Hà Nội thông qua nhiều nghị quyết về phí hạ tầng và sử dụng đất

Ngày 11/5, tại kỳ họp thứ hai (kỳ họp chuyên đề), Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVII đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng liên quan quản lý, khai thác hạ tầng đô thị, sử dụng đất và cơ chế hỗ trợ xã hội hóa; trong đó đáng chú ý có việc điều chỉnh mức phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố theo từng khu vực của Thủ đô.

Hội đồng Nhân dân thành phố đã biểu quyết thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung quy định về phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố tại Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 7/7/2020 về ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Trình bày tờ trình tại kỳ họp, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết việc điều chỉnh mức thu phí nhằm phù hợp với giá trị khai thác, sử dụng hạ tầng đô thị trong điều kiện phát triển mới của Thủ đô; đồng thời góp phần tăng cường quản lý trật tự đô thị, hạn chế tình trạng sử dụng kéo dài lòng đường, hè phố để trông giữ phương tiện trong khu vực nội đô.

Theo nghị quyết vừa được thông qua, mức phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố để trông giữ ôtô cao nhất là 400.000 đồng/m2/tháng, áp dụng tại các tuyến phố thuộc khu vực đô thị lõi, khu bảo tồn cấp 1 trong phạm vi Vành đai 1 và trên Vành đai 1 như Nguyễn Xí, Đinh Lễ, Lý Thái Tổ, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng, Hàng Đường, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Giấy, Phủ Doãn, Quán Sứ…

Các tuyến phố còn lại trong phạm vi Vành đai 1 và trên Vành đai 1 (trừ khu vực đô thị lõi) áp dụng mức 360.000 đồng/m2/tháng.

Lực lượng đảm bảo an toàn trật tự Hồ Hoàn Kiếm thường xuyên có mặt để tuần tra nhắc nhở những hàng rong lấn chiếm vỉa hè, bảo đảm an ninh. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Đối với khu vực từ ngoài Vành đai 1 đến trong Vành đai 2 và trên Vành đai 2, mức phí là 160.000 đồng/m2/tháng; từ ngoài Vành đai 2 đến trong Vành đai 3 và trên Vành đai 3 là 120.000 đồng/m2/tháng; từ ngoài Vành đai 3 đến trong Vành đai 4 và trên Vành đai 4 là 90.000 đồng/m2/tháng.

Riêng phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện và xã Đoài Phương (thuộc thị xã Sơn Tây trước đây) áp dụng mức 40.000 đồng/m2/tháng; các tuyến phố còn lại là 30.000 đồng/m2/tháng.

Đối với hoạt động trông giữ xe đạp, xe máy, mức phí cao nhất là 220.000 đồng/m2/tháng tại các tuyến phố thuộc khu vực đô thị lõi trong phạm vi Vành đai 1 và trên Vành đai 1. Các tuyến phố còn lại trong khu vực này áp dụng mức 180.000 đồng/m2/tháng.

Khu vực từ ngoài Vành đai 1 đến trong Vành đai 2 và trên Vành đai 2 có mức 120.000 đồng/m2/tháng; từ ngoài Vành đai 2 đến trong Vành đai 3 và trên Vành đai 3 là 90.000 đồng/m2/tháng; từ ngoài Vành đai 3 đến trong Vành đai 4 và trên Vành đai 4 là 50.000 đồng/m2/tháng.

Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, mức thu phí mới được xây dựng trên cơ sở phân vùng theo các vành đai đô thị, gắn với giá trị khai thác hạ tầng, mật độ giao thông và yêu cầu quản lý trật tự đô thị của từng khu vực.

Mức thu được điều chỉnh tăng từ 1,5 lần so với quy định hiện hành; thấp nhất là 30.000 đồng/m2/tháng tại các khu vực ngoại thành và cao nhất là 400.000 đồng/m2/tháng tại khu vực trung tâm.

Thẩm tra nội dung này, Ban Đô thị Hội đồng Nhân dân thành phố cho rằng việc điều chỉnh mức thu phí cần đi đôi với các giải pháp tăng cường quản lý nhà nước, kiểm tra, xử lý vi phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. Ban Đô thị cũng đề nghị thành phố kiểm soát giá dịch vụ trông giữ phương tiện nhằm tránh phát sinh tác động lớn đối với người dân.

Ngoài nội dung về phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố, Hội đồng Nhân dân thành phố cũng thông qua Nghị quyết về danh mục các công trình, dự án thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030.

Vỉa hè phố Phủ Doãn được trả lại cho người đi bộ sau khi lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát trật tự đô thị. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, danh mục trình Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét gồm 3.133 dự án với tổng diện tích khoảng 24.820ha. Trong đó có 1.675 dự án chuyển tiếp, chiếm khoảng 53,46% tổng số dự án và 1.458 dự án đăng ký mới.

Thảo luận tại hội trường, nhiều đại biểu đánh giá việc rà soát, xây dựng danh mục dự án quy mô lớn theo giai đoạn sẽ tạo cơ sở pháp lý quan trọng để triển khai công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Thủ đô trong giai đoạn tới.

Đại biểu Nguyễn Trường Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Quốc Oai cho rằng số lượng dự án được rà soát, tổng hợp lần này là rất lớn, góp phần tạo điều kiện để các địa phương triển khai đầu tư hạ tầng, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và tăng thu ngân sách.

Tuy nhiên, đại biểu cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp tục rà soát, bổ sung nhu cầu của một số địa phương để tránh bỏ sót dự án trong quá trình triển khai.

Đại biểu Hoàng Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Yên Thắng, đề nghị thành phố tiếp tục rà soát kỹ các danh mục dự án nhằm tránh chồng chéo, hạn chế phát sinh khiếu nại, khiếu kiện trong quá trình thu hồi đất; đồng thời tăng cường công khai, minh bạch, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư.

Cũng tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định mức miễn tiền thuê đất đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa trên địa bàn thành phố.

Theo tờ trình của Ủy ban Nhân dân thành phố, nghị quyết được xây dựng nhằm cụ thể hóa quy định tại Nghị định số 103/2024/NĐ-CP của Chính phủ, tạo điều kiện thu hút nguồn lực đầu tư vào các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường.

Các nghị quyết đều được Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội thông qua với 116/116 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành./.

