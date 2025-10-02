Hoạt động ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 10 tại Văn phòng Trung ương Đảng

Tin cùng chuyên mục
Văn phòng Trung ương Đảng ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 10
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan Văn phòng Trung ương Đảng đã tham dự và quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do bão số 10.
Ông Nguyễn Đức Trung tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An
Đồng chí Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khóa XIX được Ban Chấp hành tín nhiệm bầu tái cử chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030.
Tổng Bí thư mong muốn phụ nữ Việt Nam sẽ là "điểm tựa hạnh phúc"
Tổng Bí thư nhấn mạnh, chúng ta có quyền kỳ vọng: Đến năm 2030 và tầm nhìn 2045, phụ nữ Việt Nam thực sự trở thành một lực lượng cách mạng, một động lực phát triển, một điểm tựa hạnh phúc.
Khởi công dự án biểu tượng hợp tác hữu nghị Việt Nam-Lào
Sáng 2/10 tại tỉnh Viêng Chăn của Lào đã diễn ra Lễ khởi công Dự án xây dựng mở rộng Bệnh viện huyện Văng Viêng, là món quà của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành tặng đất nước Lào.
Xây dựng Hà Tĩnh, giàu đẹp, văn minh, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới
Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra 31 chỉ tiêu với 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá, trong đó tỷ lệ đảng viên kết nạp mới tối thiểu 3%/năm.
Bế mạc Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII nhiệm kỳ 2025-2030
Đại hội thống nhất cao phương hướng, mục tiêu, đột phá, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Đảng bộ Quân đội “trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu cao” giai đoạn 2025-2030.
Chủ tịch nước làm việc với Văn phòng Chủ tịch nước về những nhiệm vụ trọng tâm
Chủ tịch nước yêu cầu Văn phòng Chủ tịch nước nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu trên các lĩnh vực đối nội, đối ngoại; sát thực tiễn, có chiều sâu, bảo đảm tiến độ và chất lượng công việc.
Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX
Trưởng ban Nội chính Trung ương đề nghị Nghệ An cần chủ động bảo đảm an ninh vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo, miền núi và biên giới; tiếp tục củng cố quan hệ đặc biệt với các địa phương Lào.
Trung tâm Hoa Kỳ tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh tạm thời đóng cửa
Chính phủ Hoa Kỳ đóng cửa kéo theo việc gián đoạn ngân sách cho hoạt động của cơ quan đại diện ở nước ngoài. Trung tâm Hoa Kỳ tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh tạm thời đóng cửa.
Ông Hồ Văn Niên làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030
Ông Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030.
Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 95 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
Chiều 2/10/2025, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ Kỷ niệm 95 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (1930-2025), đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
Khánh Hòa phấn đấu đến năm 2030 đạt tốc độ tăng trưởng 2 con số
Khánh Hòa đề ra giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển đô thị thông minh, nâng cao giáo dục và tháo gỡ khó khăn dự án lớn đến 2030.
Quan hệ Việt Nam-Cuba bước vào kỷ nguyên mới trên nền tảng đoàn kết đặc biệt
Chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández đánh dấu bước tiến quan trọng, củng cố cơ chế hợp tác nghị viện và mở rộng hợp tác kinh tế, khoa học, nông nghiệp giữa hai nước.
Quan hệ giữa Việt Nam và Mông Cổ đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất
Quan hệ hợp tác Việt Nam-Mông Cổ đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất sau 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và đang phát triển nhanh chóng, thực chất sau 1 năm xác lập khuôn khổ quan hệ Đối tác Toàn diện.
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính: Nhanh chóng vệ sinh, phòng dịch bệnh khi nước rút
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính nhấn mạnh yêu cầu các cấp ngành ứng phó kịp thời, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, giúp nhân dân vùng lũ vững tin vào sự đồng hành của cả hệ thống chính trị.
Nghệ An phấn đấu trở thành cực tăng trưởng tầm quốc gia trong kỷ nguyên mới
Nghệ An đặt mục tiêu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phấn đấu đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá, cực tăng trưởng tầm quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới.
Quyết tâm xây dựng Hà Tĩnh ngày càng giàu mạnh, văn minh
Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhấn mạnh thành công của Đại hội là nguồn cổ vũ, động viên to lớn để toàn Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh tiếp tục vượt qua khó khăn, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.
Tổng Bí thư Tô Lâm dự Bế mạc Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII
Tổng Bí thư nêu rõ chủ trương, quyết sách Đại hội thông qua là định hướng quan trọng để xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh, xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
Quảng Ngãi: Đồng chí Hồ Văn Niên được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy
Đồng chí Hồ Văn Niên khẳng định sẽ không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, giữ vững phẩm chất đạo đức, lối sống, nỗ lực vượt bậc, tận tâm, sâu sát cơ sở, hết lòng vì sự phát triển chung của tỉnh.
Quảng Trị quyết tâm trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung
Quảng Trị quyết tâm trở thành trung tâm năng lượng, logistics và du lịch, thúc đẩy phát triển bền vững trong nhiệm kỳ 2025-2030.
Quảng Ninh tạo động lực phát triển từ chính quyền số
Quảng Ninh thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng chính quyền minh bạch, sáng tạo, đẩy mạnh hạ tầng công nghệ và đổi mới thể chế hướng tới thành phố trực thuộc trung ương.
Hơn 36.000 người nhận chế độ nghỉ hưu sớm do tinh giản bộ máy trước ngày 15/10
Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, sau ba tháng vận hành, chính quyền hai cấp đi vào nền nếp, bộ máy tinh gọn, giảm đầu mối trung gian, tiết kiệm ngân sách, nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân.
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Quốc hội Cuba
Ngày 1/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Cuba Esteban Lazo đang thăm Việt Nam và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban liên nghị viện Việt Nam-Cuba.
Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường dự bế mạc Đại hội Đảng bộ Quân đội
Sáng 2/10, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương và Chủ tịch nước Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang, dự Phiên bế mạc Đại hội Đảng bộ Quân đội.
Khánh Hòa điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ công chức lãnh đạo, quản lý
Khánh Hòa thực hiện điều động, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt nhằm thúc đẩy phát triển và tăng cường năng lực quản lý của tỉnh.
Thủ tướng chỉ đạo nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành ngân sách nhà nước
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành Công điện số 184/CĐ-TTg về việc điều hành ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 2025, phấn đấu thu ngân sách nhà nước tăng ít nhất 25%.
Hải Phòng: Xây dựng văn hóa liêm chính, hành vi chuẩn mực trong cán bộ, công chức
Thành phố đẩy mạnh xây dựng nền hành chính văn minh, công khai, minh bạch, ứng dụng chuyển đổi số để tự động hóa quy trình, nâng cao hiệu quả quản lý, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân.
Thủ tướng: Không để người dân bị ảnh hưởng bão số 10 không có chỗ ở
Thủ tướng yêu cầu hỗ trợ nhân dân xây dựng nhà mới, sửa chữa nhà cửa bị tốc mái, hư hỏng, hỗ trợ chỗ ở tạm đối với các hộ dân bị mất nhà cửa do bão, không để người dân không có chỗ ở.
Nghệ An phấn đấu trở thành tỉnh khá, cực tăng trưởng tầm quốc gia
Với phương châm "Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đột phá-Phát triển," Nghệ An xác định tầm nhìn, tư duy đổi mới và những quyết sách phấn đấu đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá, cực tăng trưởng tầm quốc gia.
Ban hành tiêu chí xác định dân tộc còn gặp nhiều khó khăn giai đoạn 2026-2030
Nghị định số 255 gồm 9 điều quy định về đối tượng, nguyên tắc, tiêu chí và quy trình xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2026-2030.