Cán bộ, viên chức, người lao động TTXVN quyên góp ủng hộ đồng bào vùng bão lũ

Phát huy truyền thống “Tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách”, chiều 3/10, tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia - Hà Nội, Thông tấn xã Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành phố khắc phục hậu quả bão lũ.

Buổi lễ được kết nối trực tuyến với các điểm cầu của TTXVN ở miền Trung – Tây Nguyên, phía Nam và Công ty ITAXA.

Ngay tại buổi lễ, cán bộ, viên chức, người lao động TTXVN đã trực tiếp quyên góp, thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia cùng đồng bào vùng lũ.

Đồng thời, đề xuất dành một phần số tiền quyên góp để hỗ trợ trực tiếp cho các phóng viên, người lao động của TTXVN bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ thời gian vừa qua.

Số tiền quyên góp của cán bộ, nhân viên toàn ngành sẽ được gửi tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để kịp thời hỗ trợ nhân dân vùng bị ảnh hưởng./.