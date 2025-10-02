MTTQ Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10

Chiều 2/10, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 (Bualoi) gây ra.

Tại Lễ phát động, thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã đọc Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về vận động ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra.

Tháng 9 vừa qua, liên tiếp 4 cơn bão xuất hiện, hoạt động trên Biển Đông; trong đó, bão số 9 (Ragasa) và bão số 10 (Bualoi) đã tác động mạnh ở nhiều địa phương. Đặc biệt, bão số 10 đã gây ra nhiều tổn thất nặng nề về người, tài sản tại các địa phương khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, các cấp, ngành, địa phương đã chỉ đạo quyết liệt, chủ động từ sớm, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cụ thể để phòng, chống, tích cực, quyết tâm, nỗ lực cao thực hiện các giải pháp khắc phục, giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và của. Tuy nhiên, sự tàn phá khủng khiếp của cơn bão "dị thường" Bualoi đã gây ra hậu quả, thiệt hại hết sức nghiêm trọng.

Theo thống kê sơ bộ, tính đến 8 giờ ngày 2/10/2025, bão số 10 đã làm 36 người chết, 21 người mất tích, 147 người bị thương; 160 nhà đổ, sập; 154.807 nhà hư hỏng; 51.269 ha lúa và hoa màu bị ngập, thiệt hại; 13.478 ha thủy sản bị thiệt hại; 1.638 con gia súc, 405.359 con gia cầm bị chết, cuốn trôi; 1.429 điểm trường bị ảnh hưởng, làm sạt lở 20.772m kè, bờ sông, bờ biển; 8.264 cột điện bị gãy, đổ. Tổng thiệt hại về kinh tế sơ bộ tại một số tỉnh, thành phố ước tỉnh khoảng 11.000 tỷ đồng.

Để chủ động ứng phó, khắc phục thiệt hại do cơn bão gây ra, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã huy động hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên, dân quân tự vệ và người dân kịp thời tham gia sơ tán, cứu nạn, cứu hộ, bảo vệ tính mạng, giảm thiểu thiệt hại về tài sản của người dân. Trong đó, nhiều tấm gương tiêu biểu bất chấp nguy hiểm, vượt dòng nước lũ cứu người dân gặp nạn; một Bí thư Chi bộ thôn tại tỉnh Thanh Hóa bị tử vong khi tham gia phòng, chống bão đã để lại nhiều cảm xúc sâu đậm, nghĩa tình trong lòng dân.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình có người thân bị nạn và thăm hỏi, động viên nhân dân các vùng bị thiệt hại do bão lũ; đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội khẩn trương khắc phục hậu quả do bão số 10 và mưa lũ gây ra.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trực tiếp thị sát, chỉ đạo công tác ứng phó và động viên các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân vượt qua khó khăn, khắc phục thiệt hại. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các văn bản, trực tiếp chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương huy động mọi nguồn lực, áp dụng các giải pháp phòng, chống và khắc phục nhanh hậu quả, thiên tai; sớm khôi phục các hoạt động lao động, sản xuất, học tập và ổn định đời sống nhân dân.

Đỗ Văn Chiến đã đọc Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về vận động ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra. (Nguồn: Mattran)

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xin chia buồn sâu sắc với các gia đình có thân nhân tử vong, bị thương; tri ân các lực lượng, nhất là cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng vũ trang nhân dân, gửi lời thăm hỏi, chia sẻ sâu sắc đối với toàn thể nhân dân tại các khu vực chịu ảnh hưởng, thiệt hại do bão, lũ gây ra - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến nêu rõ.

Hậu quả do bão lũ gây ra là rất lớn, nhiều hộ gia đình, cá nhân cần được hỗ trợ, giúp đỡ, Đảng, Nhà nước đã và đang triển khai các giải pháp, nguồn lực để khôi phục cơ sở hạ tầng, hỗ trợ tái sản xuất, đảm bảo đời sống của nhân dân. Trong điều kiện nguồn ngân sách nhà nước còn hạn chế, phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc vốn đã được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử; với tinh thần "Tương thân tương ái," "Lá lành đùm lá rách," với chân lý "Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một", người tại khu vực an toàn và người đang chịu thiệt hại do bão, lũ gây ra là một thể thống nhất cần đồng hành, hỗ trợ, chia ngọt sẻ bùi vì một dân tộc Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, phát triển.

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tha thiết kêu gọi đồng bào, chiến sỹ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ở trong và ngoài nước, người nước ngoài đang sinh sống, làm việc ở Việt Nam... hãy dành những tình cảm tốt đẹp, sẻ chia, giúp đỡ về tinh thần, vật chất, góp phần cùng với Đảng, Nhà nước hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra, nhanh chóng khôi phục sản xuất, ổn định đời sống của nhân dân - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Ông Đỗ Văn Chiến đề nghị: với tinh thần "Nhường cơm sẻ áo," người có của góp của, người có công góp công, có ít góp ít, có nhiều góp nhiều (mức phấn đấu chung là: cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, người hưởng lương từ ngân sách nhà nước, mỗi người nên giúp ít nhất một ngày lương trở lên; người lao động nên giúp một ngày thu nhập; đoàn viên, hội viên, thanh niên, hộ gia đình có mức sống từ trung bình trở lên tiết kiệm chi tiêu ủng hộ 50.000 đồng trở lên).

Mọi đóng góp xin gửi về tài khoản của Ban Vận động Cứu trợ Trung ương. Sự chung tay, góp sức của các nhà hảo tâm là niềm cổ vũ lớn lao về tinh thần, là cơ sở quan trọng để cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân sớm khắc phục thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra.

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xin ghi nhận, tri ân tất cả những nghĩa cử cao đẹp, sự chung tay, góp sức, động viên của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, tập thể, cá nhân ở trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài đang làm việc, sinh sống tại Việt Nam để đồng bào ta sớm ổn định tinh thần, vượt qua khó khăn, khắc phục thiệt hại và sớm ổn định cuộc sống, tiếp tục lao động, sản xuất, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban Vận động Cứu trợ Trung ương cam kết sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, công khai, minh bạch toàn bộ nguồn kinh phí vận động hỗ trợ, giúp đỡ cho đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 vừa qua - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến khẳng định.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đến nay, nhiều đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và các địa phương trong cả nước đã có nghĩa cử cao đẹp, kêu gọi vận động và đăng ký ủng hộ.

Tại Lễ phát động, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tiếp nhận hơn 673 tỷ đồng từ các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân ủng hộ và đăng ký ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tiếp nhận ủng hộ. (Nguồn: Mattran)

Ban Vận động cứu trợ Trung ương đã công bố danh sách 17 tỉnh, thành phố nhận hỗ trợ đợt 1 từ nguồn cứu trợ Trung ương khắc phục hậu quả cơn bão số 10 với tổng số tiền là 260 tỷ đồng. Cụ thể, phân bổ cho 3 tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị mỗi tỉnh 30 tỷ đồng; 2 tỉnh: Ninh Bình, Thanh Hóa mỗi tỉnh 20 tỷ đồng; 3 tỉnh: Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang mỗi tỉnh 15 tỷ đồng; 6 tỉnh: Lạng Sơn, Cao Bằng, Sơn La, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hưng Yên và 3 thành phố Hải Phòng, Huế và Đà Nẵng mỗi địa phương10 tỷ đồng.

Sau lễ phát động, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tiếp nhận ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi cơn bão số 10 tại trụ sở Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46, đường Tràng Thi, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội./.

Hoạt động ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 10 tại Văn phòng Trung ương Đảng Chiều 2/10/2025, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương tổ chức quyên góp, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả cơn bão số 10.