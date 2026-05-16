Hàng trăm hộ dân tham gia bốc thăm đất tái định cư dự án sân bay Gia Bình

Ngày 16/5, xã Gia Bình (Bắc Ninh) tổ chức hội nghị bốc thăm lô đất tái định cư, giao đất có thu tiền sử dụng đất tại thôn Mỹ Thôn và Lương Pháp.

Hội nghị diễn ra công khai, minh bạch, đúng quy định, tạo sự đồng thuận cao trong công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư sân bay Gia Bình.

Ngay từ sáng sớm, đông đảo người dân thuộc hai thôn Lương Pháp và Mỹ Thôn đã có mặt tại khu vực tổ chức bốc thăm thửa đất tái định cư, giao đất có thu tiền sử dụng đất phục vụ dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Không khí hội nghị diễn ra khẩn trương nhưng nghiêm túc, trật tự. Các hộ dân đã chủ động chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, giấy tờ để tham gia bốc thăm với mong muốn sớm ổn định nơi ở mới, đồng hành cùng địa phương trong quá trình triển khai dự án trọng điểm quốc gia.

Theo kế hoạch, trong đợt bốc thăm lần này, thôn Lương Pháp có 153 hộ dân tham gia, thôn Mỹ Thôn có 213 hộ dân. Quy trình bốc thăm được thực hiện theo hai bước gồm bốc số thứ tự và bốc thăm vị trí lô đất tái định cư.

Các khâu tổ chức (thông qua quy chế bốc thăm; danh sách các hộ gia đình đủ điều kiện bốc thăm; kiểm tra hòm phiếu...) được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định dưới sự giám sát của các lực lượng chức năng và đại diện nhân dân địa phương nhằm đảm bảo quyền lợi cho các hộ dân. Công tác bảo đảm an ninh trật tự được triển khai chặt chẽ trong suốt quá trình diễn ra buổi bốc thăm.

Hội nghị bốc thăm vị trí lô đất nhận được sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo nhân dân, góp phần tạo thuận lợi cho quá trình triển khai công tác tái định cư.

Người dân xã Gia Bình bốc thăm đất tái định cư phục vụ Dự án sân bay Gia Bình. (Ảnh: Thái Hùng/TTXVN)

Theo ghi nhận, nhiều hộ dân đồng thuận, đăng ký bốc thăm lô đất tái định cư sớm đã bốc được các thửa đất đẹp tại vị trí 1, 2, 3 và nhận được sự chúc mừng của Ban tổ chức cũng như người dân trong thôn...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh ghi nhận tinh thần hợp tác, đồng thuận của nhân dân trong thực hiện chủ trương giải phóng mặt bằng, tái định cư phục vụ dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Đồng thời đánh giá cao hoạt động tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận đăng ký bốc thăm đất tái định cư cũng như công tác chuẩn bị của chính quyền xã Gia Bình và các đơn vị liên quan để tổ chức hội nghị bốc thăm đất tái định cư.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm quy trình, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định, tạo sự yên tâm, tin tưởng trong nhân dân đối với công tác tái định cư, giải phóng mặt bằng dự án...

Theo kế hoạch ngày 17/5, xã Gia Bình sẽ tiếp tục tổ chức hội nghị bốc thăm lô đất tái định cư, giao đất có thu tiền sử dụng đất tại thôn Ngô Thôn và Thủ Pháp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh động viên người dân đến bốc thăm đất tái định cư. (Ảnh: Thái Hùng/TTXVN)

Trước đó, Ủy ban Nhân dân xã Lương Tài cũng tổ chức 2 đợt bốc thăm vị trí lô đất tái định cư, giao đất đối với các hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện tái định cư, được bồi thường bằng đất, được xem xét giao đất khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Cả 2 đợt bốc thăm đã có 145 hộ đủ điều kiện bốc thăm. Việc tổ chức bốc thăm vị trí lô đất tái định cư nhằm giúp các hộ sớm ổn định nơi ở, yên tâm phát triển kinh tế và đời sống sau khi bàn giao mặt bằng thực hiện dự án; đồng thời đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án theo kế hoạch.

Tỉnh Bắc Ninh cũng yêu cầu nhà đầu tư tập trung cao nhất khả năng, huy động đầy đủ nhân lực, vật lực, trang thiết bị máy móc, thi công "3 ca 4 kíp" đẩy nhanh tiến độ thực hiện các khu tái định cư để bảo đảm các điều kiện bàn giao đất tái định cư cho các hộ dân sớm hơn kế hoạch.

Nhà đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và trước pháp luật nếu việc chậm trễ tiến độ thực hiện các khu tái định cư làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được thực hiện trên địa bàn các xã: Gia Bình, Lương Tài, Nhân Thắng và Lâm Thao, với diện tích quy hoạch gần 2.000 ha, tổng mức đầu tư hơn 196.000 tỷ đồng.

Khi hoàn thành, công suất khai thác dự kiến khoảng 50 triệu hành khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Trong giai đoạn 1 đến năm 2030, quy mô khoảng 30 triệu hành khách/năm./.

Bắc Ninh gia hạn mức thưởng 150 triệu đồng giải phóng mặt bằng sân bay Gia Bình Tỉnh Bắc Ninh và nhà đầu tư đã đồng ý gia hạn thời gian áp dụng mức thưởng 150 triệu đồng đến hết ngày 15/4/2026, áp dụng với các hộ gia đình, cá nhân có nhà ở và đang sinh sống trên đất thu hồi...