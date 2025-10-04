Bộ Y tế: Tập trung sửa chữa các cơ sở y tế bị thiệt hại do bão, mưa lũ

Ngày 4/10, Bộ trưởng Bộ Y tế thông tin đã có công điện về việc tập trung nhanh khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Phú Thọ, Tuyên Quang, Sơn La, Lào Cai, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội, Điện Biên, Lai Châu.

Theo Bộ Y tế, thực hiện Công điện số 183/CĐ-TTg ngày 02/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung nhanh hậu quả bão số 10 và mưa lũ; Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố nêu trên và các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế khu vực miền Bắc, miền Trung khẩn trương thực hiện khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ, nhanh chóng ổn định công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân tại các địa bàn chịu ảnh hưởng của thiên tai.

Các đơn vị có liên quan sửa chữa, khắc phục các cơ sở y tế bị thiệt hại do ảnh hưởng của bão, mưa lũ, nhanh chóng đưa công tác khám chữa bệnh cho nhân dân trở lại bình thường, tuyệt đối không để người dân thiếu nơi khám chữa bệnh khi ốm đau.

Bộ Y tế cũng yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, nhà cửa ngay sau mưa lũ (nước rút đến đâu làm vệ sinh môi trường đến đó); xử lý các giếng khoan, giếng đào, bể nước bị ngập lụt theo hướng dẫn của Bộ Y tế; tổ chức phun hóa chất diệt côn trùng và véc tơ gây bệnh tại các khu vực có nguy cơ cao; chăm sóc sức khỏe và an toàn vệ sinh thực phẩm, sử dụng nước sạch; tuyệt đối không để bùng phát dịch bệnh sau mưa lũ.

Theo thống kê chưa đầy đủ, đến 20h ngày 2/10, đã có 65 người chết, mất tích, 164 người bị thương, 349 ngôi nhà bị sập đổ, trên 172.000 ngôi nhà hư hỏng, bị lốc, cuốn trôi, trên 1.400 điểm trường, 145 cơ sở y tế bị thiệt hại.

Riêng về phía ngành y tế, theo báo cáo nhanh của các đơn vị, tính đến 12h00 ngày 3/10/2025, có 116 đoàn viên, người lao động ngành y tế bị ảnh hưởng do cơn bão số 10; Có gần 300 trạm y tế ở nhiều vùng bị ảnh hưởng trực tiếp với bão lũ, trong đó đặc biệt tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh. Tuy nhiên công tác khám chữa bệnh cho người dân trong bão lũ vẫn đảm bảo./.

