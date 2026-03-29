Va chạm liên hoàn 4 ôtô trên đường Hồ Chí Minh, giao thông ùn ứ nhiều giờ

Rạng sáng 29/3, trên tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn qua khu vực xã Khâm Đức, thành phố Đà Nẵng, xảy ra vụ va chạm giao thông liên hoàn giữa 4 xe ôtô, làm nhiều phương tiện hư hỏng và khiến việc lưu thông trên tuyến bị gián đoạn trong nhiều giờ.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 0 giờ tại Km1362+400 đường Hồ Chí Minh. Các phương tiện liên quan gồm xe ôtô mang biển kiểm soát 81C-125.09, xe đầu kéo biển kiểm soát 82C-004.62 kéo theo rơmoóc biển kiểm soát 82R-003.60, xe ôtô biển kiểm soát 82G-000.35 và xe ôtô biển kiểm soát 50E-485.04.

Thời điểm xảy ra tai nạn, xe ôtô biển kiểm soát 81C-125.09, xe đầu kéo biển kiểm soát 82C-004.62 và xe ôtô biển kiểm soát 82G-000.35 đang di chuyển theo hướng từ Đà Nẵng đi Quảng Ngãi. Khi đến vị trí trên, các phương tiện này xảy ra va chạm với xe ôtô biển kiểm soát 50E-485.04 lưu thông theo chiều ngược lại.

Vụ việc không gây thiệt hại về người. Sau cú va chạm, hai xe mang biển kiểm soát 81C-125.09 và 50E-485.04 bị hư hỏng nặng, các phương tiện còn lại bị hư hỏng nhẹ. Các xe nằm chắn trên mặt đường đã làm giao thông qua khu vực bị ùn ứ nghiêm trọng.

Một số người dân tại hiện trường cho biết trước khi tai nạn xảy ra, xe biển kiểm soát 81C-125.09 và xe biển kiểm soát 82G-000.35 đang dừng bên đường để xử lý sự cố vá lốp.

Trong lúc này, xe biển kiểm soát 50E-485.04 cùng xe đầu kéo biển kiểm soát 82C-004.62 lưu thông tới và xảy ra va chạm, dẫn đến tai nạn liên hoàn. Thông tin này đang được cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh.

Vụ việc khiến tuyến đường Hồ Chí Minh qua khu vực trên ùn tắc kéo dài hàng chục kilômét. Đến khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, giao thông mới cơ bản được khôi phục.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ./.

