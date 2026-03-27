Tây Ninh khởi công dự án đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh trước ngày 28/4

Theo ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình Giao thông Tây Ninh, đơn vị đang tập trung thực hiện các thủ tục liên quan, phấn đấu khởi công xây dựng các hạng mục đầu tiên của dự án đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh trước ngày 28/4.

Cụ thể, trước ngày 28/4, sẽ khởi công xây dựng 2 khu tái định cư thuộc xã Đức Huệ và Hòa Khánh và trước ngày 30/5 sẽ khởi công xây dựng các khu tái định cư còn lại thuộc các xã Bến Lức, Rạch Kiến, Mỹ Lộc và Tân Tập.

Đây là các hạng mục thuộc dự án thành phần 1-4 của dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Văn Hùng cho biết, năm 2026, Trung ương đã bố trí 12.422 tỷ đồng để thực hiện Dự án thành phần 1-4: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên trên địa phận tỉnh Tây Ninh. Đến nay, các đơn vị đã giải ngân gần 1.100 tỷ đồng đạt 7,92%; dự kiến đến hết tháng 4/2026 sẽ giải ngân đạt gần 5.900 tỷ đồng, tương đương đạt 47,28%.

Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình Giao thông đang phối hợp chặt chẽ với Trung tâm phát triển Quỹ đất và các đơn vị, địa phương liên quan đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư; trong đó, các đơn vị đang tập trung chi trả tiền đền bù cho các hộ dân bị ảnh hưởng để giải phóng mặt bằng, xây dựng các khu tái định cư phục vụ dự án.

Cụ thể, khu ở xã Đức Huệ có diện tích gần 4ha sử dụng đất công; 5 khu tái định cư còn lại có tổng diện tích 69,21 ha đang được các đơn vị tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng như: Khu tái định cư thuộc xã Hòa Khánh có diện tích 30,16ha, đã tiến hành chi trả 114 hộ/130 hộ dân tổ số tiền gần 661 tỷ đồng với diện tích gần 28,7ha (đạt 95,1 %); khu tái định cư thuộc xã Bến Lức có diện tích 19,11ha đã phê duyệt phương án bồi thường đợt 1 với 145/161 trường hợp, dự kiến sẽ tổ chức chi trả tiền bồi thường cho người dân vào ngày 30/3; khu tái định cư thuộc xã Mỹ Lộc có diện tích 5,8 ha, đã chi trả tiền bồi thường cho 13 hộ với diện tích gần 2,4 ha, đạt 43%...

Đối với phần tuyến chính có tổng diện tích thu hồi gần 571ha, việc giải phóng mặt bằng cơ bản đạt tiến độ khi các hạng mục như cắm mốc, đo đạc, thông báo thu hồi đất đã hoàn thành; các đơn vị đang khẩn trương để hoàn tất kiểm đếm. Phấn đấu đến ngày 15/4 hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư toàn bộ dự án.

Ông Nguyễn Văn Hùng cho biết, song song với giải phóng mặt bằng, Ban đang thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà thầu để khởi công xây dựng các khu tái định cư thuộc dự án thành phần 1-4 trước ngày 28/4. Đồng thời, tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện hạng mục đầu tư xây dựng phần di dời điện. Các dự án thành phần còn lại thực hiện theo phương thức đối tác công tư, đang được thực hiện các công việc tiếp theo để khởi công công trình trong quý 4 năm 2026.

Dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh là dự án trọng điểm quốc gia có chiều dài gần 160km đi qua địa phận Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Tây Ninh, Đồng Nai.

Riêng đoạn tuyến qua tỉnh Tây Ninh có chiều dài khoảng 78,3km (bao gồm đoạn cuối tuyến 3,8km qua địa phận Thành phố Hồ Chí Minh). Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng hơn 120.000 tỷ đồng.

Dự án được chia thành 10 dự án thành phần thực hiện theo hình thức đầu tư công và phương thức đối tác công tư; trong đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh được giao làm cơ quan chủ quản và cơ quan có thẩm quyền 3 dự án thành phần, gồm: Dự án thành phần 1-4 bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên trên địa phận tỉnh Tây Ninh, tổng mức đầu tư gần 25.000 tỷ đồng theo hình thức đầu tư công; dự án thành phần 2-4 xây dựng đường cao tốc đoạn từ kênh Thầy Cai đến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương có tổng mức đầu tư gần 20.500 tỷ đồng và dự án thành phần 2-5 xây dựng đường cao tốc đoạn từ đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương đến Cảng Hiệp Phước có tổng mức đầu tư gần 23.000 tỷ đồng, triển khai theo phương thức đối tác công tư PPP.

Cơ cấu nguồn vốn cụ thể gồm vốn ngân sách nhà nước gần 39.600 tỷ đồng (vốn Trung ương gần 29.700 tỷ đồng và vốn địa phương tỉnh Tây Ninh gần 10.000 tỷ đồng); vốn nhà đầu tư hơn 28.700 tỷ đồng.

Theo yêu cầu của Chính phủ, nhóm các dự án thành phần đầu tư theo hình thức đầu tư công sẽ khởi công trước ngày 30/6 và nhóm dự án thực hiện theo phương thức đối tác công tư sẽ khởi công xây dựng trong quý 4/2026; hoàn thành dự án năm 2028 và đưa vào khai thác, vận hành năm 2029.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình Giao thông Tây Ninh cho biết, để đảm bảo tiến độ, Ban đã phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm cho cá nhân phụ trách các dự án thành phần và lãnh đạo phụ trách dự án, bảo đảm bám sát tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư. Riêng đối với thành phần giải phóng mặt bằng, đến nay, việc triển khai đang được thực hiện khẩn trương và đồng bộ theo chỉ đạo của Chính phủ và Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình Giao thông Tây Ninh đã vận dụng cơ chế đặc thù mà Chính phủ cho phép để triển khai song song lập quy hoạch và lập thiết kế cơ sở đối với 6 khu tái định cư. Việc khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật của các khu tái định cư góp phần tạo điều kiện thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cho toàn dự án./.

Đồng Nai sẽ khởi công đường Vành đai 4 - Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 6/2026 Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Đồng Nai, ngày 16/3, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành quyết định phê duyệt dự án Thành phần 1-2, đường Vành đai 4 – Thành phố Hồ Chí Minh.