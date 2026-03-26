Giải thưởng Lý Tự Trọng: Vinh danh cán bộ đoàn xuất sắc toàn quốc

Tối nay, 26/3, Trung ương Đoàn sẽ tổ chức lễ trao giải thưởng Lý Tự Trọng - phần thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng cán bộ đoàn tiêu biểu “vừa hồng, vừa chuyên,” có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động và trong công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi.

Đoàn kết thanh niên, cống hiến vì cộng đồng

Với vai trò bí thư đoàn cơ sở, các cán bộ đoàn đã chủ động, sáng tạo đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, triển khai hàng loạt hoạt động phụng sự cộng đồng.

Tiêu biểu như Lê Viên Thành, Bí thư Đoàn phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng với sáng kiến “Sách trao tay – tri thức trao ngay,” xây dựng ngân hàng sách trao đổi và tổ chức trao đổi sách tại các hoạt động đoàn – hội – đội trên địa bàn phường. Thông qua hoạt động này đã đẩy mạnh tuyên truyền giá trị của sách, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong công tác nghiên cứu, học tập, rèn luyện, cập nhật và nâng cao kiến thức, góp phần lan tỏa văn hóa đọc, nhất là trong thiếu niên, nhi đồng.

Bí thư Đoàn xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang Đặng Thị Hương với hàng loạt hoạt động sôi nổi trong năm 2025 như kêu gọi các hoạt động an sinh với tổng trị giá trên 400 triệu đồng; huy động 600 lượt đoàn viên thanh niên sửa 18 km đường thôn; thành lập Đội Thanh niên tự quản đường biên xung kích phát huy vai trò của thanh niên trong phối hợp tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc; huy động 50 đoàn viên thanh niên tham gia đưa đón gần 500 đoàn cựu chiến binh và thân nhân liệt sỹ lên dâng hương tại Đền thờ các anh hùng Liệt sỹ mặt trận Vị Xuyên trên Cao điểm 468…

Đại úy Phạm Xuân Trường trực tiếp tham gia hỗ trợ người dân vùng cao trong hoạt động tình nguyện. (Ảnh: Báo Cao Bằng)

Tại Cao Bằng, chỉ trong năm 2025, Trưởng Ban thanh niên Công an tỉnh Cao Bằng Phạm Xuân Trường đã tham mưu, chỉ đạo và phối hợp tổ chức 80 hoạt động tình nguyện, tuyên truyền pháp luật, với tổng giá trị gần 3,5 tỷ đồng. Phạm Xuân Trường cũng có nhiều sáng kiến hướng tới hỗ trợ cộng đồng như sáng kiến “Em nuôi Đoàn – Hội” đỡ đầu các con của cán bộ chiến sỹ bị mắc bệnh hiểm nghèo với kinh phí 500.000 đồng/tháng; sáng kiến “Câu lạc bộ Thanh niên công an tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật”; sáng kiến “Nhà nhân ái 19/8” vận động đoàn viên thanh niên lực lượng công an đóng góp kinh phí xây dựng nhà nhân ái…

Tại Cà Mau, với sự tích cực của Bí thư chi đoàn Ngô Minh Quyền, Chi đoàn Viện Kiểm sát nhân dân Tỉnh Cà Mau đã có nhiều hoạt động nổi bật như chương trình “Mùa xuân cho em,” trao hàng trăm suất quà, học bổng, bảo hiểm tai nạn cho học sinh và hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Tiên phong chuyển đổi số

Là những thanh niên trẻ năng động, các cán bộ Đoàn đã tích cực chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc và hoạt động phong trào.

Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền hiệu quả hơn, Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Việt Hưng (Hà Nội) Nguyễn Thị Ngọc Quý đổi mới định dạng, áp dụng công nghệ truyền hình số hóa trong bản tin thanh niên. Theo đó, thay vì những bản đọc thông thường, Ngọc Quý đã xây dựng bản tin truyền hình điện tử với thời lượng ngắn gọn 3–5 phút, sinh động, dễ chia sẻ. Toàn bộ quy trình viết tin – dựng hình – biên tập – phát hành đều được số hóa bằng các phần mềm chuyên dụng như CapCut, Canva, Premiere, ChatGPT, Google Drive, giúp tăng tốc độ xử lý, tiết kiệm thời gian, nâng cao tính chuyên nghiệp. Điểm đặc biệt còn nằm ở cách thức triển khai khi các bản tin đều do chính các đoàn viên của phường thực hiện.

Mô hình đạt hiệu quả thực chất, có sức lan tỏa xã hội cao, được xem là điểm sáng trong công tác dân vận khéo thời đại số. Đoàn viên, thanh niên chuyển từ bị động sang chủ động, từ người nghe sang người sáng tạo, chia sẻ và lan tỏa thông tin tích cực. Công tác tuyên truyền của phường được nâng lên một tầm cao mới: chuyên nghiệp, hiện đại, thân thiện và hiệu quả hơn.

Đại úy Trần Hoàng Quân tích cực tham gia hoạt động gian hàng 0 đồng tại xã Tây Thụy Anh. (Ảnh: Công an Hưng Yên)

Trần Hoàng Quân, Phó Trưởng Ban Thanh niên công an tỉnh Hưng Yên cũng sử dụng nền tảng mạng xã hội Zalo làm kênh thông tin chính thống, kết nối trực tiếp giữa lực lượng Công an và nhân dân. Mô hình với tên gọi “Kết nối Zalo – Vì bình yên cuộc sống” được Quân xây dựng với mục tiêu hình thành một kênh thông tin nhanh chóng, tiện lợi, thân thiện, dễ tiếp cận, phù hợp với thói quen sử dụng mạng xã hội của đông đảo người dân.

Thông qua mô hình, lực lượng Công an chủ động đăng tải, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phổ biến kiến thức pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống Nhân dân; thường xuyên cung cấp thông tin chính thống về tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn; kịp thời cảnh báo các phương thức, thủ đoạn mới của các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác và tinh thần tự phòng, tự quản trong Nhân dân.

Bên cạnh chức năng tuyên truyền, mô hình còn phát huy hiệu quả rõ nét trong việc tiếp nhận thông tin hai chiều. Thông qua Zalo OA và Mini App, người dân có thể nhanh chóng gửi tin báo, phản ánh, kiến nghị liên quan đến tình hình an ninh, trật tự, trật tự an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, cũng như các nội dung về cải cách hành chính, giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực công an. Các thông tin phản ánh của người dân được tiếp nhận kịp thời, phân loại, xử lý và phản hồi theo đúng quy định, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an.

Trong công tác chuyên môn, cô giáo trẻ Phan Thị Thu Hiền, Phó Bí thư Đoàn trường Trung học phổ thông Quế Võ số 1, tỉnh Bắc Ninh đã sử dụng phần mềm AI như Quizlet, Kahoot và đặc biệt dùng phần mềm GeoGeBra để minh họa một số bài toán liên quan đến ứng dụng tích phân; sử dụng ứng dụng Quizlet, Kahoot… để kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh. Từ đó, hứng thú học tập của học sinh được nâng cao, lớp học tích cực.

Theo Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ đoàn được tuyên dương là một câu chuyện truyền cảm hứng về nhiệt huyết, sáng tạo của người cán bộ đoàn không ngại khó, không ngại khổ để thực hiện kỳ vọng của đoàn viên và phụng sự cộng đồng.

Công bố danh sách 100 cán bộ Đoàn được đề xuất nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng Đây là những bí thư đoàn cấp huyện, bí thư đoàn cấp cơ sở và đoàn viên tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, công tác, trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.