Hà Nội bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố

Sáng 11/5, tại kỳ họp thứ 2, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Đỗ Anh Tuấn và ông Bùi Duy Cường.

Trước đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội có tờ trình gửi Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo tờ trình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố giới thiệu để Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét, bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố gồm: ông Đỗ Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội; ông Bùi Duy Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội.

Trình bày báo cáo kết quả kiểm phiếu, Trưởng Ban kiểm phiếu Trương Thị Ngọc cho biết tổng số đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố là 116 đại biểu; số đại biểu có mặt 116; số phiếu phát ra 116; số phiếu thu về 116; số phiếu hợp lệ 116.

Kết quả, ông Đỗ Anh Tuấn và ông Bùi Duy Cường đều đạt 116/116 phiếu đồng ý, đạt tỷ lệ 100% số đại biểu có mặt.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Sau đó, Hội đồng Nhân dân thành phố đã biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031 bằng hình thức bấm nút điện tử. Kết quả biểu quyết có 116/116 đại biểu tham gia tán thành, đạt tỷ lệ 100%.

Theo nghị quyết được thông qua, Hội đồng Nhân dân thành phố xác nhận kết quả bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Đỗ Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội và ông Bùi Duy Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội.

Ông Đỗ Anh Tuấn sinh ngày 25/10/1971, quê quán xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình; có trình độ chuyên môn đại học các ngành Kinh tế, Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Đỗ Anh Tuấn từng đảm nhiệm các chức vụ:

- Từ tháng 10/2020 đến tháng 2/2021 là Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận Tây Hồ;

- Từ tháng 2/2021 đến tháng 11/2022 là Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội;

- Từ tháng 11/2022 đến tháng 9/2023 là Thành ủy viên, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội.

- Từ tháng 9/2023 đến tháng 2/2025 là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội;

- Từ tháng 2/2025 đến tháng 11/2025 là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội.

Ông Bùi Duy Cường sinh năm 1973, quê quán xã Nam Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên, là Kỹ sư công trình thủy lợi; trình độ Cao cấp Lý luận chính trị.

Ông Bùi Duy Cường từng đảm nhiệm các chức vụ:

- Từ năm 1997-2005, là chuyên viên Công ty kinh doanh Nhà số 2 (Sở Nhà đất Hà Nội);

- Từ năm 2005-2017, ông trải qua các chức vụ chuyên viên, lãnh đạo phòng, chi cục trưởng tại Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất Hà Nội (sau đó là Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội);

- Từ tháng 5/2017 đến tháng 10/2022, ông lần lượt giữ các chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Hà Nội rồi Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

- Từ tháng 11/2022 đến tháng 6/2025, là Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn.

- Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, từ tháng 7/2025 đến tháng 2/2026, ông là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Sóc Sơn.

Từ tháng 2-5/2026, ông giữ chức Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội.

Hội đồng Nhân dân thành phố giao Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố và các cơ quan liên quan hoàn thiện thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn theo quy định của pháp luật.

Tính đến ngày 11/5/2026, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội gồm Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng và 6 Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố gồm: Ông Nguyễn Xuân Lưu, ông Dương Đức Tuấn, ông Trương Việt Dũng, bà Vũ Thu Hà, ông Đỗ Anh Tuấn và ông Bùi Duy Cường./.

