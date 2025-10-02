Chính trị

Hoạt động ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 10 tại Văn phòng Trung ương Đảng

Chiều 2/10/2025, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương tổ chức quyên góp, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả cơn bão số 10.

ttxvn-van-phong-trung-uong-to-chuc-quyen-gop-ung-ho-dong-bao-khac-phuc-hau-qua-con-bao-so-10-1.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả cơn bão số 10. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
ttxvn-van-phong-trung-uong-to-chuc-quyen-gop-ung-ho-dong-bao-khac-phuc-hau-qua-con-bao-so-10-2.jpg
Cán bộ, nhân viên văn phòng Trung ương ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả cơn bão số 10. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
ttxvn-van-phong-trung-uong-to-chuc-quyen-gop-ung-ho-dong-bao-khac-phuc-hau-qua-con-bao-so-10-3.jpg
Cán bộ, nhân viên văn phòng Trung ương ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả cơn bão số 10. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
ttxvn-van-phong-trung-uong-to-chuc-quyen-gop-ung-ho-dong-bao-khac-phuc-hau-qua-con-bao-so-10-4.jpg
Cán bộ, nhân viên văn phòng Trung ương ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả cơn bão số 10. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)
#Văn phòng Trung ương #Tổng Bí thư Tô Lâm #Bão số 10 #Ủng hộ đồng bào #Quyên góp TP. Hà Nội
Theo dõi VietnamPlus

Thiên tai bão lũ

TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục