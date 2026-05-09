Thành phố Hồ Chí Minh đã có hướng xử lý toàn bộ 838 dự án tồn đọng

Đến cuối tháng 4/2026, Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành tháo gỡ, hoặc có hướng chỉ đạo xử lý đối với 100% dự án (838/838 dự án) thuộc diện xử lý theo yêu cầu tại Công điện số 112/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tập trung giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng. Tổng mức đầu tư của các dự án tồn đọng này là trên 206.000 tỷ đồng, với diện tích trên 17.000ha.

Theo Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, các công trình, dự án và khu đất tồn đọng này được thống kê sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính; trong đó có 60 dự án thuộc thẩm quyền xử lý của Trung ương và 778 dự án thuộc thẩm quyền của thành phố.

Trong số các dự án trên, có 417 dự án đã hoàn thành gỡ vướng; 393 dự án cơ bản hoàn thành việc gỡ vướng; 28 dự án, công trình, khu đất đã có chỉ đạo, định hướng và đang thực hiện tháo gỡ. Hiện thành phố còn 421 dự án, công trình, khu đất cơ bản tháo gỡ hoặc đang thực hiện tháo gỡ theo chỉ đạo.

Ông Hoàng Vũ Thảnh, Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết trong tháng 5 và những tháng tiếp theo, thành phố tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn các dự án, đẩy nhanh các dự án trọng điểm; tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, phát triển hạ tầng, trong đó chú trọng vào khâu tổ chức thực hiện sau tháo gỡ, tăng cường giám sát tiến độ và trách nhiệm phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương và doanh nghiệp nhằm xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng còn lại.

Để tạo động lực cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số năm 2026, ngày 5/5/2026 Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã ban hành Chỉ thị về việc khẩn trương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, trọng tâm nhằm triển khai Kết luận số 18-KL/TW và Kết luận số 27-KL/TW. Trong đó, thành phố tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng được xác định là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm khơi thông nguồn lực đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, phường, xã, đặc khu tập trung rà soát, thanh tra và đề xuất phương án xử lý dứt điểm các dự án, khu đất khó khăn, tồn đọng theo Kết luận số 24-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài và Nghị quyết số 29/2026/QH16 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực.

Ủy ban Nhân dân Thành phố đặc biệt đặc biệt lưu ý việc xử lý tình trạng chậm trễ trong công tác thẩm định, phê duyệt giá đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư. Theo đó các sở, ban, ngành và 168 xã, phường, đặc khu tập trung rà soát, đẩy nhanh công tác đấu giá quyền sử dụng đất; thẩm định, phê duyệt giá đất; quy định rõ thời hạn xử lý từng khâu, không để kéo dài hồ sơ gây thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước. Sau khi giá đất được phê duyệt, phải đôn đốc các tổ chức, cá nhân, nhà đầu tư thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đúng thời hạn, đúng quy định.

Ủy ban Nhân dân Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường đẩy nhanh tiến độ thẩm định giá đất đối với các dự án vướng mắc và dự án phát sinh mới, đồng thời chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng tồn đọng hồ sơ.

Cùng với đó, Sở Tài chính phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng tham mưu hướng xử lý các dự án tồn đọng; cập nhật đầy đủ thông tin dự án lên hệ thống của Bộ Tài chính và thường xuyên tổ chức họp hội đồng thẩm định giá đất để đẩy nhanh tiến độ phê duyệt./.

Thành phố Hồ Chí Minh giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài Thành phố Hồ Chí Minh tập trung tháo gỡ, giải quyết hàng trăm công trình, dự án tồn đọng kéo dài nhiều năm nhằm chống lãng phí, tận dụng hiệu quả nguồn lực đất đai và đầu tư để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.