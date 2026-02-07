Quảng Trị: Ứng cứu kịp thời tàu cá mắc cạn trước cửa biển Nhật Lệ

Ngày 7/2, Đồn Biên phòng Nhật Lệ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa hỗ trợ, ứng cứu kịp thời một tàu cá của ngư dân bị mắc cạn tại khu vực trước cửa biển Nhật Lệ (phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị).

Cụ thể, lúc 9 giờ ngày 7/2, Đồn Biên phòng Nhật Lệ tiếp nhận thông tin từ ngư dân địa phương về tàu cá mang số hiệu QB 91239 TS bị mắc cạn tại khu vực trước cửa biển Nhật Lệ.

Tàu cá do anh Hoàng Quang Thành (sinh năm 1995, trú tại tổ dân phố Hà Thôn, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị) làm chủ.

Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn, chủ tàu đã liên hệ với lực lượng Biên phòng đề nghị hỗ trợ, giúp đỡ; cùng phối hợp các tàu khác ứng cứu đưa tàu bị nạn ra khỏi khu vực mắc cạn.

Đồn Biên phòng Nhật Lệ đã khẩn trương bố trí người và phương tiện tiếp cận hiện trường, triển khai các biện pháp phù hợp nhằm hỗ trợ ngư dân và tàu cá bị nạn.

Đến 11 giờ cùng ngày, tàu cá QB 91239 TS đã được đưa ra khỏi khu vực mắc cạn, bảo đảm an toàn về người cũng như phương tiện./.

