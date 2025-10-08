Thế giới

Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria: phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị bão lụt

Đại sứ Việt Nam tại Algeria đã thông báo về những sự mất mát đau thương mà đồng bào trong nước phải hứng chịu bởi đợt bão lũ và kêu gọi quyên góp ủng hộ, thể hiện tinh thần đoàn kết và nhân ái.

Mạnh Hùng-Nguyễn An
Các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria quyên góp ủng hộ đồng bào bị bão lụt trong nước. (Ảnh: Mạnh Hùng/Algeria)
Các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria quyên góp ủng hộ đồng bào bị bão lụt trong nước. (Ảnh: Mạnh Hùng/Algeria)

Theo phóng viên TTXVN tại Algiers, hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và lời kêu gọi của Thường trực Đảng ủy Bộ Ngoại giao Việt Nam, ngày 7/10, Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria đã tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào ở các tỉnh, thành phố chịu thiệt hại nặng nề bởi mưa bão và lũ lụt trong thời gian qua.

Buổi lễ có sự tham dự của toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các văn phòng đại diện của Việt Nam tại Algeria.

ttxvn-ung-ho2.jpg
Đại sứ Việt Nam tại Algeria Trần Quốc Khánh tại lễ phát động. (Ảnh: Mạnh Hùng/Algeria)

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Algeria Trần Quốc Khánh đã thông báo về những sự mất mát đau thương mà đồng bào trong nước phải hứng chịu bởi mưa bão và lũ lụt trong thời gian qua.

Đại sứ Trần Quốc Khánh kêu gọi các cán bộ nhân viên Đại sứ quán cùng các ban ngành, phu nhân, phu quân, người Việt và kiều bào tại Algeria phát huy mạnh mẽ “tình dân tộc, nghĩa đồng bào” ủng hộ các nạn nhân trong nước ít nhất một ngày lương.

Số tiền quyên góp sẽ được Đại sứ quán chuyển về nước tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để chuyển đến các nạn nhân trong thời gian sớm nhất./.

