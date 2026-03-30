TP Hồ Chí Minh thúc tiến độ, trước 20/4 phải lắp đặt 3.000 tủ đổi pin xe điện

Đến cuối tháng 4/2026, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ lắp đặt 3.000 tủ đổi pin cho xe máy điện, tuy nhiên khối lượng thực hiện đến nay chưa đảm bảo.

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ lắp đặt trạm sạc, tủ đổi pin xe máy điện trên vỉa hè.

Theo kế hoạch được Thành phố Hồ Chí Minh đề ra, đến cuối tháng 4/2026, thành phố phải triển khai lắp đặt 60 trạm sạc, 3.000 tủ đổi pin trên toàn địa bàn; qua đó đảm bảo đến cuối năm 2026 đạt 100 trạm sạc, 20.000 tủ đổi pin.

Hiện Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố danh sách 762 vị trí, 2.111 tủ đổi pin và đã cấp phép sử dụng 300 vị trí, 850 tủ. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, các doanh nghiệp chỉ lắp đặt tại hiện trường 173 vị trí với 411 tủ. Số lượng này không đảm bảo khối lượng thực hiện theo yêu cầu lãnh đạo Thành phố giao.

Trước tình hình này, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh giao Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật, Trung tâm Quản lý Điều hành giao thông đô thị đẩy nhanh tiến độ kiểm tra toàn bộ hệ thống hạ tầng giao thông (như trạm dừng xe buýt, vỉa hè, khu đất trống, dải đất dọc bờ kênh); lập danh sách các vị trí đủ điều kiện để lắp đặt trạm sạc điện, tủ đổi pin gửi về Sở trước ngày 10/4.

Hai Trung tâm này cũng chịu trách nhiệm đề xuất các vị trí vỉa hè có thể lắp đặt tủ đổi pin đảm bảo an toàn giao thông, mỹ quan đô thị; đồng thời thường xuyên kiểm tra, theo dõi, giám sát trong suốt quá trình lắp đặt, khai thác trạm sạc, tủ đổi pin của doanh nghiệp.

Trường hợp thi công không đúng giấy phép hoặc hết thời hạn sử dụng tạm lòng đường, vỉa hè; gây mất vệ sinh, trật tự an toàn giao thông trong quá trình khai thác, phải phối hợp kiểm tra xử lý.

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các doanh nghiệp liên quan khẩn trương rà soát danh sách các vị trí đủ điều kiện lắp đặt trạm sạc, tủ đổi pin do Sở Xây dựng công bố để đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục cấp phép sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố, thủ tục cấp phép thi công và lắp đặt trạm sạc, tủ đổi pin ngoài hiện trường. Đảm bảo trước ngày 20/4, doanh nghiệp lắp đặt trên 3.000 tủ đổi pin vận hành khai thác trên toàn địa bàn thành phố.

Sở Xây dựng cũng lưu ý, doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định và các yêu cầu theo hướng dẫn của Sở, tránh trường hợp phải trả lại nhiều lần làm chậm tiến độ.

Trường hợp lắp đặt tủ đổi pin trên vỉa hè nhưng không thực hiện “đào, khoan, xẻ công trình đường bộ” sẽ không cần thực hiện thủ tục cấp giấy phép thi công theo quy định của Luật Đường bộ năm 2024./.

