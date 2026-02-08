Cuộc hội ngộ đặc biệt của hai miền di sản tại Không gian Tết Metropole

Không gian Tết Metropole (từ ngày 6-8/2), tại khách sạn Sofitel Legend Metropole Hanoi đã mang tới nhiều trải nghiệm văn hóa đặc sắc cho công chúng Thủ đô và du khách như múa lân, múa rối, biểu diễn ca trù và triển lãm tranh dân gian truyền thống, cùng các workshop làm bánh chưng, gọt tỉa củ hoa thủy tiên và thưởng trà.

Chuỗi hoạt động được thiết kế nhằm tôn vinh chiều sâu lịch sử và những giá trị văn hóa lâu đời của Việt Nam, giúp khách tham quan được hòa mình vào không khí đón Tết cổ truyền rộn ràng.

Một điểm nhấn của sự kiện là chuỗi hoạt động mang tên “Đánh thức Di sản Liễn làng Chuồn” – tôn vinh hành trình hồi sinh loại hình nghệ thuật thư pháp truyền thống của Huế đã từng thất truyền trong hơn một thập kỷ. Chương trình có các hoạt động trình diễn và thực hành tạo nên một bức liễn truyền thống cùng các nghệ nhân.

Đây là hoạt động tiếp nối thành công tại Cố đô Huế vào đầu tháng 1/2026 của Dự án “Hồi sinh nghề Liễn làng Chuồn.” Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình đưa di sản tranh dân gian Việt Nam trở lại đời sống đương đại, đồng thời công bố những mảnh ghép mới hoàn thiện bức tranh văn hóa Huế.

Nghệ nhân làng Thanh Liễu khắc mộc bản trong sự kiện (ảnh trên); các bản in 12 con giáp từ mộc bản Thanh Liễu (ảnh dưới bên trái); Tranh chữ của làng mộc bản Thanh Liễu (ảnh dưới bên phải). (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Liễn làng Chuồn (An Truyền, Huế) từng là một trong ba dòng tranh dân gian nức tiếng của Cố đô bên cạnh tranh làng Sình và tranh Tây Hồ. Sau hơn nửa thế kỷ thất truyền, dòng tranh này đã được nhóm dự án “Phường bách nghệ” và “Về làng” do Ngô Quý Đức khởi xướng phục dựng thành công nhờ sự kết nối tri thức liên vùng: kỹ thuật khắc gỗ tinh xảo từ làng Thanh Liễu (Hải Dương) và nghệ thuật in màu thủ công từ các làng tranh Đông Hồ, Hàng Trống.

Việc mang Liễn làng Chuồn ra mắt tại Hà Nội không chỉ là một cuộc triển lãm, mà còn khẳng định sự kết nối bền chặt của mạch nguồn văn hóa Việt.

Tại sự kiện, nhóm dự án đã ra mắt Bộ liễn Ngũ sự và hình tượng “Hạc ngự lưng Quy.” Lần đầu tiên tại Hà Nội, công chúng có cơ hội chiêm ngưỡng phiên bản hoàn chỉnh nhất của Liễn làng Chuồn, là bộ liễn gồm 5 tấm (Ngũ sự).

Khác với bộ 3 tấm (Tam sơn) ra mắt trước đó tại Huế, phiên bản này được bổ sung hai bức tranh “Hạc ngự, lưng Quy.” Hình tượng này được nhóm chắt lọc từ di sản trang trí tại cổ tự Hà Trung (Huế), thể hiện tư duy kế thừa và tiếp biến của dự án: vừa tôn trọng cốt cách xưa, vừa thổi hồn sáng tạo để phù hợp với không gian thờ tự và trưng bày bề thế ngày nay.

Bộ liễn Ngũ sự trưng bày tại sự kiện. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Tại sự kiện, ban điều hành dự án khẳng định Liễn làng Chuồn không đứng độc lập mà là một phần trong nỗ lực bảo tồn tổng thể tranh dân gian in mộc bản Việt Nam. Dự án cam kết đồng hành cùng các nghệ nhân dòng tranh Hàng Trống, Đông Hồ, Kim Hoàng, Làng Sình... phục chế các ván in bị mai một, có nguy cơ biến mất hoàn toàn.

Từ đó khơi dậy sự phồn thịnh của các dòng tranh dân gian nhưng trong một dạng thức mới, được công chúng đón nhận như một phần của đời sống đương đại, trong khi vẫn giữ gìn được bản sắc, vốn quý của tinh hoa nghề thủ công và tâm hồn Việt bao đời nay.

Trưởng nhóm dự án, anh Ngô Quý Đức chia sẻ: “Việc hồi sinh Liễn làng Chuồn chỉ là bước khởi đầu. Chúng tôi không muốn di sản chỉ nằm trong bảo tàng hay những câu chuyện kể đầy tiếc nuối. Đích đến của dự án là đưa Liễn trở lại đời sống đương đại, tạo sinh kế cho người dân."

"Đặc biệt, sau Liễn làng Chuồn, chúng tôi sẽ bắt tay vào nghiên cứu và phục dựng dòng Tranh làng Tây Hồ, với khát vọng một ngày không xa, Huế sẽ lại rực rỡ với đầy đủ ba sắc màu dân gian: Sình – Chuồn – Tây Hồ.”./.

Nhóm dự án chia sẻ hành trình phục dựng mộc bản Liễn làng Chuồn và ra mắt Bộ liễn Ngũ sự. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

