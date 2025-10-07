Hoàn lưu bão, mưa lũ làm 9.480 ha lúa, hoa màu thiệt hại, 1.608 nhà bị cô lập

Theo thống kê sơ bộ của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và phóng viên TTXVN tại các địa phương, tính đến 17 giờ ngày 7/10, hoàn lưu bão số 11, mưa lũ đã 9.480 ha lúa, hoa màu bị ngập úng, thiệt hại;4.830 nhà bị ngập, hư hỏng.

Thiệt hại lúa, hoa màu cụ thể: tại Cao Bằng 5.000ha, Bắc Ninh 2.984ha, Thái Nguyên 1.277ha; trong số 1.608 nhà bị cô lập (Lạng Sơn 1.034 nhà, Thái Nguyên 574 nhà; 4.830 nhà bị ngập, hư hỏng (Lạng Sơn 2.002, Cao Bằng 2.000, Thái Nguyên 734); 186 con gia súc và 42.930 con gia cầm bị chết, cuốn trôi (Thái Nguyên 30.080, Bắc Ninh 12.850).

Ngập lụt, sạt lở, ách tắc giao thông 493 điểm trên các tuyến đường tại các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Thanh Hóa.

Đập thủy điện Bắc Khê 1 (thôn Bắc Khê, xã Tân Tiến, tỉnh Lạng Sơn) bị vỡ với chiều dài hơn 5m, chiều sâu 3-4m (chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã di dời toàn bộ nhân dân ở vùng hạ du đến nơi an toàn).

Cùng với đó là 3 người chết (Cao Bằng 1 người, Thanh Hóa 2 người), 4 người mất tích do lũ cuốn (Thái Nguyên 3 người, Thanh Hóa 1 người) và 2 người bị thương (Cao Bằng).

Hiện nay các địa phương vẫn đang tiếp tục rà soát và tổng hợp tình hình thiệt hại.

Để chủ động ứng phó với mưa, lũ lớn, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm các nội dung Công điện số 188/CĐ-TTg ngày 06/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó với mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất do ảnh hưởng của bão số 11.

Các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ; thông tin kịp thời đến các cấp chính quyền và người dân đề chủ động phòng, tránh; sẵn sàng nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị để hộ đê theo phương châm 4" tại chỗ"; chủ động các biện pháp ứng phó với ngập lụt, nhất là ngập lụt đô thị, khu tập trung dân cư; sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu nạn để ứng cứu khi có yêu cầu; chỉ đạo đài phát thanh, truyền hình địa phương tăng cường thông tin về diễn biến mưa, lũ đến người dân và các cấp chính quyền để chủ động phòng tránh...

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các tỉnh, thành phố Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hải Phòng đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, ứng phó với lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam, trong đó tập trung vào việc huy động mọi lực lượng, vật tư, phương tiện, trang thiết bị chủ động chống tràn, gia cố các tuyến đê xung yếu, thiếu cao trình có nguy cơ tràn, vỡ; đảm bảo an toàn cho các tuyến đê trong trường hợp mực nước lũ có thể tiếp tục dâng cao; kiểm tra ngay các vị trí trọng điểm đê điều xung yếu, các vị trí đã xảy ra sự cố nhưng chưa được xử lý, khắc phục, các công trình đê điều đang thi công dở dang.

Đặc biệt lưu ý các đoạn đê thấp, sát sông, thường bị đùn sủi, rò rỉ, sạt trượt khi có lũ và các cống xung yếu, bị hư hỏng trên các tuyến đê; tổ chức ngay các lực lượng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và tuần tra, canh gác trên các tuyến đê, kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố, tình huống có thể xảy ra ngay từ giờ đầu; rà soát vật tư dự trữ phòng, chống lụt bão, hộ đê để kịp thời huy động xử lý các sự cố đê điều khi có tình huống xảy ra.

Trong ngày đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp làm trưởng đoàn đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó mưa lũ tại Thái Nguyên và sự cố vỡ đập tại tỉnh Lạng Sơn./.

