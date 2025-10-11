Mỹ: Khoảng cách địa lý không làm phai nhạt tình yêu quê hương ở mỗi người Việt

Hai cơn bão Bualoi và Matmo liên tiếp đổ bộ vào miền Trung và Bắc Bộ Việt Nam đầu tháng 10 đã gây mưa lớn kéo dài, khiến hàng nghìn ngôi nhà bị ngập sâu, sạt lở nghiêm trọng và đời sống người dân đảo lộn. Trong bối cảnh đó, tinh thần đoàn kết và nhân ái của người Việt ở khắp nơi trên thế giới đã trở thành điểm tựa tinh thần to lớn giúp đồng bào vượt qua khó khăn.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, mới đây, tập thể cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố San Francisco cũng đã tổ chức buổi quyên góp mỗi người một ngày lương ủng hộ đồng bào trong nước.

Buổi quyên góp diễn ra trang trọng, ấm cúng, thể hiện tình cảm gắn bó và tinh thần “tương thân tương ái” của người Việt Nam xa quê luôn hướng về Tổ quốc trong những thời khắc khó khăn nhất.



Phát biểu tại sự kiện, Tổng Lãnh sự Hoàng Anh Tuấn chia sẻ: “Khoảng cách địa lý không bao giờ làm phai nhạt tình yêu quê hương trong trái tim mỗi người Việt Nam. Hình ảnh đồng bào vùng lũ oằn mình chống chọi với bão gió và sạt lở khiến ai trong chúng ta cũng xúc động. Mỗi sự sẻ chia, dù nhỏ, đều mang ý nghĩa lớn, góp thêm niềm tin và sức mạnh để bà con vượt qua hoạn nạn."



Số tiền quyên góp sẽ được chuyển về Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để kịp thời hỗ trợ vùng chịu thiệt hại nặng nề, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất./.

