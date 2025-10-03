Thông tấn xã Việt Nam quyên góp ủng hộ đồng bào bị bão lũ

Phát huy truyền thống đoàn kết, với tinh thần “Tương thân tương ái,” “Lá lành đùm lá rách,” hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chiều 3/10, tại trụ sở Trung tâm Thông tấn quốc gia, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tổ chức Lễ phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành phố khắc phục hậu quả bão lũ.

Buổi lễ phát động được thực hiện trực tiếp tại trụ sở Trung tâm Thông tấn quốc gia, số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội, và trực tuyến tại các điểm cầu: Trung tâm Thông tin TTXVN khu vực Miền Trung-Tây Nguyên; Trung tâm Thông tin TTXVN khu vực phía Nam; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên ITAXA.

Dự buổi lễ có Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc, Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo TTXVN Vũ Việt Trang; Phó tổng giám đốc Nguyễn Tuấn Hùng; Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Đỗ Thị Trang; các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; thành viên Ban phụ trách các đơn vị thuộc TTXVN; cùng đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị-xã hội thuộc TTXVN: Liên Chi hội Nhà báo, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh...

Phó Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Tuấn Hùng ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão lũ. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Thời gian qua, nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước liên tiếp chịu ảnh hưởng của các cơn bão với cường độ mạnh và sức tàn phá khủng khiếp. Đặc biệt, cơn bão số 10 (Bualoi) và hoàn lưu sau bão là một trong những đợt thiên tai nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua, gây thiệt hại nặng nề cho kinh tế-xã hội và hạ tầng từ vùng biển, đồng bằng đến trung du, miền núi.

Tính đến 6 giờ ngày 3/10/2025, bão số 10 và mưa lũ, sạt lở, dông lốc đã làm 51 người chết, 14 người mất tích, 164 người bị thương; 349 căn nhà bị sập, đổ; hơn 172.000 căn nhà bị tốc mái, hư hỏng; 88.999 ha lúa và hoa màu, cây trồng khác bị thiệt hại, hơn 17.000 ha thủy sản bị ngập, thiệt hại; nhiều công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi, đê kè, cơ sở sản xuất kinh doanh... bị phá hủy. Tổng thiệt hại về kinh tế sơ bộ tại một số tỉnh lên tới gần 16.000 tỷ đồng.

Hậu quả bão lũ để lại là vô cùng to lớn. Hàng nghìn hộ gia đình, tổ chức, cá nhân đang rất cần sự chung tay hỗ trợ cả về tinh thần lẫn vật chất, để sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất và tái thiết quê hương.

Với tinh thần "Tương thân tương ái," "Lá lành đùm lá rách," Đảng ủy, Ban lãnh đạo TTXVN kêu gọi toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động trong toàn ngành cùng chung tay, góp sức, thể hiện tình cảm, trách nhiệm, đóng góp thiết thực để cùng Đảng, Nhà nước hỗ trợ người dân vùng bị thiên tai sớm vượt qua khó khăn, ổn định đời sống.

Cán bộ, viên chức TTXVN ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão lũ. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Đồng thời, Văn phòng TTXVN cũng đề xuất dành một phần số tiền quyên góp để hỗ trợ trực tiếp cho các phóng viên, người lao động của TTXVN bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ thời gian vừa qua.

Sau lễ phát động, các đơn vị trong toàn ngành sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động viên chức, người lao động tích cực tham gia quyên góp đến hết ngày 7/10/2025 bằng hình thức trực tiếp hoặc chuyển khoản./.

Thủ tướng quyên góp, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 10 Sáng 3/10, tại Hà Nội, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Chính phủ tham gia quyên góp, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 10.