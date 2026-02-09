Kỳ vọng và niềm tin của người dân trước dấu mốc lịch sử của Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã tạo nên một luồng sinh khí mới, nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận xã hội, nhất là cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân tại khu vực phía Bắc tỉnh Thái Nguyên.

Ngay sau khi các văn kiện, nghị quyết của Đại hội được phổ biến, cụm từ “Dân là gốc: Thước đo cao nhất của mọi quyết sách” đã trở thành từ khóa được nhắc đến nhiều nhất trong các buổi sinh hoạt chi bộ và các cuộc trò chuyện của người dân.

Ông Nguyễn Minh Đức, Đảng viên với hơn 30 năm tuổi Đảng, nguyên Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn (nay là tỉnh Thái Nguyên), trú tại tổ 13 (phường Đức Xuân) chia sẻ: “Tôi đặc biệt ấn tượng với phương châm 'Nói ít, làm nhiều, làm đến cùng” mà Tổng Bí thư đã nhấn mạnh. Đảng viên, người dân không chỉ nghe những lời hô hào khẩu hiệu mà nhìn vào cách Đảng giải quyết những nút thắt trong đời sống. Việc đặt người dân làm thước đo cho mọi quyết sách chính là sự khẳng định bản lĩnh và gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân."

Ông Nguyễn Minh Đức nói thêm Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV thể hiện rõ năng lực, bản lĩnh, kiên định, vững vàng, sáng tạo của Đảng. Đây là nền tảng để người dân đặt niềm tin vào những quyết sách chiến lược sắp tới. Một trong những nội dung cốt lõi thu hút sự quan tâm của giới trí thức và tầng lớp trẻ là mục tiêu phát triển giai đoạn 2026-2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Với khẩu hiệu “Khát vọng lớn, bước đi chắc,” Đảng đã đưa ra lộ trình cụ thể để đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao...

Ông mong muốn khi triển khai Nghị quyết của Đảng tại địa phương, cấp ủy, chính quyền tỉnh và cơ sở luôn lắng nghe ý kiến của người dân, cụ thể hóa nghị quyết bằng những việc làm cụ thể để khai thác tiềm năng, thế mạnh về phát triển nông lâm nghiệp, du lịch khu vực phía Bắc tỉnh Thái Nguyên nhằm nâng cao đời sống, thu nhập cho người dân; thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia để các xã khu vực phía Bắc tỉnh có sự phát triển tương đồng với khu vực phía Nam…

Chị Nguyễn Thanh Huyền (đảng viên Chi bộ tổ 6A, phường Đức Xuân) nhận định: “Báo cáo không chỉ đưa ra mục tiêu mà còn chỉ rõ 3 đột phá chiến lược và 8 nội dung xuyên suốt để hiện thực hóa tầm nhìn đó. Đặc biệt, việc xác định Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV là một 'đột phá' cho thấy tính hành động rất cao của Đảng.”

Nhiều ý kiến cũng đánh giá cao việc Đảng rút ra 5 bài học kinh nghiệm qua 40 năm Đổi mới. Đây được xem là "kim chỉ nam" để Đảng ta tiếp tục chèo lái đất nước vượt qua những biến động phức tạp của tình hình thế giới, giữ vững sự ổn định và phát triển bền vững. Sự đổi thay của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng trong những năm qua đã tạo ra bầu không khí tích cực, tin tưởng và kỳ vọng.

Người dân đánh giá cao sự kiên định của Đảng trong công tác xây dựng văn kiện, đảm bảo tính kế thừa nhưng vẫn mở ra những hướng đi mới, đột phá.

Tại tỉnh Thái Nguyên, chị Huyền và các đảng viên trong Chi bộ đặc biệt quan tâm đến việc thực hiện. Để các quyết sách chiến lược đi vào cuộc sống, khâu thực hiện đóng vai trò quyết định. Do vậy, tinh thần “Nói ít, làm nhiều, làm đến cùng” cần được thấm nhuần từ Trung ương đến từng cán bộ cơ sở.

Với những bước đi chắc chắn và khát vọng vươn mình, các thế hệ đảng viên khu vực phía Bắc tỉnh Thái Nguyên tin tưởng vào một nhiệm kỳ mới với những thắng lợi mới, đưa đất nước vững bước trên con đường hội nhập và phát triển./.

Thái Nguyên: Đại hội XIV của Đảng tạo đà cho đất nước phát triển nhanh, bền vững Các thế hệ đảng viên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, từ những đảng viên cao tuổi đến đảng viên trẻ, đều bày tỏ niềm tự hào, tin tưởng và kỳ vọng vào những quyết sách quan trọng của Đại hội XIV.