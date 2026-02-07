'Tết với đồng bào': Cảm hứng từ sự vươn lên mạnh mẽ của vùng dân tộc thiểu số

Năm 2025 khép lại với những dấu ấn đặc biệt trong tiến trình phát triển của đất nước. Trong đó phải kể đến việc phát huy tối đa sức mạnh nội lực và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần Việt Nam, tinh thần tự lực tự cường, trí tuệ và bản lĩnh của dân tộc khi bước vào kỷ nguyên mới.

Chương trình “Tết với đồng bào 2026” được xây dựng trên nền tảng các chủ trương, nghị định được ban hành trong năm 2025, phản ánh rõ sự quan tâm nhất quán của Đảng và Nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Chủ đề “Từ đỉnh núi đến đại lộ mùa Xuân” gợi hình ảnh về những vùng cao hiểm trở quanh năm mây phủ đã và đang vươn mình ra đồng bằng, hòa nhập với sự chuyển mình của đất nước trong không gian đặc biệt của mùa Xuân, mùa của sự sống, niềm tin và hy vọng. Ý nghĩa rộng hơn đây còn là thời điểm chuyển mình, lớn mạnh của đất nước, trong đó có sự vươn lên mạnh mẽ nơi vùng dân tộc thiểu số.

Êkip Ban Truyền hình Tiếng dân tộc đã tỏa đi khắp 3 miền Bắc-Trung-Nam để thực hiện các phóng sự cho chương trình. Thông qua những câu chuyện đời sống gần gũi, chương trình khắc họa bức tranh chung về sự chuyển mình của đất nước, nơi niềm tin và khát vọng phát triển bền vững đang được bồi đắp từ những vùng đất xa xôi.

Chương trình mong muốn “Tết với đồng bào 2026” gửi tới khán giả không chỉ những thành tựu, dấu ấn nổi bật trong tất cả các lĩnh vực của vùng đồng bào dân tộc thiểu số mà còn khắc họa chân dung của những con người dám nghĩ, dám làm, dám mơ ước và dám chinh phục ước mơ của mình.

Chương trình gồm ba lớp nội dung chính: Phóng sự, giao lưu với khách mời và những tiết mục đặc sắc. Các tiết mục nghệ thuật trong chương trình mang đậm sắc Xuân và bản sắc văn hóa các dân tộc.

Chương trình do hai MC Phương Thảo, Đức Mạnh (một người giọng Bắc, một người giọng Nam) đảm nhận nhiệm vụ dẫn chương trình.

Cuộc phỏng vấn với ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. (Ảnh: VTV)

Chương trình đã có cuộc phỏng vấn với ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương để làm rõ nội dung về tinh thần Việt Nam, từ lòng yêu nước, ý chí tự cường và khả năng thích ứng.

Ông Trịnh Văn Quyết khẳng định: “Kỷ nguyên vươn mình không chỉ là khẩu hiệu mà là mệnh lệnh của lịch sử, là sự nối tiếp khát vọng ngàn đời của cha ông ta, được các thế hệ hôm nay hiện thực hóa để khơi dậy, quy tụ, lan tỏa mạnh mẽ nội lực của tinh thần Việt Nam.”

Chương trình phát sóng vào 7h00 ngày mùng Một Tết trên kênh VTV1, 8h00 ngày mùng Một Tết trên kênh VTV5./.

