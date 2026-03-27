TP Hồ Chí Minh: Tấm thép 15m đè bẹp cabin xe rác, một người tử vong

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra rạng sáng 27/3 dưới chân cầu Kênh Tẻ (khu vực Quận 4 cũ, Thành phố Hồ Chí Minh) khi tấm thép dài khoảng 15m từ xe đầu kéo rơi xuống, đè bẹp cabin xe rác, khiến tài xế tử vong tại bệnh viện.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ cùng ngày, xe đầu kéo chở tấm thép nặng hơn 10 tấn lưu thông từ hướng Nhà Bè về trung tâm Thành phố. Khi đến khu vực dưới chân cầu Kênh Tẻ, phương tiện này va chạm trực diện với xe tải chở rác chạy theo hướng ngược lại.

Cú va chạm mạnh làm tấm thép trên rơmoóc bị xô lệch, trượt khỏi vị trí và rơi xuống cabin xe rác. Phần đầu xe bị biến dạng hoàn toàn, kính chắn gió vỡ vụn, tài xế mắc kẹt bên trong. Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nạn nhân đã không qua khỏi do chấn thương quá nặng.

Tại hiện trường, tấm thép nằm chắn ngang mặt đường, khiến giao thông qua khu vực bị tê liệt. Tai nạn xảy ra trên trục giao thông huyết mạch nối khu Nam với trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, đúng vào thời điểm cận giờ cao điểm sáng, khiến tình trạng ùn ứ kéo dài trên diện rộng.

Ghi nhận sáng 27/3, tại hiện trường, cho thấy dòng xe ùn tắc kéo dài hơn 1 km trên đường Nguyễn Hữu Thọ hướng về cầu Kênh Tẻ. Tại nhiều giao lộ lân cận, hàng nghìn phương tiện di chuyển chậm, chen chúc; nhiều người điều khiển xe máy phải leo lên vỉa hè để tìm lối đi nhưng vẫn không thoát khỏi tình trạng kẹt xe.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đã nhanh chóng có mặt, tổ chức phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông và phân luồng từ xa. Một số hướng lưu thông được tạm thời đóng, trong đó có hướng từ đường Nguyễn Thị Thập ra Nguyễn Hữu Thọ; đồng thời hướng dẫn người dân di chuyển sang các tuyến thay thế như cầu Tân Thuận, cầu Him Lam.

Đến hơn 8 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng huy động xe cẩu chuyên dụng để di dời tấm thép và các phương tiện gặp nạn, từng bước giải tỏa ùn tắc.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.

Hà Nội: Tài xế buồn ngủ gây tai nạn liên hoàn nghiêm trọng tại phố Trung Kính Vào khoảng 23h40 ngày 25/3, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn nghiêm trọng đã xảy ra tại nút giao Trung Kính-Hạ Yên Quyết (Hà Nội), khiến nhiều phương tiện hư hỏng và hai người bị thương.