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan, bảo vệ vững chắc đường biên, cột mốc, giữ gìn bình yên cho nhân dân khu vực biên giới.

Nhân dịp Tết Bính Ngọ, đoàn công tác đã trao quà, gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc tới toàn thể cán bộ, chiến sỹ Đồn.

Đồn Biên phòng Chiềng Sơn quản lý, bảo vệ hơn 11km đường biên giới quốc gia thuộc các xã Chiềng Sơn và Tân Xuân. Tết Bính Ngọ 2026, Đồn chủ động xây dựng kế hoạch trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường tuần tra, kiểm soát đường biên, mốc giới; nắm địa bàn, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng Đoàn công tác của Trung ương và tỉnh Sơn La tặng quà Tết cho Đồn Biên phòng Chiềng Sơn (tỉnh Sơn La) (Ảnh: TTXVN phát)

Đơn vị quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ, bảo đảm đầy đủ chế độ, chính sách, tạo điều kiện để cán bộ, chiến sỹ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng động viên đồng bào vùng rốn lũ Gia Lai

Ngày 9/2, Phó Thủ tướng Chính phủ Chính phủ Hồ Quốc Dũng cùng đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, tặng quà Tết nhân dân và các gia đình chính sách tại 2 xã rốn lũ là Tuy Phước và Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai. Phó Thủ tướng bày tỏ cảm thông sâu sắc trước những thiệt hại nặng nề do “thiên tai kép” gây ra cho nhân dân; đánh giá cao kết quả mà địa phương đã đạt được thời gian qua, nhất là công tác chăm lo Tết cho người dân.

Phó Thủ tướng mong muốn chính quyền và nhân dân xã Tuy Phước tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng anh hùng, tập trung chăm lo đời sống nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, hộ nghèo.

Phó Thủ tướng động viên bà con phát huy tự lực, tự cường vươn lên, đóng góp cho sự phát triển chung của địa phương, xã hội.

Phó Thủ tướng nêu rõ, sau hợp nhất, Gia Lai trở thành tỉnh có quy mô lớn, xã Tuy Phước sẽ có thêm nhiều cơ hội phát triển khi các tuyến giao thông trọng điểm hoàn thành, tạo kết nối thuận lợi với thành phố Quy Nhơn.

Tại xã Tuy Phước, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng trao tặng 600 phần quà (300 phần quà cho gia đình chính sách, gia đình khó khăn và 300 phần quà cho các công nhân có hoàn cảnh khó khăn).

Cùng ngày, Phó Thủ tướng đến thôn Tấn Phong, thăm, tặng quà vợ chồng ông Nguyễn Thanh Mạnh (thương binh loại 2) và bà Dương Thị Bích Liên (thương binh loại 1); thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Trương Thị Liên, ở thôn Nhân Ân.

Tại xã Tuy Phước Đông, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã trao tặng 300 phần từ nhà tài trợ cho người dân bị thiệt hại vì thiên tai, tiếp thêm động lực để đồng bào yên tâm làm việc, ổn định cuộc sống và đón Tết cổ truyền.

Trước đó, Phó Thủ tướng động viên, chúc Tết và trao gần 50 suất quà Tết cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giống gia cầm Minh Dư, góp phần giúp người lao động đón Tết cổ truyền ấm áp, nghĩa tình.

Phó Thủ tướng thông tin khái quát về tình hình kinh tế-xã hội của đất nước năm 2025, nêu rõ, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước cùng sự đồng lòng, nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, công nhân, người lao động, kinh tế cả nước tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện.

Kết quả chung đó có sự đóng góp quan trọng của công nhân, người lao động tỉnh Gia Lai, trong đó có người lao động của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giống gia cầm Minh Dư - điểm sáng trong chuỗi sản xuất nông nghiệp của địa phương và đất nước.

Phó Thủ tướng gửi lời chúc năm mới đến toàn thể lực lượng công nhân, người lao động tỉnh Gia Lai và khẳng định những đóng góp của lực lượng này là gốc rễ cho sự tăng trưởng của tỉnh Gia Lai và đất nước/.

