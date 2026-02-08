'Xuân Quê hương 2026': Lan tỏa khát vọng Việt Nam hòa bình, thịnh vượng

Tối 8/2, Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Xuân Quê hương 2026” với chủ đề "Khát vọng Việt Nam: Hòa bình, Thịnh vượng" diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội.

Đến dự có Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và khoảng 1.500 đại diện kiều bào tiêu biểu từ khắp nơi trên thế giới về nước đón Tết, vui Xuân.

Vui mừng và xúc động gặp lại đồng bào ta từ khắp năm châu về tham dự chương trình, Chủ tịch nước cho hay những sự kiện trọng đại của dân tộc luôn có sự hiện diện, đóng góp và đồng hành của đồng bào ta ở nước ngoài. Người Việt Nam dù ở trong nước, hay ở ngoài nước, đều là “Con Lạc, cháu Hồng,” là máu thịt, là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch nước đánh trống khai hội. (Ảnh: Mạnh Nguyễn/Vietnam+)

Ở nước ngoài, cộng đồng người Việt Nam tiếp tục là cầu nối hữu nghị, hợp tác và phát triển giữa Việt Nam và nhân dân Việt Nam với các nước và nhân dân các nước; ngày càng hội nhập sâu rộng; khẳng định vai trò, uy tín ở nước sở tại và tiếp tục đóng góp nguồn lực quý báu cho đất nước.

Thay mặt Nhà nước Việt Nam và nhân dân cả nước, Chủ tịch nước ghi nhận, đánh giá cao và trân trọng những tình cảm, trách nhiệm và nghĩa cử cao đẹp của bà con đối với quê hương, đất nước và đồng bào.

Chủ tịch nước khẳng định “Khát vọng Việt Nam” chính là linh hồn của dân tộc, là động lực tinh thần to lớn đưa đất nước ta vượt qua mọi thác ghềnh để đứng vững và vươn mình lớn mạnh như hôm nay.

Chủ tịch nước kêu gọi toàn thể đồng bào ta ở trong nước và ngoài nước tiếp tục củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức, đồng lòng, đem trí tuệ, nguồn lực và tâm huyết của mình đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mỗi đóng góp, dù lớn hay nhỏ, đều là những viên gạch quý để xây dựng Việt Nam hòa bình và thịnh vượng.

Chương trình nghệ thuật “Xuân Quê hương 2026” với chủ đề “Khát vọng Việt Nam: Hòa bình, Thịnh vượng” là hành trình cảm xúc của người Việt đi xa rồi trở về với cội nguồn, ký ức Tết, bản sắc dân tộc.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thu Hằng phát biểu. (Ảnh: Mạnh Nguyễn/Vietnam+)

Đây chính là cuộc đoàn viên tinh thần, nơi quá khứ-hiện tại-tương lai giao hòa, nơi mỗi người con Việt, dù ở bất cứ phương trời nào, đều tìm thấy một Việt Nam trong tim mình.

Chương trình với hàng loạt các ca khúc nổi tiếng như “Hạt gạo làng ta,” “Áo mùa Đông,” “Đàn chim Việt,” “Viết tiếp câu chuyện hoà bình,” “Hà Nội niềm tin và hy vọng,” “Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời,” “Việt Nam trong tôi là”…

Chương trình "Xuân Quê hương" do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức hằng năm, đã trở thành một sự kiện văn hóa-chính trị quan trọng, thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trên toàn thế giới./.

Một số hình ảnh trong chương trình:

Ca sỹ Đào Tố Loan và vũ đoàn thể hiện tiết mục "Đàn chim Việt." (Ảnh: Mạnh Nguyễn/Vietnam+)

Ca sỹ Hoàng Bách trong ca khúc "Chung mái nhà Việt Nam." (Ảnh: Mạnh Nguyễn/Vietnam+)

Đức Phúc biểu diễn ca khúc "Phù Đổng Thiên Vương." (Ảnh: Mạnh Nguyễn/Vietnam+)

Ca sỹ Dương Hoàng Yến thể hiện ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hòa bình." (Ảnh: Mạnh Nguyễn/Vietnam+)

Tùng Dương biểu diễn tiết mục mash-up "Mẹ yêu con-Còn gì đẹp hơn." (Ảnh: Mạnh Nguyễn/Vietnam+)

Chương trình “Xuân Quê hương 2026” diễn ra từ ngày 6-9/2 với sự tham dự của khoảng 1.500 kiều bào tiêu biểu trên khắp thế giới góp phần lan tỏa thông điệp về khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời, luôn đồng hành cùng Tổ quốc; đồng thời tiếp tục thể hiện rõ tình cảm và trách nhiệm của Đảng và Nhà nước trong việc chăm lo cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, phát huy tinh thần yêu nước, hướng về nguồn cội, khích lệ kiều bào gìn giữ bản sắc văn hóa, truyền thống, ngôn ngữ của dân tộc; lan tỏa niềm tin và khơi dậy khát vọng cống hiến cho sự phát triển bền vững của đất nước.