Giữ gìn bản sắc văn hóa và thúc đẩy tình đoàn kết Việt Nam-Campuchia

Tối 8/2, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia tổ chức chương trình gặp gỡ “Xuân Quê hương 2026,” cùng bà con gốc Việt, cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia vui đón một mùa Xuân mới, Năm mới Bính Ngọ 2026.

Đây cũng là dịp để tri ân những người bạn Campuchia, những tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đã luôn đồng hành, hỗ trợ tích cực cho cộng đồng và mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Campuchia trong năm vừa qua.

Trong không khí náo nức trước thềm Năm mới Bính Ngọ, chương trình Xuân Quê hương 2026, một điểm hẹn không gian văn hóa-đối ngoại đầy ý nghĩa, diễn ra dưới sự chủ trì của Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Nguyễn Minh Vũ.

Chương trình quy tụ khoảng 650 khách mời, gồm đông đảo bà con cộng đồng người gốc Việt tại 25 tỉnh, thành trên đất nước Chùa Tháp, các doanh nghiệp, lưu học sinh Việt Nam đang học tập tại Campuchia, đại diện các địa phương Việt Nam giáp biên giới Campuchia, cũng như các bạn bè Campuchia và các nước.

Trong số này, có Samdech Men Sam An, Cố vấn Tối cao của Quốc vương Campuchia, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam; Đô trưởng thủ đô Phnom Penh Khuon Sreng, cùng lãnh đạo một số bộ, ngành của Campuchia, Đại sứ và cán bộ Đại sứ quán Lào, Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Campuchia.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ đã điểm lại những thành tựu Việt Nam đã đạt được trong năm vừa qua với những con số tăng trưởng ấn tượng. Quan hệ đối ngoại được coi là điểm sáng nổi bật khi Việt Nam mở rộng hợp tác chiến lược với nhiều đối tác lớn, củng cố uy tín và vị thế trên trường quốc tế, góp phần thúc đẩy hòa bình, hợp tác và phát triển chung.

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ cho rằng những kết quả đó là niềm tự hào chung của mỗi người Việt Nam, trong đó có bà con kiều bào đang sinh sống và làm việc tại Campuchia.

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ cho biết trong năm vừa qua, quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa Việt Nam và Campuchia đã không ngừng được củng cố, sự tin cậy chính trị giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước tiếp tục được vun đắp, phát triển mạnh mẽ, đặc biệt được thể hiện qua việc Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch CPP Samdech Techo Hun Sen 3 lần sang thăm Việt Nam trong năm 2025 và lần đầu tiên tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh do Đại sứ quán tổ chức, qua đó nêu bật tình cảm, mối quan hệ tốt đẹp giữa lãnh đạo và nhân dân hai nước.

Ngày 6/2 vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm cấp Nhà nước tới Campuchia và tham dự cuộc họp cấp cao 2 Đảng, 3 Đảng tại thủ đô Phnom Penh, ngay sau khi Việt Nam vừa tổ chức thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Theo Đại sứ Nguyễn Minh Vũ, sự kiện trọng đại này cùng những kết quả tốt đẹp của chuyến thăm đã minh chứng cho mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết gắn bó, toàn diện Việt Nam-Campuchia.

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ trao tặng giấy khen cho các cá nhân, tổ chức tiêu biểu trong cộng đồng, có thành tích nổi bật trong năm vừa qua. (Ảnh: Quang Anh/TTXVN)

Trong bối cảnh năm 2025 đánh dấu những bước phát triển tích cực và thực chất trong quan hệ Việt Nam-Campuchia trong tất cả các lĩnh vực, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ đánh giá cao vai trò tích cực của cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia, dù còn nhiều khó khăn, nhưng đã nỗ lực đóng góp tích cực cho sự phát triển thịnh vượng của Campuchia, tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ lẫn nhau, giữ gìn bản sắc văn hóa và luôn hướng về quê hương đất nước, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt Nam-Campuchia ngày càng phát triển trên tất cả các lĩnh vực.

Phát biểu tại chương trình, Cố vấn Tối cao của Quốc vương Campuchia, Phó Chủ tịch CPP, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam Samdech Men Sam An gửi lời chúc mừng Năm mới và đề cao mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, cho rằng chương trình Xuân Quê hương 2026 là dịp đặc biệt để nhớ đến tình hữu nghị, đoàn kết giữa Việt Nam và Campuchia, tình hữu nghị được xây dựng bằng tấm lòng nhiệt huyết, tình yêu thương và sự hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch CPP chúc mừng Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng, điều này cho thấy Việt Nam đã bước vào “kỷ nguyên phát triển."

Theo bà Men Sam An, thành công này không chỉ là thành công của nhân dân Việt Nam, mà còn là tấm gương cho các nước bạn bè, góp phần đảm bảo ổn định, hòa bình và phát triển cho khu vực.

Cảm nhận về không khí hân hoan Tết Cổ truyền của Việt Nam, bà Men Sam An cho rằng đây không chỉ là lễ Tết của người Việt Nam, mà còn là lễ Tết chung của những người bạn Campuchia và của những người yêu hòa bình.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, ông Sim Chy, Chủ tịch Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia (KVA), cho biết dù sinh sống xa quê hương, cộng đồng bà con người gốc Việt ở Campuchia luôn một lòng hướng về Tổ quốc với niềm tự hào dân tộc. Song song với việc ổn định và phát triển đời sống, cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia luôn chú trọng giữ gìn tiếng Việt, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống “uống nước nhớ nguồn," để dù ở bất cứ nơi đâu, cội nguồn dân tộc vẫn luôn được giữ gìn và tiếp nối.

Trong khuôn khổ chương trình, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ đã trao 200 phần quà của Tổng Bí thư Tô Lâm cho các gia đình gốc Việt có hoàn cảnh khó khăn tại Campuchia, cũng như trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích đóng góp cho công tác cộng đồng 2025.

Góc Tết Việt với hình ảnh ông đồ viết thư pháp, tặng chữ bên cành đào được tái hiện. (Ảnh: Quang Anh/TTXVN)

Chương trình Xuân Quê hương 2026 tại thủ đô Phnom Penh với hình ảnh ông đồ viết thư pháp, tặng chữ, góc tiểu cảnh “Mã đáo thành công," góc Tết với những cành đào, chậu mai, nồi nấu bánh chưng, giò lụa, cùng nhiều tiết mục văn nghệ được trình diễn bởi các nghệ sỹ của tỉnh Tây Ninh, các cháu học sinh gốc Việt, sinh viên, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, cũng như những món ăn truyền thống đậm đà hương vị ẩm thực Việt đã tạo ấn tượng khó quên đối với những người xa quê hương và bạn bè Campuchia.

Chương trình Xuân Quê hương 2026 khép lại nhưng không khí Xuân ấm áp nghĩa tình sẽ còn đọng lại mãi. Sự hiện diện đông đảo của bà con cộng đồng người gốc Việt không chỉ thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó với cội nguồn mà còn lan tỏa niềm tin vững chắc vào kỷ nguyên mới của đất nước, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh và thịnh vượng của đất nước Việt Nam./.

'Xuân Quê hương 2026': Lan tỏa khát vọng Việt Nam hòa bình, thịnh vượng Chương trình lan tỏa tình yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc và khát vọng xây dựng đất nước, thể hiện niềm tin vào tương lai tươi sáng, cũng như những cảm xúc sâu sắc về văn hóa và lịch sử dân tộc.