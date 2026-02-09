Thường trực Ban Bí thư chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Trong không khí cả nước chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, theo truyền thống của dân tộc, ngày 9/2, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã tới thăm, chúc Tết các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư: Trần Quốc Vượng, Phan Diễn, Đinh Thế Huynh; nguyên Ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phạm Thế Duyệt.

Trước thềm Xuân mới, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã thăm hỏi sức khỏe, chúc Tết các đồng chí nguyên Thường trực Ban Bí thư và gia đình. Đồng chí bày tỏ sự trân trọng, tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, đóng góp của các đồng chí nguyên Thường trực Ban Bí thư với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc, quá trình xây dựng và phát triển đất nước; mong muốn tiếp tục nhận được những ý kiến tâm huyết, kinh nghiệm quý báu của các đồng chí cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, công cuộc phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chia sẻ với các đồng chí nguyên Thường trực Ban Bí thư về những nỗ lực, quyết tâm trong triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, trong đó xác định những mục tiêu phát triển chiến lược của đất nước trong giai đoạn mới và yêu cầu phải nâng cao năng lực hiện thực hóa các mục tiêu thành kết quả cụ thể, đo đếm được, người dân được thụ hưởng trực tiếp; thu hẹp khoảng cách từ nghị quyết đến kết quả thực chất...

Các đồng chí nguyên Thường trực Ban Bí thư bày tỏ vui mừng trước thềm Xuân mới, ngay sau thành công của Đại hội XIV của Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội. Điều này thể hiện sự liên tục, vào cuộc triển khai ngay chương trình hành động.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm, chúc Tết gia đình đồng chí Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Bộ Chính trị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cho rằng, tinh thần Đại hội XIV của Đảng là cần tập trung thực hiện Nghị quyết theo hướng hành động, bảo đảm hiệu quả thực chất, là một thông điệp rất rõ ràng, điều này tạo không khí phấn khởi, niềm tin, ý chí, quyết tâm thực hiện trong cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Các đồng chí nguyên Thường trực Ban Bí thư bày tỏ vui mừng khi các thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp tục phát huy kết quả của các thế hệ trước, đồng thời thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ mới mang tính đột phá. Các mặt công tác đi vào nền nếp, chuẩn mực, tạo khí thế mới với quyết tâm triển khai mạnh mẽ nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Các đồng chí bày tỏ vui mừng trong năm 2025 đất nước đã tổ chức kỷ niệm nhiều sự kiện lớn, quan trọng như: 95 năm ngày thành lập Đảng, 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9...; bày tỏ quan tâm, mong muốn các công trình hạ tầng, tuyến đường bộ cao tốc ở cả ba miền đất nước sớm hình thành góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội của đất nước.

Các đồng chí nguyên Thường trực Ban Bí thư bày tỏ tin tưởng, sau thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, từ những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong suốt chặng đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong đó có 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta tiếp tục có những bước phát triển với nhiều thành công, đáp ứng sự kỳ vọng của nhân dân trong giai đoạn phát triển mới của đất nước./.

