Kết nối tình hữu nghị quốc tế qua các hoạt động vui đón Tết Bính Ngọ

Ngày 7/2, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO) tổ chức chương trình “Gia đình ngoại giao vui Tết Bính Ngọ 2026” cho các gia đình Tổng lãnh sự các nước tại Thành phố Hồ Chí Minh, với nhiều hoạt động văn hóa truyền thống Việt Nam đặc sắc.

Phát biểu chào mừng, bà Hà Thanh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh Tết Nguyên đán là một trong những truyền thống văn hóa thiêng liêng nhất của người Việt Nam. Đó không chỉ là khoảnh khắc đón chào năm mới, mà còn là dịp để gia đình sum họp, thắt chặt tình thân và hướng về những giá trị nhân văn tốt đẹp.

Theo bà Hà Thanh, với mong muốn chia sẻ những nét đẹp văn hóa trong dịp Tết Nguyên đán đến bạn bè quốc tế, Liên hiệp tổ chức chương trình “Gia đình ngoại giao vui Tết Bính Ngọ 2026” với mong muốn các cán bộ ngoại giao của các nước đang công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh và gia đình có dịp giao lưu thân tình, có sự gắn kết thông qua các hoạt động văn hóa truyền thống Việt Nam, trở thành một kỷ niệm đẹp, khó quên trong lòng bạn bè quốc tế về một cái Tết cổ truyền Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh “Văn minh-hiện đại-nghĩa tình."

Tổng lãnh sự các nước tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng gia đình trong trang phục áo dài truyền thống Việt Nam được trải nghiệm những hoạt động văn hóa mang đậm màu sắc truyền thống Việt Nam như tham quan Bảo tàng Áo dài; thưởng thức các tiết mục âm nhạc truyền thống như múa Lân sư rồng, trống hội, hát Quan họ; trực tiếp tham gia gói bánh tét, bánh ít, vẽ heo đất; nặn tò he, viết thư pháp…

Trong bộ lễ phục áo dài Việt Nam, ông Pang Te Cheng, Tổng lãnh sự Singapore tại Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ sự hào hứng và hạnh phúc khi hiểu hơn về lịch sử và những nét đặc trưng Việt Nam của áo dài Việt Nam, thể hiện sự sáng tạo văn hóa phong phú của các nghệ nhân thiết kế áo dài Việt Nam.

Hoạt động văn hóa đón Tết Nguyên đán của Việt Nam có nhiều nét khác biệt so với Tết Nguyên đán tại một số quốc gia châu Á khác như: Tết Việt Nam nhiều hoa, trang trí phong phú và nhiều niềm vui hơn.

Chương trình “Gia đình ngoại giao vui Tết Bính Ngọ 2026” là một trải nghiệm thú vị về một năm mới, thể hiện năng lượng tích cực và khát vọng của một đất nước năng động.

Cán bộ, nhân viên Tổng lãnh sự quán các nước tại Thành phố Hồ Chí Minh tham quan vườn Mai nở rộ đón Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Bà Alexandra Smith, Tổng lãnh sự Anh tại Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết đây là niềm vinh hạnh của bà khi được trải nghiệm văn hóa Việt Nam, được tìm hiểu để kinh ngạc trước vẻ đẹp của chiếc Áo dài Việt Nam, sự tinh xảo trong chế tác, di sản của món đồ trang phục mang tính biểu tượng này.

"Con người và văn hóa Việt Nam thực sự tuyệt vời và là điều tôi rất thích tìm hiểu khi sống tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi thấy người dân Việt Nam rất cởi mở trong việc chia sẻ và giải thích văn hóa của họ với tôi. Vì vậy, mỗi ngày tôi đều học được điều gì đó mới mẻ," bà Alexandra Smith nói.

Tổng lãnh sự Anh tại Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn có mối quan hệ văn hóa chặt chẽ hơn nữa với thành phố.

"Tuần trước, chúng tôi đã khởi động quan hệ đối tác giữa thành phố Liverpool và Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một cơ hội nữa để thắt chặt hơn mối quan hệ song phương của chúng ta,” bà Alexandra Smith chia sẻ.

Chương trình “Gia đình ngoại giao vui Tết Bính Ngọ 2026” là hoạt động thiết thực nhằm thắt chặt sự hiểu biết, tình hữu nghị giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố và các cơ quan đại diện ngoại giao tại Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần nâng tầm công tác đối ngoại nhân dân, đồng thời quảng bá văn hóa Việt Nam truyền thống đến với bạn bè thế giới./.

