Sáng 11/5, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng.

Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định của Ban Bí thư.

Theo quyết định, đồng chí Hà Minh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030, thôi giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Hà Minh Hải, thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc cho biết xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ mới đặt ra đối với công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, để kịp thời tăng cường, bổ sung đội ngũ lãnh đạo cho Ban Tổ chức Trung ương, Ban Bí thư đã thống nhất quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Hà Minh Hải giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương tặng hoa chúc mừng đồng chí Hà Minh Hải. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đồng chí Hà Minh Hải sinh năm 1969, quê Thanh Hóa, là cán bộ được đào tạo cơ bản, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có tư duy sáng tạo, đổi mới, năng động, được rèn luyện trưởng thành từ cơ sở và đã qua nhiều vị trí công tác quan trọng tại Thủ đô Hà Nội như: Cục trưởng Cục thuế, Giám đốc Sở Tài chính, Bí thư Quận ủy Đống Đa, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Ủy viên Ban Chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội về thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Trên các cương vị công tác, đồng chí luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có những đóng góp quan trọng vào thành tích, kết quả chung của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Với những đóng góp và thành tích xuất sắc trong công tác, đồng chí Hà Minh Hải đã được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba và nhiều hình thức khen thưởng khác.

Đặc biệt, từ tháng 2/2025 đến nay, trên cương vị Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, đồng chí Hà Minh Hải đã tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội nhiều giải pháp đột phá trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, nổi bật là tiên phong trong việc chuyển đổi số, xây dựng mô hình đảng bộ số, đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng trên môi trường số, đổi mới công tác đánh giá cán bộ và ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, quản trị bằng mục tiêu, kết quả then chốt, đo lường hiệu quả công việc bằng chỉ số đánh giá hiệu quả công việc KPI, giám sát bằng dữ liệu thời gian thực qua phục vụ theo dõi, đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, góp phần đưa Hà Nội trở thành địa phương gương mẫu đi đầu, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, trong đó có Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thay mặt Ban Bí thư, chúc mừng đồng chí Hà Minh Hải được giao trọng trách mới, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc nêu rõ đây là sự ghi nhận, tin tưởng của Ban Bí thư đối với những nỗ lực và kết quả công tác của cá nhân đồng chí Hà Minh Hải cũng như tập thể Thành ủy Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc nêu rõ thời gian tới, trong bối cảnh toàn Đảng tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV, trước yêu cầu xây dựng Đảng là đạo đức, là văn minh, vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số quốc gia, tăng trưởng kinh tế 2 con số trong kỷ nguyên mới, hiện thực hoá 2 mục tiêu chiến lược 100 năm đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao năm 2045, đang đặt ra yêu cầu rất mới, rất khó đối với công tác tổ chức xây dựng Đảng, phải thực sự trở thành "then chốt của then chốt," phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, quản lý, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao đạo đức công vụ.

Vừa qua, tại Hội nghị trao quyết định về công tác cán bộ, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã yêu cầu Ban Tổ chức Trung ương đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ trong toàn bộ hoạt động của cơ quan; nâng cao chất lượng công tác tham mưu, công tác tổ chức theo hướng nhanh hơn, chính xác hơn, kịp thời hơn, hiệu quả hơn; khẩn trương xây dựng, hoàn thiện hệ thống dữ liệu lớn về tổ chức bộ máy và cán bộ, kết nối liên thông, đồng bộ trong hệ thống chính trị.

Từ nay đến hết nhiệm kỳ khối lượng công việc của Ban và ngành phải triển khai rất lớn.

Nhấn mạnh những nhóm nhiệm vụ cụ thể, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc nêu rõ trong bối cảnh yêu cầu ngày một cao, nhất là trên lĩnh vực chuyển đổi số, trên cương vị công tác mới, đồng chí Hà Minh Hải phát huy kinh nghiệm từ thực tiễn năng động của Thủ đô Hà Nội nhanh chóng tiếp cận môi trường công tác mới, cùng tập thể lãnh đạo Ban tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, các Vụ, Cục, đơn vị phát huy truyền thống đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để đồng chí Hà Minh Hải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Hà Minh Hải, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu nhận nhiệm vụ. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hà Minh Hải trân trọng cảm ơn đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương...

Đồng chí khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực học tập, không ngừng rèn luyện, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương trong công việc, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, có sự phối hợp chặt chẽ, góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lược về tổ chức xây dựng Đảng, tổ chức bộ máy cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, tích cực đổi mới tư duy, phương pháp làm việc, chuyển đổi số, chuẩn hoá dữ liệu, nâng cao hiệu quả quản trị thực thi nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng, hoàn thành tốt nhất mọi nhiệm vụ được giao.

Thay mặt Thành ủy Hà Nội, đồng chí Trần Đức Thắng phát biểu chúc mừng đồng chí Hà Minh Hải nhận nhiệm vụ mới, đồng thời khẳng định thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện tốt nhất các mặt công tác, trong đó có thực thi Nghị quyết 57, các chỉ đạo của Trung ương đối với thành phố Hà Nội; đồng chí mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo vì sự phát triển chung của Thủ đô Hà Nội trong thời gian tới./.

