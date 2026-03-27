Sân bay Phù Cát và Pleiku: "Cửa ngõ" liên kết du lịch biển và cao nguyên

Trong chiến lược dài hạn, Gia Lai đang từng bước định hình mô hình tăng trưởng mới dựa trên hành lang du lịch biển-cao nguyên, kết nối hai trung tâm Quy Nhơn và Pleiku.

Đại diện các cơ quan quản lý Nhà nước và doanh nghiệp hàng không, nghỉ dưỡng cho rằng sân bay Phù Cát và Pleiku (tỉnh Gia Lai) chính là "cửa ngõ" hành lang liên kết, khai thác tổng hòa các lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, văn hóa bản địa cùng hệ thống hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện.

“Cửa ngõ” để liên kết vùng

Tại Hội thảo “Gia Lai 2026: Kích hoạt trục biển-cao nguyên” vào sáng ngày 27/3 do Tập đoàn FLC tổ chức, tại tỉnh Gia Lai, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết sau sáp nhập, Gia Lai là một trong số ít các tỉnh, thành sở hữu tới 2 sân bay là Phù Cát và Pleiku, đồng thời định hướng mô hình phát triển một hệ thống kết nối biển-cao nguyên, trong đó Phù Cát được định hướng là cửa ngõ quốc tế, còn Pleiku là trung tâm cao nguyên, xem xét tiềm năng khai thác các chuyến bay thuê chuyến (charter) như một giải pháp kích hoạt thị trường du lịch quốc tế trong giai đoạn đầu.

Phát biểu tại hội thảo, theo ông Đào Xuân Hoạch, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, hàng không đóng vai trò “cửa ngõ” và động lực để phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Nhìn nhận nếu hàng không đứng một mình thì mọi thứ chỉ mãi là tiềm năng, ông Hoạch cho rằng để hàng không hỗ trợ được tốt cho các điểm đến phải phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ giữa cảng hàng không.

“Hàng không phải gắn với các sản phẩm thế mạnh của điểm đến như tỉnh Gia Lai là du lịch biển, cao nguyên mới có thể khai thác hết được tiềm năng, thế mạnh địa phương. Hiện, đường cất, hạ cánh số 2 Cảng Hàng không quốc tế Phù Cát do tỉnh đầu tư rất tốt và đang hoàn thiện có thể đón các loại máy bay lớn,” Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam nhấn mạnh.

Ông Hoạch cũng nêu rõ, ngành hàng không đã có chính sách, tạo điều kiện để các hãng mới được giảm 50% phí cất hạ cánh và điều hành bay 36 tháng; hãng đã có đường bay tại cảng hàng không, nhưng mở thêm đường bay mới sẽ được giảm 50% phí cất, hạ cánh và điều hành trong 24 tháng liên tục.

Khẳng định sẽ nỗ lực phát triển Sân bay Phù Cát để đưa du khách đến với một Gia Lai rộng lớn hơn sau sáp nhập, ông Võ Huy Cường, Phó Tổng Giám đốc Hãng hàng không Bamboo Airways cho biết hai sân bay trong cùng một tỉnh sẽ như có hai đường cất, hạ cánh độc lập. Trong khi đó, khách bay chỉ mất khoảng 2 tiếng di chuyển trên đường Quốc lộ 19 sẽ tới được Quy Nhơn và Pleiku và các điểm đến du lịch biển và cao nguyên của địa phương.

Đánh giá việc được hỗ trợ về giá dịch vụ mặt đất và điều hành bay sẽ hỗ trợ các hãng như Bamboo Airways mở thêm các đường bay mới, ông Cường tiết lộ, Bamboo Airways chắc chắn sẽ mở chuyến bay charter quốc tế trong năm 2026 tại Gia Lai, định hướng phát triển bền vững lâu dài theo chỉ đạo của tỉnh để chào đón du khách.

Trăn trở các “thượng đế” ở lại lâu nhất

Chia sẻ tại hội thảo, ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Tập đoàn FLC cho rằng đô thị nghỉ dưỡng và ngành hàng không cần phải phối hợp chặt chẽ mới có thể cùng phát triển bền vững.

“Với tư cách là nhà đầu tư, khi đến với mỗi vùng đất, tôi luôn trăn trở làm sao để đưa khách đến nhanh nhất, thuận tiện nhất và khiến họ ở lại lâu nhất có thể. Muốn du khách lưu trú dài hơn và gia tăng chi tiêu tại địa phương, thì phải biết cách ‘chiều thượng đế’,” ông Quyết giãi bày.

Nói về kinh nghiệm tại Quy Nhơn, Chủ tịch Tập đoàn FLC cho biết quần thể nghỉ dưỡng tại đây đã được FLC đầu tư và phát triển hơn 10 năm. Ngay từ đầu, doanh nghiệp đã xác định rõ việc xây dựng hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, thay vì chỉ dựa vào tài nguyên biển. Bởi nếu du khách chỉ đến để tắm biển, thời gian lưu trú sẽ rất ngắn. Do đó, Quy Nhơn cần có thêm các tổ hợp vui chơi giải trí, vườn thú, sân golf, cùng hệ thống trung tâm hội nghị quy mô lớn cho các sự kiện tầm cỡ, cũng như các phòng hội thảo với sức chứa linh hoạt… để có thể đáp ứng đa dạng nhu cầu của mọi phân khúc khách hàng.

Đối với Pleiku, Chủ tịch FLC cho biết doanh nghiệp đang trong quá trình xây dựng và thiết kế các dòng sản phẩm mới, phù hợp với đặc trưng của vùng đất cao nguyên.

“Du khách đã trải nghiệm biển, khi lên cao nguyên cần có những cảm nhận khác biệt. Hiện quần thể FLC Pleiku đang trong giai đoạn thi công và kỳ vọng tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp để tạo ra những sản phẩm thật sự độc đáo cho Pleiku,” ông Quyết nhấn mạnh.

Ông Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết Gia Lai hội tụ cả biển và rừng. Nhiều địa phương cũng hướng nhiều đến du lịch biển, nhưng theo các chuyên gia, tương lai du lịch rừng sẽ tạo ra nhiều sự khác biệt, nhiều giá trị hơn du lịch biển.

Do đó, ông Tuấn tin tưởng sự kết hợp cả tài nguyên, tiềm năng rừng và biển sẽ mang lại những hiệu quả lớn và rõ rệt hơn nữa cho địa phương.

“Gia Lai có nhiều điểm đến như Kỳ Co-Eo Gió, Núi lửa Chư Đăng, Biển Hồ, rừng tự nhiên, văn hóa Chăm, người dân nồng hậu đón khách… kết hợp với lực lượng doanh nghiệp phát triển du lịch sẽ là bản sắc cho du lịch địa phương. Tỉnh đang nỗ lực cải thiện hạ tầng bằng việc đầu tư, nâng cấp sân bay để các loại máy bay đều có thể cất, hạ cánh và hy vọng tiếp tục nhận được sự ủng hộ của nhiều nhà đầu tư lớn,” ông Tuấn nói thêm./.

Năm 2026 được xem là dấu mốc quan trọng đối với tỉnh Gia Lai khi lần đầu tiên đăng cai Năm Du lịch Quốc gia. Chuỗi 244 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch sẽ diễn ra xuyên suốt, tạo động lực mạnh mẽ cho ngành du lịch địa phương. Thông qua các hoạt động này, Gia Lai đặt mục tiêu đón khoảng 15 triệu lượt khách, tăng hơn 21% so với năm 2025, với doanh thu dự kiến đạt khoảng 35.000 tỷ đồng. Đây được kỳ vọng sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới, tạo bước chuyển rõ nét cho du lịch tỉnh.

