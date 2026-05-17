Mưa lớn gây ngập nhiều tuyến phố nội thành Hải Phòng

Trận mưa lớn kéo dài từ sáng sớm 17/5 với lượng mưa có nơi vượt 120 mm tiếp tục thử thách năng lực tiêu thoát nước đô thị của Hải Phòng.

Tuy nhiên, thực tế từ đợt mưa này cho thấy nhiều khu vực vốn được xem là “rốn lụt” của thành phố như khu vực ngã tư trước Bưu điện thành phố đã có chuyển biến tích cực sau khi hàng loạt giải pháp cải tạo, nâng cấp hạ tầng thoát nước được triển khai trong thời gian qua.

Tuy vậy, do mưa lớn xuất hiện trên diện rộng trong thời gian ngắn, cùng thời điểm thủy triều dâng cao, nhiều tuyến phố nội thành Hải Phòng vẫn xảy ra ngập cục bộ, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân trong giờ cao điểm./.