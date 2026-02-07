Xuân Bính Ngọ 2026: Gắn kết cộng đồng người Việt tại Mỹ hướng về Tổ quốc

Tối 5/2 (giờ địa phương), Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ đã long trọng tổ chức chương trình Xuân Quê Hương-Tết Bính Ngọ 2026, với sự tham dự đông đảo bà con kiều bào, bạn bè quốc tế và đại diện các cơ quan sở tại.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng gửi lời chúc mừng Năm mới tới toàn thể bà con kiều bào và các vị khách quý, nhấn mạnh: “Tết là thời khắc thiêng liêng để mỗi người Việt, dù ở bất cứ phương trời nào, hướng về quê hương, gia đình và cội nguồn dân tộc.”

Đại sứ điểm lại những thành tựu nổi bật của Việt Nam năm 2025, trong đó có tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, triển khai “Chiến dịch Quang Trung” hỗ trợ hơn 36.000 hộ dân bị thiên tai, cùng thành công của Đại hội XIV với các mục tiêu chiến lược đến năm 2030 và tầm nhìn 2045.

Đại sứ khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời, là nguồn lực quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là một phần “không thể thiếu” trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đại sứ đánh giá cao những đóng góp ngày càng đa dạng của cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ trong các lĩnh vực khoa học-công nghệ, giáo dục, y tế, kinh doanh, nghệ thuật và đời sống xã hội, coi đây là nguồn lực quý báu cho sự phát triển đất nước, cũng như tăng cường quan hệ Việt Nam-Mỹ.

Đại sứ bày tỏ tin tưởng quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Mỹ sẽ tiếp tục phát triển tích cực, bền vững trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và chia sẻ lợi ích chung.

Sự kiện góp phần tăng cường gắn kết kiều bào với quê hương, đồng thời là dịp quảng bá văn hóa Việt Nam, thắt chặt tình hữu nghị, hiểu biết và lòng tin giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Mỹ trong bối cảnh hai nước đang hướng tới những mục tiêu phát triển mới trong kỷ nguyên hợp tác sâu rộng.

Tham dự buổi lễ, đại diện kiều bào tại Mỹ, ông Norman N. Văn Toại, bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới Đại sứ quán đã luôn hỗ trợ, đồng hành với cộng đồng, đặc biệt là việc duy trì buổi gặp mặt Tết hằng năm.

Ông nhấn mạnh ý nghĩa sâu sắc của các hoạt động mừng Xuân trong việc gìn giữ bản sắc văn hóa, gắn kết cộng đồng, khơi dậy tình quê hương và ký ức truyền thống của người Việt xa xứ.

Qua đó, ông khẳng định những buổi họp mặt Tết do Đại sứ quán tổ chức là nguồn động viên tinh thần quý báu, mang đến cho cộng đồng người Việt một buổi sum họp đầy ý nghĩa và đậm đà tình quê hương.

Chia sẻ cảm xúc trước thềm năm mới với phóng viên TTXVN, ông Gary Thanh Nguyễn, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Doanh nhân và Những người yêu nước vùng Đại đô thị Washington (DMV - bao gồm Washington DC, Maryland và Virginia) đánh giá cao sự tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm qua, đồng thời bày tỏ kỳ vọng đất nước sẽ có 1 năm tràn đầy hạnh phúc, kinh tế phát triển vượt bậc để làm sao đạt được mục tiêu phát triển hai con số.

Trong không khí đầm ấm đón Tết cùng cộng đồng, chị Nguyễn Lan Phương cho biết những ngày này, những người xa quê như chị luôn luôn nghĩ về ông bà, tổ tiên và đặc biệt là gia đình, họ hàng ở Việt Nam, đồng thời là cũng có một điều ước là tất cả những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với đất nước và người dân Việt Nam.

Chị Nguyễn Lan Phương bày tỏ điều mong mỏi nhất của những người con xa quê đó là đất nước phát triển bền vững và đặc biệt là sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Việt Nam có thể trở thành một đất nước phát triển với mức thu nhập cao.

Trong khuôn khổ sự kiện còn có không gian ẩm thực Tết với các món truyền thống, đặc trưng cho ẩm thực ba miền như nem rán, bánh tét, bánh ít, bánh bèo, giò chả, giúp bạn bè quốc tế và thế hệ trẻ sinh ra, lớn lên tại Mỹ hiểu thêm về phong tục, tập quán Việt Nam.

Nhiều kiều bào chia sẻ xúc động khi được cùng gia đình đón Tết cộng đồng, gặp gỡ, giao lưu, được nói tiếng Việt và cùng nhau hướng về quê hương trong thời khắc đầu Xuân Bính Ngọ.

Điểm nhấn của chương trình là các tiết mục văn nghệ, đàn dương cầm, múa hát và trình diễn áo dài do các cháu thiếu nhi, sinh viên, kiều bào và cán bộ Đại sứ quán thực hiện, tạo nên bầu không khí vui tươi, sôi nổi, gắn kết các thế hệ. Tiếp nối nét đẹp, truyền thống văn hóa của dân tộc, Đại sứ và Phu nhân đã “lì xì” đầu năm cho các cháu thiếu nhi, gửi gắm lời chúc chăm ngoan, học giỏi, gìn giữ tiếng Việt và bản sắc văn hóa dân tộc.

Trong không gian được trang trí rực rỡ với đào, mai, câu đối đỏ, bà con kiều bào và bạn bè quốc tế đã cùng nhau thưởng thức các tiết mục văn nghệ và tìm hiểu nét đẹp Tết cổ truyền Việt Nam.

Nhiều đại biểu, khách mời mặc áo dài truyền thống, tạo nên bầu không khí ấm áp, sum vầy, đậm bản sắc văn hóa dân tộc ngay giữa Thủ đô Washington DC.

Các vị khách tham dự sự kiện đánh giá cao những thành tựu phát triển của Việt Nam thời gian qua, khẳng định mong muốn tiếp tục hợp tác, đồng hành với Việt Nam và cộng đồng người Việt tại Mỹ trong chặng đường sắp tới./.

Cộng đồng người Việt tại Mỹ hướng về Đại hội XIV của Đảng Kiều bào Việt Nam tại Mỹ bày tỏ sự quan tâm và kỳ vọng vào các định hướng chiến lược của Đại hội, nhất là cải cách thể chế, phát triển kinh tế tư nhân, đầu tư chất lượng cao và phát triển bền vững.