Chương trình hành động Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức từ ngày 11-13/5/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội.

Đại hội có chủ đề “Đoàn kết-Dân chủ-Đổi mới-Sáng tạo-Phát triển” với sự tham dự của hơn 1.300 đại biểu.

Đại hội là sự kiện chính trị-xã hội quan trọng, thể hiện sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên mới, diễn ra ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội là dấu mốc lịch sử, mở đầu cho nhiệm kỳ vận hành bộ máy với tầm vóc và chặng đường phát triển mới khi các tổ chức chính trị-xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Mặt trận Tổ quốc Việt Nam #đại biểu Quốc hội khóa XVI
Chỉ số SIPAS 2025 đạt trung bình 83,09%

Ngày 11/5/2026, Bộ Nội vụ công bố kết quả Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2025 (SIPAS 2025).

Tìm hiểu về mô hình 'Doanh nghiệp một người'

Tìm hiểu về mô hình 'Doanh nghiệp một người'

Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 5/4/2026 của Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo đã lần đầu tiên đặt vấn đề thí điểm mô hình "doanh nghiệp một người."

Dữ liệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Dữ liệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Bên cạnh các môn có số lượng thí sinh đăng ký lớn như Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Vật lý, một số môn liên quan đến công nghệ và định hướng STEM như Tin học, Công nghệ định hướng Công nghiệp, Công nghệ định hướng Nông nghiệp ghi nhận mức tăng mạnh theo tỷ lệ %.

Mười nhóm công nghệ chiến lược từ ngày 1/7/2026

Mười nhóm công nghệ chiến lược từ ngày 1/7/2026

Danh mục công nghệ chiến lược gồm 10 nhóm công nghệ trọng điểm; công nghệ số là nhóm trung tâm bao gồm AI, dữ liệu lớn, bản sao số, điện toán đám mây, điện toán biên, Internet vạn vật và chuỗi khối.