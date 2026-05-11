Thủ tướng: Xây dựng Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2035, tầm nhìn 2045

Thủ tướng đề nghị Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, xây dựng Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2035, tầm nhìn 2045.

Sáng 11/5, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Ngoại giao về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, chiến lược trong thời gian tới.

Về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, Bộ Ngoại giao cần đặc biệt coi trọng, làm tốt công tác xây dựng Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ, nhất là tại các địa bàn quan trọng.

Cùng với đó, nghiên cứu kỹ lưỡng, khẩn trương cụ thể hóa, thể chế hóa đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XIV thành các kế hoạch, đề án và giải pháp cụ thể, bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Thủ tướng đề nghị Bộ Ngoại giao phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao; khẩn trương xây dựng KPI để có cơ sở đánh giá cán bộ, công chức; chủ động xây dựng cơ chế về quản lý đầu mối các hoạt động đối ngoại, đặc biệt là về kinh tế đối ngoại, thu hút đầu tư, xúc tiến du lịch, ngoại giao công nghệ; phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, xây dựng Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2035, tầm nhìn 2045.

Thủ tướng yêu cầu nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu, đánh giá và dự báo tình hình thế giới và khu vực, điều chỉnh chiến lược, chính sách của các đối tác lớn, quan trọng để kịp thời cung cấp thông tin, tham mưu, kiến nghị các chủ trương, chính sách, biện pháp, kịch bản ứng phó không để bị động, bị bất ngờ, nhằm ngăn chặn từ sớm, từ xa các nguy cơ tác động đến an ninh, quốc phòng, phát triển của đất nước, đặc biệt là tăng cường công tác nghiên cứu, tham mưu phải gắn kết chặt chẽ hiệu quả phục vụ cho mục tiêu tăng trưởng “2 con số”, chuyển đổi, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số./.