Cộng đồng người Việt Nam tại Lào hướng về đồng bào chịu thiệt hại do bão lũ

Hai cơn bão Bualoi và Matmo liên tiếp đổ bộ vào miền Trung và Bắc Bộ Việt Nam đầu tháng 10 đã gây mưa lớn kéo dài, khiến hàng nghìn ngôi nhà bị ngập sâu, sạt lở nghiêm trọng và đời sống người dân đảo lộn.

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đảng ủy Bộ Ngoại giao, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, trong hai ngày từ 10-11/10, Đảng ủy, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã tổ chức Lễ quyên góp, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng nặng nề của các trận bão, lũ vừa qua.



Đại diện các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tham gia quyên góp. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Đông đảo cán bộ, nhân viên, phu nhân/phu quân Đại sứ quán, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào, các chi bộ trực thuộc và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Lào đã tích cực tham gia quyên góp.



Phát biểu tại buổi Lễ, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm nhấn mạnh phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc Việt Nam, với tinh thần “Tương thân tương ái,” “Lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều,” dù xa Tổ quốc, mỗi cán bộ, nhân viên và bà con người Việt Nam tại Lào luôn hướng về quê hương, chia sẻ khó khăn với đồng bào trong nước, chung tay giúp đỡ bà con sớm vượt qua khó khăn, mất mát để ổn định cuộc sống.



Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã tổng hợp toàn bộ số tiền quyên góp trực tiếp hoặc đã được các tổ chức/cá nhân chuyển qua tài khoản ngân hàng bước đầu với số tiền gần 730.000.000 đồng.



Đại sứ quán Việt Nam tại Lào mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của cộng động người Việt Nam tại Lào cũng như các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư, kinh doanh tại Lào.

