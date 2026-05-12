Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm Trưởng Ban Chỉ đạo TW Chương trình xây dựng nông thôn mới

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã ký Quyết định số 822/QĐ-TTg ngày 11/5/2026 về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030 (Ban Chỉ đạo Trung ương).

Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng làm Trưởng ban Chỉ đạo.

Hai Phó Trưởng ban Chỉ đạo là ông Trịnh Việt Hùng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường (Phó Trưởng ban Thường trực) và ông Nguyễn Đình Khang, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Các Ủy viên gồm: ông Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Tài chính; ông Phạm Mạnh Cường, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; ông Y Vinh Tơr, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo; Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Lê Đức Luận, Thứ trưởng Bộ Y tế; ông Nguyễn Thanh Tú, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; ông Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; ông Bùi Hoàng Phương, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công Thương; bà Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; ông Nguyễn Ngọc Cảnh, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; ông Vương Văn Minh, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam.

Đồng thời, mời các ông, bà sau làm Ủy viên Ban Chỉ đạo: Bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Phan Như Nguyện, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân Việt Nam; bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; ông Phạm Hồng Hương, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; ông Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; bà Cao Xuân Thu Vân, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo

Ban Chỉ đạo Trung ương có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành liên quan đến quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030 (sau đây gọi tắt là Chương trình).

Mô hình sản xuất cánh đồng mẫu lớn gắn với ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất tại Cà Mau. (Ảnh: TTXVN phát)

Ban Chỉ đạo Trung ương có nhiệm vụ nghiên cứu, tư vấn, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành liên quan đến quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình.

Chỉ đạo, phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan, tổ chức liên quan trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành liên quan đến quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình; chỉ đạo, đôn đốc các bộ, cơ quan trung ương và địa phương sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình.

Thực hiện các nhiệm vụ khác được Thủ tướng Chính phủ giao.

Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương

Theo Quyết định, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương là Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường kiện toàn Văn phòng Điều phối Quốc gia Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặt tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường trên cơ sở hợp nhất của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, Văn phòng quốc gia về giảm nghèo để giúp việc cho Ban Chỉ đạo trong quản lý, điều phối, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai Chương trình, bảo đảm tinh gọn, hiệu quả, không làm tăng tổ chức bộ máy và biên chế.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo kiện toàn bộ phận chuyên trách trên cơ sở Văn phòng quốc gia về dân tộc và miền núi giúp Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo trong công tác theo dõi, chỉ đạo, triển khai thực hiện hợp phần 2 của Chương trình, bảo đảm nguyên tắc tinh gọn, hiệu quả, không chồng chéo và phát sinh tổ chức bộ máy, biên chế.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình ở cấp tỉnh; thành lập hoặc kiện toàn 01 cơ quan làm nhiệm vụ thường trực, giúp việc Ban Chỉ đạo Chương trình, đặt tại Sở Nông nghiệp và Môi trường, bảo đảm chuyên trách, tinh gọn, hiệu quả, không làm phát sinh tổ chức bộ máy và biên chế của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương./.

