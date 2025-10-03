Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt

Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 10 với sự tham gia của Tổng Bí thư Tô Lâm và cán bộ, công chức cơ quan.

Chiều tối 2/10, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng do bão số 10, góp sức cùng đồng bào sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng Nguyễn Văn Nên cùng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan Văn phòng Trung ương Đảng đã quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do bão số 10 gây ra, mỗi người ít nhất một ngày lương.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm gửi lời thăm hỏi, lời chia buồn sâu sắc nhất đến các gia đình có người bị nạn và chia sẻ với những đau thương, mất mát, khó khăn của nhân dân vùng bị thiên tai bão, lũ vừa qua./.