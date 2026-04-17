Một ngày hơn 100 trường hợp vi phạm tại điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt

Cục Cảnh sát Giao thông cho biết trong ngày 16/4, Công an các địa phương có tuyến đường sắt đi qua đã bố trí 76 tổ công tác, với 218 lượt cán bộ, chiến sỹ đồng loạt ra quân tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt, đặc biệt là khu vực có cần chắn tự động.

Qua đó đã phát hiện, xử lý 109 trường hợp vi phạm, gồm 12 tài xế ôtô, 95 người điều khiển môtô và 2 người đi xe đạp.

Trong số đó có 15 trường hợp cố tình vi phạm tín hiệu đèn tại đường ngang, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng (13 trường hợp vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng, cần chắn chưa hạ; 1 trường hợp vượt khi cần chắn đang hạ; 1 trường hợp vượt khi cần chắn đã hạ hoàn toàn), 78 trường hợp dừng xe trong phạm vi an toàn đường sắt cùng 16 trường hợp có vi phạm khác.

Một số địa phương có số người vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường sắt cao như Thành phố Hồ Chí Minh 26 trường hợp, Hà Nội 16 trường hợp, Khánh Hòa 14 trường hợp, Đà Nẵng 9 trường hợp, Huế 7 trường hợp.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đã xử lý phạt trực tiếp đối với 105 trường hợp và gửi thông báo phạt nguội tới 3 trường hợp đủ điều kiện xử phạt.

Đánh giá của Cục Cảnh sát giao thông cho thấy Công an các địa phương đã nghiêm túc triển khai đợt ra quân tập trung xử lý vi phạm, đạt hiệu quả rõ rệt.

Một số địa phương đã phối hợp thực hiện nhiều giải pháp tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt như Ninh Bình đã phối hợp đóng 16 lối đi tự mở trên tuyến đường sắt Bắc- Nam; Lâm Đồng rà soát, kiểm tra các điểm giao cắt, điểm đen tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông; Hải Phòng, Đà Nẵng khảo sát, tham mưu xóa bỏ lối đi tự mở; Hà Tĩnh lắp đặt biển cảnh báo mức phạt tại các đường ngang.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, chỉ một giây bất cẩn khi vượt đường ngang, hậu quả có thể là không thể cứu vãn. Người tham gia giao thông tuyệt đối không vượt khi cần chắn đang hoặc đã hạ; không dừng, đỗ trong phạm vi an toàn đường sắt; dừng lại khi có tín hiệu đèn đỏ./.

Cảnh báo nguy hiểm từ các lối đi tự mở ngang qua đường sắt ở Đắk Lắk Ngành chức năng đã có biện pháp cấm đi qua những tuyến đường tự mở ngang đường sắt nhưng người dân vẫn bất chấp qua lại và trên thực tế đã xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng.